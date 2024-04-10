Провів нараду щодо нашої ракетної програми, деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів нараду щодо української ракетної програми і заявив, що "в нашої "оборонки" є потрібні результати".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне - щоб тепер армія реалізувала ці результати. Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР", - сказав Зеленський.

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