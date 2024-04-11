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На Луганщині внаслідок російського обстрілу 4 поліцейських зазнали поранень, коли роздавали гуманітарну допомогу. ВIДЕО

11 березня четверо працівників поліції потрапили під російський обстріл у Луганській області, коли роздавали гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

Про це повідомила поліція регіону, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці привезли місцевим жителям Макіївки та Греківки хліб та брезенти від Красноріченської селищної військової адміністрації.

"У Макіївці, коли місцеві спілкувалися з рідними за допомогою Starlink, окупанти обстріляли населений пункт з системи залпового вогню "Град". Снаряди розірвались поблизу селян та співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед місцевих мешканців ніхто не постраждав. Однак через обстріл четверо співробітників поліції отримали акубаротравми.

Всім постраждалим надали медичну допомогу.

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Автор: 

обстріл (28486) Нацполіція (15173) Луганська область (4879)


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11.04.2024 21:14 Відповісти
Лягавих не шкода: 200 тисяч здорових кнурів і биків шастають на іномарках по дорогах, зупиняютиь, шманають багажники. Знедавна - "охороняють" (читай - ховаються за спини дітей) школи. Тепер уже роздають гуманітарку. Від мобілізації їх "відмазують". а, якщо що - миттю робляться "інвалідами". На фронт, сволочі! Лягавими, мусорами і псами їх називали ще при Союзі. Зараз нічого не змінилося.
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11.04.2024 21:17 Відповісти
мвс роздає гуманітарку??? це щоб показати що вони потрібні не на фронті???а скільки мусарів загинуло з жезлом в руці???чипд час арету бабусі з петрушкою, чи коливипсували штраф за бризговик
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11.04.2024 23:16 Відповісти
Це у дусі донбасян - навести кацапські гради на те місце де твоїм сусідам роздають гуманітарну допомогу.
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12.04.2024 02:18 Відповісти
 
 