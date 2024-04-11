Зеленський запропонував президенту Угорщини Шуйоку почати переговори щодо безпекової угоди. ВIДЕО
Володимир Зеленський провів першу зустріч із Президентом Угорщини Тамашем Шуйоком, та запропонував йому укласти безпекову угоду.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили підготовку Глобального саміту миру. Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", - зазначив Зеленський.
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+3 Виталий #548501
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+2 я гражданин Украины
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+2 Pol Chopa #550667
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