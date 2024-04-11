Банду на чолі з кримінальним авторитетом затримали на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Бандити вимагали неіснуючі борги, обкрадали помешкання та викрадали автомобілі. Вони здійснили щонайменше 13 тяжких та особливо тяжких злочинів.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Ніхто з них не працював. Єдиним джерелом доходу членів банди були злочини: крадіжки, викрадення автомобілів, вибивання з потерпілих вигаданих боргів із погрозами розправи і знищення майна. Поліцейські мають докази причетності бандитів до щонайменше 13 епізодів злочинної діяльності.
П’ятьох учасників угруповання на чолі з кримінальним авторитетом затримали в Києві та в Полтаві 10 квітня. Їх відправили до СІЗО. Ще троє членів угруповання отримали підозру раніше.
В цей же день поліцейські провели 17 обшуків. Вилучили автомобілі, банківські картки, підроблені документи, відмички, зброю та кастети.
Учасникам угруповання повідомили залежно від їх дій про підозру в створенні злочинної спільноти, вимаганні, викраданні авто, крадіжці, знищенні майна та викраденні людини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там є кого роздягати, не тре усіх кацапів за жебраків тримати
Всі нормальні мужики воюють, а наволоч жирує.
Це ж Україна!