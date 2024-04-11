Окупант намагається зафільмувати місце, де валяються рештки його поплічників: "Здесь останки Радика. Ориентир передам волонтерам". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант намагається розповісти про орієнтири та зафільмувати місце де валяються рештки тіл його поплічників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі з ущент розбомбленою місцевістю, окупант намагається назвати хоча б якісь позначки, які можуть вказувати на місце ліквідації загарбників. На відео видно, що ліквідований окупант на ім'я Радік вже наполовину вріс в українську землю.
Топ коментарі
+32 Dust
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Убивці з московії…
землю знищувати нас , украінців , а виходить шукаєте останки
свого жмурика , якого зʼїли дикі собаки 😠