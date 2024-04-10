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Провів нараду щодо нашої ракетної програми, деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів нараду щодо української ракетної програми і заявив, що "в нашої "оборонки" є потрібні результати".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне - щоб тепер армія реалізувала ці результати. Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський обговорив з президенткою Швейцарії Амхерд підготовку до Глобального саміту миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+32
****!!! 5 років тому, ****!!! І ракетна програма, і **********, і відведення військ, а далі Чонгар...
Падло ти зелене, та вже хоч не лізь туди!
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10.04.2024 20:34
+21
КОМАНДА ЗЕЛЕНСЬКОГО СВІДОМО ЗІРВАЛА РАКЕТНУ ПРОГРАМУ УКРАЇНИ - "СТОПРЕВАНШ"

31.08.2020

Навесні в країні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет
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10.04.2024 20:33
+20
Ще якусь ракетну програму закриє?
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10.04.2024 20:27
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Ще якусь ракетну програму закриє?
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10.04.2024 20:27 Відповісти
Це ти про ту, вова, (завжди пишемо з малої літери) котру завалив бітумом з Білорусі на Великому будівництві ?
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10.04.2024 20:30 Відповісти
крадівництві ))
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10.04.2024 20:32 Відповісти
Шо знову бітум і асвальт ?!
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10.04.2024 21:02 Відповісти
КОМАНДА ЗЕЛЕНСЬКОГО СВІДОМО ЗІРВАЛА РАКЕТНУ ПРОГРАМУ УКРАЇНИ - "СТОПРЕВАНШ"

31.08.2020

Навесні в країні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет
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10.04.2024 20:33 Відповісти
....

А без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".

"Назвемо речі своїми іменами - ракетна програма потрібна, щоб воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого масштабного зіткнення зі збройними силами РФ не очікується. А от на якій підставі воно не очікується - особисто в мене викликає запитання", - каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий.
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10.04.2024 20:35 Відповісти
Уявіть, Євген Дикий у 2020 р про "нові ракети не полетять ... " ВИРОКне для того ПРийшов президентствувати з Єрмаком напару
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10.04.2024 20:37 Відповісти
По Мозирському НПЗ не б'ємо ... бо там "стратєгічєскій бітум" для "Великого крадійництва 2.0"...
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10.04.2024 23:20 Відповісти
Поговорив потужно, нах...
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10.04.2024 20:28 Відповісти
Поживемо, побачимо, а мокші можливо на власній шкурі відчують.
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10.04.2024 20:34 Відповісти
Вернер фон Браун, ***...
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10.04.2024 20:30 Відповісти
щось даже слухати не хочеться цього гундосика та його потужні промови
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10.04.2024 20:30 Відповісти
Результати є, але за зєрмаківщини немає впровадження та фінанасування ракетних програм. І як таке могло статися?
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10.04.2024 20:31 Відповісти
йде, ****, третій рік війни!
закінчується, ****, п'ятий рік ржачного попріколу!

