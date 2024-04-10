Спецпризначенці СБУ знищили ЗРКП 2С6 "Тунгуска", гаубицю Д-30 та дві вантажівки окупантів. ВIДЕО
Бійці підрозділу ударних БпЛА "Tango" ЦСО "А" Служби безпеки України точними скидами та дронами-камікадзе за пару днів лишили російську армію важливої військової техніки, серед якої ЗРКП 2С6 "Тунгуска", 122-мм гаубиця Д-30, вантажівку "Урал" та КамАЗ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи спецпризначенців опублікований у соцмережах
Топ коментарі
+7 Тонка червона лінія
показати весь коментар10.04.2024 23:55
+3 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар11.04.2024 01:09
+3 Qq Qqq #455433
показати весь коментар11.04.2024 09:03
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Може,це з рядів піхотинців треба створити службу для протидії російському фсб-гру?
Баканов і Малюк, до якої належить!?