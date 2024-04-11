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Банду на чолі з кримінальним авторитетом затримали на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бандити вимагали неіснуючі борги, обкрадали помешкання та викрадали автомобілі. Вони здійснили щонайменше 13 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Ніхто з них не працював. Єдиним джерелом доходу членів банди були злочини: крадіжки, викрадення автомобілів, вибивання з потерпілих вигаданих боргів із погрозами розправи і знищення майна. Поліцейські мають докази причетності бандитів до щонайменше 13 епізодів злочинної діяльності.

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П’ятьох учасників угруповання на чолі з кримінальним авторитетом затримали в Києві та в Полтаві 10 квітня. Їх відправили до СІЗО. Ще троє членів угруповання отримали підозру раніше.

В цей же день поліцейські провели 17 обшуків. Вилучили автомобілі, банківські картки, підроблені документи, відмички, зброю та кастети.

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Учасникам угруповання повідомили залежно від їх дій про підозру в створенні злочинної спільноти, вимаганні, викраданні авто, крадіжці, знищенні майна та викраденні людини.

затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів

Автор: 

затримання (4339) організована злочинність (57) Нацполіція (15173) Полтавська область (1113)


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Топ коментарі
+9
Під час війни бандитів не потрібно затримувати. Їх потрібно вбивати як ворогів народу. Без варіантів. Мені соромно жити в країні де таких тварюк під час війни бережуть. Не розумію для чого? Працювати вони не будуть, воювати також. Будуть тільки жерти, пресувати "мужиків" в колоніях і відточувати кримінальні навички. Після "відбуття покарання" всі без винятку знову почнуть грабувати, катувати і вбивати. Ну от навіщо таких лишати живими?
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11.04.2024 16:41
+3
У такої наволочі нема проблем з тц
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11.04.2024 16:26
+3
Спонсор - то святе...
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11.04.2024 16:31
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куди дивилось ТЦК ?
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11.04.2024 16:06 Відповісти
Спонсор - то святе...
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11.04.2024 16:31 Відповісти
Невже Опу? - ні...ааааа. Тоді таке - ні про що
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11.04.2024 16:07 Відповісти
Готові диверсанти для заброски у глибокий тил на @уйлостані, десь на урал
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11.04.2024 16:13 Відповісти
Там жебраки живуть. Що вони в них вимагати будуть?
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11.04.2024 16:16 Відповісти
Най ******** на па-раші тих, хто має гроші - комерсів, працівників оборонки, фсби, ментів, прокурорів, суддів та їхніх рідних
Там є кого роздягати, не тре усіх кацапів за жебраків тримати
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11.04.2024 16:20 Відповісти
Якісь бомжі. Що їм пред'яалять, складаний ніж з "Розетки"?
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11.04.2024 16:15 Відповісти
У такої наволочі нема проблем з тц
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11.04.2024 16:26 Відповісти
І цю тварь годувать в посиділках за рахунок народу? Бабі Владі: - як не можеш кулю в рило, то цілуй їх в сраку. АРХ М
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11.04.2024 16:34 Відповісти
Під час війни бандитів не потрібно затримувати. Їх потрібно вбивати як ворогів народу. Без варіантів. Мені соромно жити в країні де таких тварюк під час війни бережуть. Не розумію для чого? Працювати вони не будуть, воювати також. Будуть тільки жерти, пресувати "мужиків" в колоніях і відточувати кримінальні навички. Після "відбуття покарання" всі без винятку знову почнуть грабувати, катувати і вбивати. Ну от навіщо таких лишати живими?
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11.04.2024 16:41 Відповісти
Всю поліцію на фронт---правда долбодятли.
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11.04.2024 16:52 Відповісти
а хто тебя защитит ?
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11.04.2024 17:06 Відповісти
Панду Геть !
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11.04.2024 17:03 Відповісти
Прямо як ТЦК
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11.04.2024 17:45 Відповісти
Те саме робе Ермак і Татаров , Арахламідія , *********** з підручними , тільки в мілліоних масштабах ! На мілліарди розкрадені гроші на озброєння і ні одна ГНИДА НЕ СИДИТЬ , Баканов , який організовував прохід безперешкодний ТЕРРОРИСТІВ з Криму , під дахом ЗЕІУДИ - ніхто не покаран ! Оті бандюки діютььтак само, як і ОПг на Банковій
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11.04.2024 18:13 Відповісти
Третій рік війни, а в нас бандити в шоколаді і поліцейські тільки дізналися про таких. А далі випустять під заставу і шукай вітра в полі.
Всі нормальні мужики воюють, а наволоч жирує.
Це ж Україна!
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12.04.2024 15:57 Відповісти
 
 