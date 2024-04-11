Невдала спроба "намангаленої" вантажівки з окупантами атакувати українські позиції під Роботино. ВIДЕО
Спробу атаки на українські позиції максимально "намангаленої" вантажівки під Роботино Запорізької області було зупинено міною, а вже з піхотою розібралися дрони 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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