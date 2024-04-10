Бійці підрозділу "Команчі" дронами "Дикі Шершні" знищили російський УАЗ-450 з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАМБр дронами "Дикі Шершні" підірвали УАЗ-450 росіян, який віз боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вибухова "буханка": бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАМБр видали російським окупантам "зарплату" за допомогою дрона "Дикі шершні"

Ворог віз на УАЗ-450 боєприпаси, але українські захисники не дозволили доїхати до кінцевої точки. Автівку окупантів розірвало вщент, а нам від бійців - запальне відео їх роботи. Тому продовжуйте підтримувати збір на дрони для ЗСУ:

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