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Новини Відео Війна
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Окупант намагається зафільмувати місце, де валяються рештки його поплічників: "Здесь останки Радика. Ориентир передам волонтерам". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант намагається розповісти про орієнтири та зафільмувати місце де валяються рештки тіл його поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі з ущент розбомбленою місцевістю, окупант намагається назвати хоча б якісь позначки, які можуть вказувати на місце ліквідації загарбників. На відео видно, що ліквідований окупант на ім'я Радік вже наполовину вріс в українську землю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант фільмує своїх "двохсотих" на передовій: "Еще парни лежат. Уже облезлые. Только зубы торчат. Запах стоит - п#здец". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) евакуація (2312)


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Топ коментарі
+32
"здесь был радик"

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11.04.2024 14:07
+16
Радик окапывается.
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11.04.2024 14:03
+15
Между этим столбом и той кучи говна - это Радик.
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11.04.2024 14:20
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Правила форума Рада форумчан
Радик окапывается.
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11.04.2024 14:03 Відповісти
Це біосміття, воно к@цапні непотрібне валяється, хоч би прикопали. А нам потім це лайно прибирати?
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11.04.2024 15:04 Відповісти
"здесь был радик"

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11.04.2024 14:07 Відповісти
😁👍
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12.04.2024 14:59 Відповісти
А що радік робив, аж в Україні, із зброєю в руках??
Убивці з московії…
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11.04.2024 14:09 Відповісти
Что за хмырь Телорадик?
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11.04.2024 14:12 Відповісти
Радік не у чому не віноват... 🤮
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11.04.2024 14:14 Відповісти
Между этим столбом и той кучи говна - это Радик.
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11.04.2024 14:20 Відповісти
Ой, помилився... Ота куча - це і є Радік
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11.04.2024 14:25 Відповісти
Насколько я понял, от радика остался один резиновый сапог
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11.04.2024 14:49 Відповісти
Да, и сам радик был резино-техническим изделием
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11.04.2024 15:19 Відповісти
причому з фабрики бракованим
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11.04.2024 22:10 Відповісти
Звіроферма - це ви кляті фашисти , які прийшли на украінську
землю знищувати нас , украінців , а виходить шукаєте останки
свого жмурика , якого зʼїли дикі собаки 😠
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11.04.2024 15:16 Відповісти
Був я на Донеччині малим. Там Радіками звали напів циган.....
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11.04.2024 15:19 Відповісти
А в параші не знають, що існують Gps координати?
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11.04.2024 15:40 Відповісти
ні у них цей, як його, підарнасс ніби
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11.04.2024 22:11 Відповісти
В них "волонтер" і мародер по сумісності, сперва штани шолом підсумок берци, потім берцова кость ребра череп, все згодиться, за все буде "бакшиш"
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11.04.2024 16:47 Відповісти
Радик, значица, нашел, чаво, значица, искал. А теперь, значица, волонтерам нужно найти Радика, значица.
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11.04.2024 16:50 Відповісти
Телерадик он эта, он тавой..булошну искал, дык не нашол, прилёг под поребриком из сосны...ччтоб можно было собак накормить, не пропадать же Телерадику...
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11.04.2024 18:16 Відповісти
Землю реально перемололи разом з деревами... Не було ще в світі боїв такої інтенсивності після другої світової.
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11.04.2024 17:45 Відповісти
Такая трогатльная забота о Радике. Как же хорошо, что русские своих не бросают. А то вонь от этого Радика, ещё долго бы отравляла наш воздух, а так может все таки приберут, то что лисицы ещё не сожрали.
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11.04.2024 22:01 Відповісти
 
 