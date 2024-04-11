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Зеленський та Дуда обговорили безпекову угоду та посилення українського ППО. ВIДЕО

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі, співрозмовники обговорили підготовку безпекової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Зеленського.

Глава держави поінформував Дуду про нічні ракетні обстріли об’єктів енергетики та важку ситуацію в Харкові. 

"Україна критично потребує посиленої підтримки партнерів. Передусім - ППО", - підкреслив він.

Також сторони обговорили підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії, співпрацю щодо приєднання нашої держави до ЄС і НАТО, підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Читайте: Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій, - Шкіль

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Дуда Анджей (772)


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Який сенс у тих угодах, які воно напідписувало.
Зброї як не було, так і нема.
Враження, що захід боїться, що озброїть рашку .
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11.04.2024 19:03 Відповісти
А як же рилом на камеру поторгувати? Потужний гундосик потім записати. І... все, воно більше нічого не робить наче.
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11.04.2024 19:17 Відповісти
Кожен повинен займатися своєю справою, учитель - навчати, будівельник - будувати, а клоун - грати пісюном на піаніно.
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11.04.2024 19:22 Відповісти
польські сцикуни бояться збивати підрські ракети у своєму повітряному просторі, а ви з ними балакаєте про посилення якогось ППО. дуда і зєлєнскій - два клоуна.
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11.04.2024 19:53 Відповісти
 
 