чи є вихід?
нема! бо порохо солідарнівці, вже підспівують.
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10.04.2024 20:31 Відповісти
тыць-пыздыць
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10.04.2024 20:42 Відповісти
йошкін матрьошкін
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10.04.2024 21:00 Відповісти
2019 ГОД. Зеленский стаёт Президентом Украины, УРА!!!
Я с группой инвесторов, начинаем штурмовать ОП, Каб-Министров, Маркарову, Богдана, Корниенко, Верещук, Дануца, Ермака, Милованов, Инвест-няни, Гончарук, потом ШмыГааля, Устенко, и остальных.
На повестке дня: Огромнейшие инвестиции из Индии, в:
Самолётостроение (Мрія,и Боевые самолёты), Машиностроение, Кораблестроение (Военные крейсеры), ВИЭ, Фармацевтика, Нефтегаз, Космонавтика (Страительство в Африке Украинско-Индийский космодром, для запуска комерческих полётов, спутников, остальное).
Очень долго мы пытались достукаться до Зеленского, Но..... двери так и не открылись.
Вы же понимаете, если бы тогда запустили этот проект в Украине, всё могло бы пойти по другому ,и сегодняшней ситуации, могло бы и не быть.
-----------------------------------
Конец 2023-24год, по сей день. ( Украина - Война)
Я с группой инвесторов, начинаем штурмовать ОП, Каб-Министров, Министерство обороны, Минстратегпром. остальные, поимённо уже не буду говорить, почти всех кому предлагали, уволили, (Совпадение????) 🤣😂🤣
И так.
Для того чтобы победить, нам нужно оружие да? оружие нужно покупать, а для этого нужны средства.
Средства нам почти не будут выделяться, потому что в США начинается свой бульон, а Запад колеблется, он не знает, что им делать, проверяют будёновки на местах 🙂
Если так пойдет и дальше, а власть не примет радикальных шагов, то в 2025 ОП будет во Львове, а генштаб в Виннице.
Дроны это, конечно, хорошо, но...... нам нужно кое-что другое для победы. Именно для победы, и не потерять больше украинских воинов, и гражданских, территории в конце концов.
Дроны, это только как возможность защитить себя самих, пока враг не сделал этого первым, и победит тот, кто возьмёт первенство в технологиях по вооружению, и это факт.
Так вот:
Острая борьба за стратегическое превосходство в войне часто мотивирует скорые изменения в аэрокосмическом секторе, как показал конфликт в Украине. Гиперзвуковое оружие быстро вышло на первый план после российского вторжения, которое также вызвало волну продолжающихся волн атак беспилотников на гражданское население и инфраструктуру.
Нашим властям уже несколько месяцев (инвесторами) была предложена установка новейших, не имеющих аналогов в Мире систем гиперзвуковых ракет, да ещё (ЗА СВОИ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА) -- И о чудо, они снова отказываются, как и в недалёком 2019😡 и в это же время просят помощи у Мира,
ПАРАДОКС??????🤦🤦‍♂️🤦‍♀️
------------
Никакой мобилизационный закон не спасёт ситуацию в стране, пока Украина не станет технологически инновационной в военном превосходстве над врагом, и вы наверное это понимаете все.
И никто нам не поможет, если мы сами не хотим этого.
-----------
Вот и мы (инвесторы) не можем понять, почему??????
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10.04.2024 20:33 Відповісти
****!!! 5 років тому, ****!!! І ракетна програма, і **********, і відведення військ, а далі Чонгар...
Падло ти зелене, та вже хоч не лізь туди!
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10.04.2024 20:34 Відповісти
І знову у нас в гостях популярний у.ріно-офтальмолог.
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10.04.2024 20:35 Відповісти
Ну шось є - ми ж не зовсім голі и босі - але проти рашки в нас ше зовсім мало
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10.04.2024 20:36 Відповісти
"В нашій оборонці є потрібні результати. Ми винайшли розробки "Грім-2", "Нептун", "Вільха", і ще дещо. Все це було злочинно зупинено. Але дякуючи нам, ми все це запустимо!"
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10.04.2024 20:36 Відповісти
Приблизно так цей спіч і виглядає.
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10.04.2024 20:41 Відповісти
Якщоб були результати, було б видно спершу по прильотах. Пуста балаканина. Нажаль правління Зеленського одна суцільна катастрофа.
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10.04.2024 20:38 Відповісти
Нарадник Відос Херпідович. Які наради про ракети? Що ти робив 5 років? Де наші ракети, коли нам США і ЄС передали сотню мільярдів? Знову зарив в дороги, думав, що американці як лохи будуть давати безкоштовно зброю і гроші? Не подумав про безпеку життя наших воїнів, а допомогу крали всіма слугами і ригами?
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10.04.2024 20:40 Відповісти
Це опудало "президента" з дешевого балагану весь час плутається під ногами, пхається щось "вирішувати", роздавати "вказівки", заслуховувати "доповіді". Очевидно, що з нього Президент і Верховний Головнокомандувач - як з г*вна куля. Більше схоже на якесь психічне відхилення - так в психлікарнях волають - я "президент", я "президент".
Все би нічого, якби його "менеджери" не паскудили, не пахали на кремль і не зливали все у ФСБ.
Нащо ця людинка взагалі в українській владі?
Не петрає нічого ні в чому.
Не здатний навчитися найпростішому.
Який сенс у цій тупій імітації "керування" країною, у цих "ставках", коли професіонали повинні щось "доповідати" пустому місцю?
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10.04.2024 20:40 Відповісти
Краще пізно аніж ніколи, але єдине питання, чому ж ТАК пізно бляха?!🤬
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10.04.2024 20:42 Відповісти
...на 1784 день президентства (до кінця 41 день) воно в ПЕРШИЙ РАЗ "поговорило о ракетній програмі" воюючий країни.
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10.04.2024 20:44 Відповісти
Поки в Україні "зе" його результати потрібні куйлу
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10.04.2024 20:45 Відповісти
Мовляв, чекайте орки ракети.... А не можна було це потримати в таємниці, щоб був сюрприз?
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10.04.2024 20:45 Відповісти
Треба попередити партньорів- работодавців!
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10.04.2024 20:49 Відповісти
Або ракети для Захисту України, або асфальт з гудроном від арахаміі …
