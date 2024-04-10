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Спецпризначенці СБУ знищили ЗРКП 2С6 "Тунгуска", гаубицю Д-30 та дві вантажівки окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних БпЛА "Tango" ЦСО "А" Служби безпеки України точними скидами та дронами-камікадзе за пару днів лишили російську армію важливої військової техніки, серед якої ЗРКП 2С6 "Тунгуска", 122-мм гаубиця Д-30,  вантажівку "Урал" та КамАЗ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи спецпризначенців опублікований у соцмережах

Також дивіться: Росіянин здається в полон у самих трусах. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12821) знищення (7243)


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Топ коментарі
+7
На околицях селища Тоненьке кладовище підбитої техніки - всього 82 одиниці, з яких 5 належить ЗСУ, а решта 77 - рашистським військам.

https://pbs.twimg.com/media/GK0vnEaW0AAl3zW?format=jpg&name=small
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10.04.2024 23:55
+3
Дві структури в СБУ, в одній Захисники України московитів знищують, а у другі, у це й же кривавий час, «корочками від СБУ» гроші мародерять в Україні, щоб ФОПи жінок, ці гроші потім відмивали!!
Баканов і Малюк, до якої належить!?
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11.04.2024 01:09
+3
Не ЗРКП, а ЗРГК - зенітний ракетно-гарматний комплекс! (Москальською ЗРПК) Мало того, що взяли абревіатуру з москальського ресурсу, так ще і букви переставили. Будьте уважніше журналісти! Виглядаєте неучами.
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11.04.2024 09:03
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На околицях селища Тоненьке кладовище підбитої техніки - всього 82 одиниці, з яких 5 належить ЗСУ, а решта 77 - рашистським військам.

https://pbs.twimg.com/media/GK0vnEaW0AAl3zW?format=jpg&name=small
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10.04.2024 23:55 Відповісти
А Вітюк бабло гребе.
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11.04.2024 00:03 Відповісти
А Малюк Шила з Беней кришує
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11.04.2024 01:27 Відповісти
Вони на фронті,а хто виконує їх обовязки?
Може,це з рядів піхотинців треба створити службу для протидії російському фсб-гру?
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11.04.2024 00:35 Відповісти
Їх обов'язки якраз і громити на фронті ваших орків. А що ти так пепеполохався, росіянин? Не подобається як розмотують російських ваньків ?
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11.04.2024 01:28 Відповісти
Дві структури в СБУ, в одній Захисники України московитів знищують, а у другі, у це й же кривавий час, «корочками від СБУ» гроші мародерять в Україні, щоб ФОПи жінок, ці гроші потім відмивали!!
Баканов і Малюк, до якої належить!?
показати весь коментар
11.04.2024 01:09 Відповісти
Це проблема стосується усієї правоохоронної системи. Із часів Кучми. І що з цим робити - незрозуміло.
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11.04.2024 01:29 Відповісти
До структури ермака,яка обнульовує сбу,яке повинне займатись ворожою агентурою,яка аж кишить в прикордонних областях,натомість почувається,як риба у воді.
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11.04.2024 08:57 Відповісти
Не ЗРКП, а ЗРГК - зенітний ракетно-гарматний комплекс! (Москальською ЗРПК) Мало того, що взяли абревіатуру з москальського ресурсу, так ще і букви переставили. Будьте уважніше журналісти! Виглядаєте неучами.
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11.04.2024 09:03 Відповісти
Красунчики!!
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11.04.2024 11:17 Відповісти
 
 