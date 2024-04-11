Банду на чолі з кримінальним авторитетом затримали на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бандити вимагали неіснуючі борги, обкрадали помешкання та викрадали автомобілі. Вони здійснили щонайменше 13 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Ніхто з них не працював. Єдиним джерелом доходу членів банди були злочини: крадіжки, викрадення автомобілів, вибивання з потерпілих вигаданих боргів із погрозами розправи і знищення майна. Поліцейські мають докази причетності бандитів до щонайменше 13 епізодів злочинної діяльності.

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П’ятьох учасників угруповання на чолі з кримінальним авторитетом затримали в Києві та в Полтаві 10 квітня. Їх відправили до СІЗО. Ще троє членів угруповання отримали підозру раніше.

В цей же день поліцейські провели 17 обшуків. Вилучили автомобілі, банківські картки, підроблені документи, відмички, зброю та кастети.

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Учасникам угруповання повідомили залежно від їх дій про підозру в створенні злочинної спільноти, вимаганні, викраданні авто, крадіжці, знищенні майна та викраденні людини.













