Три дні без їжі та води в горах: прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією і заблукав, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Прикордонники знайшли чоловіка, який три дні без їжі та води блукав горами, намагаючись перетнути кордон з Румунією. Зрештою, він змушений був звернутися до служби "Довіра".
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Urs
показати весь коментар11.04.2024 16:22
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+5 CrossFirenko
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До речі як на мене найкращий його фільм це там де він вступив до французького легіону. Отам справня жесть!