Спецпризначенці СБУ знищили ЗРКП 2С6 "Тунгуска", гаубицю Д-30 та дві вантажівки окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних БпЛА "Tango" ЦСО "А" Служби безпеки України точними скидами та дронами-камікадзе за пару днів лишили російську армію важливої військової техніки, серед якої ЗРКП 2С6 "Тунгуска", 122-мм гаубиця Д-30, вантажівку "Урал" та КамАЗ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи спецпризначенців опублікований у соцмережах

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