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10.04.2024 20:46 Відповісти
Обрали асфальт для окупантів у 2019!
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10.04.2024 20:50 Відповісти
Навіщо було її закривати у 2019,щоб відкривати у 2024?!
Кінць каденції співпадає з московськими домовленостями?!
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10.04.2024 20:47 Відповісти
Президент майбутнього.
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10.04.2024 20:49 Відповісти
Давай 1000 ракет в місяць і починай бомбити кацапстан!
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10.04.2024 20:50 Відповісти
- І накінець: завгосп охфісу все ретельно записав і передав куди треба! З треби пообіцяли переслати рублі і визначитися де ми робили коридор для таджиків. "Баскетболіст"нервує...
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10.04.2024 20:50 Відповісти
Карфаген, ой вибачте, балаган та клоунада в Україні має бути знищена, якщо ні, то буде знищена Україна.
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10.04.2024 20:54 Відповісти
Уявляю собі ті «досягнення». Сьогодні зустрічав на центральному залізничному вокзалі родича, повернувся до Київа з Європи. З собою декілька валіз. Щоб піднятися ескалатором нема й мови: не передбачено, тому й нема. Побачили табличку на кожній опорі перону: ліфт у кінці перону. Ну, та ладно. Ну у кінці, хай хоч так. Дійшли, стоїть незграбне сіре творіння, більше схоже на брудний туалет. Роздивилися, табличк: ЛІФТ НЕ ПРАЦЮЄ з технічних причин. Було приємно: турбота! Та, головне, на державній мові. Можна б було ще у кольорах державного прапору. У цьому все: ставлення нашої держави до людей, і таблички на кожній опорі; і на український мові! Турбується держава! Хоч ліфт все одно не працює. Нічого в цій державі не зміниться ніколи. Тому що люди тут тільки для того, щоб дерти з них податки та штрафи.
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10.04.2024 20:54 Відповісти
Ты хоть покушал,а то весь в хлопотах.
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10.04.2024 21:08 Відповісти
З країни яка будувала космічні ракети і мала 3-тій ядерний потенціал скотитись до повного нуля це ще треба постаратись. Ракети вже повинні випускатись давно.
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10.04.2024 21:20 Відповісти
Це реально ми обслуговували орківські сс18 ще до 14 року... але б...ть не могли собі навіть ракети типу Іскандера запустити в серію
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10.04.2024 23:16 Відповісти
Ужас, просрать столько территорий, шоб понять важность ракетной программы!!!
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10.04.2024 21:24 Відповісти
ШО і ракетну програму повісять на ... волонтері ? ? А може вже досить ? Давайте всім ОПісом донатьте на мільйон дронів. Я вже ... відмовляюсь платити за .... зеленСКОГО.
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10.04.2024 21:34 Відповісти
Воно - не лох. Воно - ХВОЙДА дЄрмака.
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10.04.2024 21:38 Відповісти
Нє мєшайте мальчіку щовечора перед зачарованими лохами грати "глубокую азабочєность". Лох як мамонт, він такі вимре, але разом з Україною, якій наголосував ОЦЬОГО "найвеличнішого нікчему всесвіту"... Якщо замість хірурга ви обрали клоуна, то сподіватися, що можливо хоч чергового стопітсотого хворого він не заріже, каже про те, що ви шизофренік і ще не зрозуміло хто з вас жахливіше - той кого ви обрали чи ви самі, які буркочите собі під ніс "не начасі", бо йде операція, хоча результат цієї "операції" і так всім відомий... Але "не начасі", бо мальчіку вже несуть наступного приреченого пацієнта...
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10.04.2024 21:39 Відповісти
циркачам та клоунам з марафону видав "броню",щоб тебе прославляли,да?
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10.04.2024 21:54 Відповісти
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10.04.2024 21:56 Відповісти
Ти зегнида маєш проситит вибачення у сотень українців за їхні страждання та знищені долі,і навіть невідкривати свого рота на не потрібну звіздьож.
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10.04.2024 21:58 Відповісти
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10.04.2024 22:20 Відповісти
Обе картинки ложь.
У нас нет преподавателей, которые научат студентов работать на станках с ЧПУ.
У нас нет инженеров, которые разработают станки, на которых будут выпускать украинские ракеты. Мы подшипники не изготавливаем. Мы резисторы и диоды не выпускаем. А вы про отверточную сборку ракет дронов
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11.04.2024 00:19 Відповісти
Бывшая металлургическая держава уже многие годы не в состоянии произвести ни металл для лезвий для бритья; ни для иголок; про оправы для очков и говорить нечего…
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11.04.2024 01:27 Відповісти
Якщо би, курва хріпата, не зупинив ракетні програми у 19-му, то не сталось всього цього піzдєца…
але воно шукало миру, у коричневому оку #уйла…
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10.04.2024 22:21 Відповісти
Зеленський,зі своїми вечірніми зверненнями,скоро перетвориться на Кашпіровського початку 90-хх.,а його виборці дивлячись бидломарафон,будуть заряджати воду,в трьохлітрових банках
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10.04.2024 22:36 Відповісти
ще не всю прикрив???? хватить *******, ділом показуй!!!! вже бісить ця кожнодневна незламна ссанина в очі, кому нах ці відосики впали?? клоун далі грає свою роль, доки дорослі набивають кешені.........
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10.04.2024 22:40 Відповісти
У ВАШОЇ оборонки нема ***** від слова зовсім.

Ракетна програма від оборонки справжнього президента залишилася.
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10.04.2024 22:43 Відповісти
О, найвеличніший!
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10.04.2024 23:38 Відповісти
21 травня узурпатора в СІЗО.
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11.04.2024 06:34 Відповісти
Ракети літять, будем всіх бамбіть.
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11.04.2024 08:26 Відповісти
 
 