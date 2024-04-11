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Невдала спроба "намангаленої" вантажівки з окупантами атакувати українські позиції під Роботино. ВIДЕО

Спробу атаки на українські позиції максимально "намангаленої" вантажівки під Роботино Запорізької області було зупинено міною, а вже з піхотою розібралися дрони 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ Зображення

Також дивіться: Бійці бригади НГУ "Хартія" знищили ворожу МТЛБ та штурмову групу окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3608) Національна гвардія (1532) дрони (4706)


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Гойда!
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11.04.2024 23:51 Відповісти
До чого тут лікар Менгеле?
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11.04.2024 23:51 Відповісти
Вантажівки штурмують???? Щось у тактиці кацапи міняють...
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11.04.2024 23:52 Відповісти
Эй,ваньки-у вас половину территории затопило ...Да пох. Матрёны требуют Ладу.
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11.04.2024 23:54 Відповісти
Може намангаленої?
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12.04.2024 00:06 Відповісти
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12.04.2024 06:53 Відповісти
А де відео?
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12.04.2024 08:59 Відповісти
 
 