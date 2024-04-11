На Луганщині внаслідок російського обстрілу 4 поліцейських зазнали поранень, коли роздавали гуманітарну допомогу. ВIДЕО

11 березня четверо працівників поліції потрапили під російський обстріл у Луганській області, коли роздавали гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

Про це повідомила поліція регіону, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці привезли місцевим жителям Макіївки та Греківки хліб та брезенти від Красноріченської селищної військової адміністрації.

"У Макіївці, коли місцеві спілкувалися з рідними за допомогою Starlink, окупанти обстріляли населений пункт з системи залпового вогню "Град". Снаряди розірвались поблизу селян та співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед місцевих мешканців ніхто не постраждав. Однак через обстріл четверо співробітників поліції отримали акубаротравми.

Всім постраждалим надали медичну допомогу.

Читайте: Критична ситуація з ліками склалася в окупованому Рубіжному на Луганщині. Жителі шукають препарати через оголошення на під’їздах і парканах