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Бійці підрозділу "Команчі" дронами "Дикі Шершні" знищили російський УАЗ-450 з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАМБр дронами "Дикі Шершні" підірвали УАЗ-450 росіян, який віз боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вибухова "буханка": бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАМБр видали російським окупантам "зарплату" за допомогою дрона "Дикі шершні"

Ворог віз на УАЗ-450 боєприпаси, але українські захисники не дозволили доїхати до кінцевої точки. Автівку окупантів розірвало вщент, а нам від бійців - запальне відео їх роботи. Тому продовжуйте підтримувати збір на дрони для ЗСУ:

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Також дивіться: Бійці підрозділу "BULAVA" FPV-дронами "Дикі шершні" знищили колону ворожої техніки. ВIДЕО

Автор: 

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"Птічку жалко".
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10.04.2024 21:28 Відповісти
Підтримуймо, Захисників України та їх Родини!!
Слава Україні!
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10.04.2024 21:37 Відповісти
 
 