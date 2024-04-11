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Бійці підрозділу "BULAVA" за допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні" ліквідували вісьмох окупантів, які сховалися у каналізаційній трубі. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні" ліквідували вісьмох окупантів, які сховалися у каналізаційній трубі після невдалого штурму.

"Вісім росіян після невдалого штурму сховалось у каналізаційній трубі. Але їх знайшов дрон із крафт неймом "Дикі учні" та усіх вбив. На цей дрон для підрозділу BULAVA зібрали київські учні, яких русня позбавляє нормального дитинства". - зазначається у коментарі до відеозапису успішної атаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк, два БМП, квадроцикл та близько десяти окупантів знищили українські воїни дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

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дрони (4706) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+8
А термобарічною можна?
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11.04.2024 14:36
+5
не факт, що 8 і не факт, що ліквідували
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11.04.2024 14:39
+5
Прочистив труби. Непогано...
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11.04.2024 15:32
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А термобарічною можна?
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11.04.2024 14:36 Відповісти
Рідний каналізаційний субстрат (гівно) не врятував.
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11.04.2024 15:09 Відповісти
не факт, що 8 і не факт, що ліквідували
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11.04.2024 14:39 Відповісти
Сигнал зникає, дуже шкода що немає можливості більш точно вразити.
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11.04.2024 14:43 Відповісти
Сподіваюсь що хоч змили за собою ...
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11.04.2024 15:03 Відповісти
Нажаль в трубу не попав, біля входу ввалив.
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11.04.2024 15:09 Відповісти
Говно этим трубам и принадлежит.
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11.04.2024 15:29 Відповісти
Прочистив труби. Непогано...
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11.04.2024 15:32 Відповісти
Тарганів тапком прибили.
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11.04.2024 16:28 Відповісти
Сподобалось. Скинув торшки.
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11.04.2024 16:42 Відповісти
А что, их там восемь штук было? Что, есть видео как все восемь туда залезли?
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11.04.2024 20:45 Відповісти
там даже если бы их полсотни в трубу залезло, дрон бахнул на входе, угандошил крайнего, в самом лучшем случае ранил следующего за ним, не более того. А в штаб пошел доклад "8".
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12.04.2024 00:55 Відповісти
Одну кацапскую сраку видно. Вот так наверное и статистика убитых свинособак дается - одного грохнули, восемь посчитали, и имеем 450К угандошенных кацапов. А фронт почему-то ползет на запад без остановки.
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12.04.2024 00:52 Відповісти
 
 