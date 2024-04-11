Бійці підрозділу "BULAVA" за допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні" ліквідували вісьмох окупантів, які сховалися у каналізаційній трубі. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні" ліквідували вісьмох окупантів, які сховалися у каналізаційній трубі після невдалого штурму.

"Вісім росіян після невдалого штурму сховалось у каналізаційній трубі. Але їх знайшов дрон із крафт неймом "Дикі учні" та усіх вбив. На цей дрон для підрозділу BULAVA зібрали київські учні, яких русня позбавляє нормального дитинства". - зазначається у коментарі до відеозапису успішної атаки.

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