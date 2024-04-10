Провів нараду щодо нашої ракетної програми, деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський провів нараду щодо української ракетної програми і заявив, що "в нашої "оборонки" є потрібні результати".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.
"Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати. І головне - щоб тепер армія реалізувала ці результати. Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР", - сказав Зеленський.
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31.08.2020
Навесні в країні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет
А без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".
"Назвемо речі своїми іменами - ракетна програма потрібна, щоб воювати з Росією. І якщо саме цю програму скорочують, то це означає, що нашу армію готують до того, що прямого масштабного зіткнення зі збройними силами РФ не очікується. А от на якій підставі воно не очікується - особисто в мене викликає запитання", - каже ветеран російсько-української війни Євген Дикий.
закінчується, ****, п'ятий рік ржачного попріколу!
чи є вихід?
нема! бо порохо солідарнівці, вже підспівують.
Я с группой инвесторов, начинаем штурмовать ОП, Каб-Министров, Маркарову, Богдана, Корниенко, Верещук, Дануца, Ермака, Милованов, Инвест-няни, Гончарук, потом ШмыГааля, Устенко, и остальных.
На повестке дня: Огромнейшие инвестиции из Индии, в:
Самолётостроение (Мрія,и Боевые самолёты), Машиностроение, Кораблестроение (Военные крейсеры), ВИЭ, Фармацевтика, Нефтегаз, Космонавтика (Страительство в Африке Украинско-Индийский космодром, для запуска комерческих полётов, спутников, остальное).
Очень долго мы пытались достукаться до Зеленского, Но..... двери так и не открылись.
Вы же понимаете, если бы тогда запустили этот проект в Украине, всё могло бы пойти по другому ,и сегодняшней ситуации, могло бы и не быть.
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Конец 2023-24год, по сей день. ( Украина - Война)
Я с группой инвесторов, начинаем штурмовать ОП, Каб-Министров, Министерство обороны, Минстратегпром. остальные, поимённо уже не буду говорить, почти всех кому предлагали, уволили, (Совпадение????) 🤣😂🤣
И так.
Для того чтобы победить, нам нужно оружие да? оружие нужно покупать, а для этого нужны средства.
Средства нам почти не будут выделяться, потому что в США начинается свой бульон, а Запад колеблется, он не знает, что им делать, проверяют будёновки на местах 🙂
Если так пойдет и дальше, а власть не примет радикальных шагов, то в 2025 ОП будет во Львове, а генштаб в Виннице.
Дроны это, конечно, хорошо, но...... нам нужно кое-что другое для победы. Именно для победы, и не потерять больше украинских воинов, и гражданских, территории в конце концов.
Дроны, это только как возможность защитить себя самих, пока враг не сделал этого первым, и победит тот, кто возьмёт первенство в технологиях по вооружению, и это факт.
Так вот:
Острая борьба за стратегическое превосходство в войне часто мотивирует скорые изменения в аэрокосмическом секторе, как показал конфликт в Украине. Гиперзвуковое оружие быстро вышло на первый план после российского вторжения, которое также вызвало волну продолжающихся волн атак беспилотников на гражданское население и инфраструктуру.
Нашим властям уже несколько месяцев (инвесторами) была предложена установка новейших, не имеющих аналогов в Мире систем гиперзвуковых ракет, да ещё (ЗА СВОИ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА) -- И о чудо, они снова отказываются, как и в недалёком 2019😡 и в это же время просят помощи у Мира,
ПАРАДОКС??????🤦🤦♂️🤦♀️
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Никакой мобилизационный закон не спасёт ситуацию в стране, пока Украина не станет технологически инновационной в военном превосходстве над врагом, и вы наверное это понимаете все.
И никто нам не поможет, если мы сами не хотим этого.
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Вот и мы (инвесторы) не можем понять, почему??????
Падло ти зелене, та вже хоч не лізь туди!
Все би нічого, якби його "менеджери" не паскудили, не пахали на кремль і не зливали все у ФСБ.
Нащо ця людинка взагалі в українській владі?
Не петрає нічого ні в чому.
Не здатний навчитися найпростішому.
Який сенс у цій тупій імітації "керування" країною, у цих "ставках", коли професіонали повинні щось "доповідати" пустому місцю?
Кінць каденції співпадає з московськими домовленостями?!
У нас нет преподавателей, которые научат студентов работать на станках с ЧПУ.
У нас нет инженеров, которые разработают станки, на которых будут выпускать украинские ракеты. Мы подшипники не изготавливаем. Мы резисторы и диоды не выпускаем. А вы про отверточную сборку
ракетдронов
але воно шукало миру, у коричневому оку #уйла…
Ракетна програма від оборонки справжнього президента залишилася.