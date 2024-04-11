Зеленський та Дуда обговорили безпекову угоду та посилення українського ППО. ВIДЕО

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі, співрозмовники обговорили підготовку безпекової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Зеленського.

Глава держави поінформував Дуду про нічні ракетні обстріли об’єктів енергетики та важку ситуацію в Харкові.

"Україна критично потребує посиленої підтримки партнерів. Передусім - ППО", - підкреслив він.

Також сторони обговорили підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії, співпрацю щодо приєднання нашої держави до ЄС і НАТО, підготовку двосторонньої безпекової угоди.

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