Три дні без їжі та води в горах: прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією і заблукав, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники знайшли чоловіка, який три дні без їжі та води блукав горами, намагаючись перетнути кордон з Румунією. Зрештою, він змушений був звернутися до служби "Довіра".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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