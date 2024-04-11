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Три дні без їжі та води в горах: прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією і заблукав, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники знайшли чоловіка, який три дні без їжі та води блукав горами, намагаючись перетнути кордон з Румунією. Зрештою, він змушений був звернутися до служби "Довіра".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Карпатах затримали ухилянта, що блукав горами шість діб, - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) ухилянти (906)


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Топ коментарі
+8
якщо не вмієш користуватись компасом, то простіше перепливати Тису. Там все просто, як у тьоркіна - бєрєг лєвий, бєрєг правий...
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11.04.2024 16:22
+5
Карпати відчувають, тому води не дали )
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11.04.2024 16:23
+5
Там хитро розставили вказівники. Через три дні виходять прямо на пост, але радіють.
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11.04.2024 16:26
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В Карпатах горах весною без води?
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11.04.2024 16:18 Відповісти
Карпати відчувають, тому води не дали )
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11.04.2024 16:23 Відповісти
Заморився бідолашній, Пристрелити щоб не мучився ухилянт,
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11.04.2024 17:00 Відповісти
думаю, що він заслуговує на другу спробу - через місяць вода у Тисі стане трохи тепліше.
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11.04.2024 17:07 Відповісти
Це якщоякось до води дістатися. Там по берегу колючий дріт на багато кілометрів
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11.04.2024 17:10 Відповісти
ну так. Це румуни у Тису трупи потопельників підкидають.
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11.04.2024 17:18 Відповісти
якщо не вмієш користуватись компасом, то простіше перепливати Тису. Там все просто, як у тьоркіна - бєрєг лєвий, бєрєг правий...
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11.04.2024 16:22 Відповісти
так берега попутает...
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11.04.2024 16:31 Відповісти
хіба що з дном.
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11.04.2024 16:35 Відповісти
Там хитро розставили вказівники. Через три дні виходять прямо на пост, але радіють.
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11.04.2024 16:26 Відповісти
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11.04.2024 16:29 Відповісти
А по сонцю зорієнтуватися слабо? То чого взагалі в гори пертися.
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11.04.2024 16:32 Відповісти
Як почитаєш про ухилянтських Моісеїв, що тижнями блукають по Карпатах, то навіть Бер не здається надлюдиною.
До речі як на мене найкращий його фільм це там де він вступив до французького легіону. Отам справня жесть!
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11.04.2024 16:39 Відповісти
Я фигею. Сколько людей не слышали про существование жыпысы и павербанков
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11.04.2024 16:39 Відповісти
GPS в горах дійсно не завжди ловить, а от карта і компас маст хев, якщо мета дійти кудись крім патруля прикордонників.
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11.04.2024 16:44 Відповісти
Це якщо вчивсяними користуватися, а не порнушку дивився
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11.04.2024 17:14 Відповісти
Не ловит внизу. В ущелье например. А как чуть подняться - идеально ловит. Это ж не мегаполис.
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11.04.2024 17:50 Відповісти
Що цікаво це не ухилянт а військовослужбовець,після шпиталю де лікувався отримавши поранення,не повернувся до частини в бойові дії. Їх два рідних брата,один служить,цей вирішив сам себе звільнити.
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11.04.2024 17:19 Відповісти
Может стоит повысить зарплаты военным? Не? Будем ловить немотивированных а потом держать их в клетках потому что оно или набухалось или себе в ногу стрельнуло.
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11.04.2024 17:02 Відповісти
Скоро доберуться до зйобишів, таких як ти. Не сци. Мобілізація тебе також не омине.
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11.04.2024 17:56 Відповісти
А ты такой типа воюешь. Давай расскажи. Мне не чего скрывать. Я не на прокси. У меня дети и отец инвалид. А теперь расскажи о себе.
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11.04.2024 18:28 Відповісти
Невже в школі не проходили орієнтування по довжині гілок, мху, мурашнику, сонцю, компасу і блджад грьобаному ЖПС, який є в кожній мобільці???
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11.04.2024 17:35 Відповісти
Не проходять. Мобільний жпс, вгорах може не працювати
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11.04.2024 17:44 Відповісти
Залізти повище і все буде працювати. А компас теж не працює?
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11.04.2024 17:48 Відповісти
Залізти повище? Не сміши. А коли злізеш?
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11.04.2024 19:51 Відповісти
Нікуя не бушкрафтер
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11.04.2024 17:43 Відповісти
"довпойопам вхід заборонено" - так має починатися будь-яка тропа у горах.
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11.04.2024 17:58 Відповісти
Йеті, твою мать
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11.04.2024 19:48 Відповісти
 
 