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Зеленський запропонував президенту Угорщини Шуйоку почати переговори щодо безпекової угоди. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів першу зустріч із Президентом Угорщини Тамашем Шуйоком, та запропонував йому укласти безпекову угоду.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили підготовку Глобального саміту миру. Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", - зазначив Зеленський.

Читайте: Угорщина хоче запровадити нові обмеження на імпорт продукції з України, - міністр сільського господарства Надь

Автор: 

безпека (935) Угорщина (2278) Зеленський Володимир (23832) угода (648)


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Топ коментарі
+3
Если не ошибаюсь, министр иностранных дел Италии сказал что эти "гарантии" не имеют ни какой юридической силы, это символический знак поддержки Украины... Думаю в отношении "гарантий" с другими государствами, это значит тоже самое.
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12.04.2024 01:14
+2
а що дають ті іменовані " безпекові угоди" - що реально сьогодні...., а тим більше із мадярами циганчаками
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11.04.2024 23:49
+2
*Носиться як циган з писаною торбою*.
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12.04.2024 00:22
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нащо?
Він запропонує капітуляцію.
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11.04.2024 23:43 Відповісти
а що дають ті іменовані " безпекові угоди" - що реально сьогодні...., а тим більше із мадярами циганчаками
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11.04.2024 23:49 Відповісти
То заместо ракет для Patriot. Жінка ромської національності сказала допомагає.
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11.04.2024 23:51 Відповісти
Если не ошибаюсь, министр иностранных дел Италии сказал что эти "гарантии" не имеют ни какой юридической силы, это символический знак поддержки Украины... Думаю в отношении "гарантий" с другими государствами, это значит тоже самое.
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12.04.2024 01:14 Відповісти
Давай ще з казахстаном
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11.04.2024 23:51 Відповісти
А чого так "мілко"? - зразу з ху..ом.
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12.04.2024 07:10 Відповісти
Тобто при нападі мадьяри викажуть глибоку? Глибоченну? Чи безмежно - астрономічну стурбованість...
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11.04.2024 23:56 Відповісти
З Кім Ченом нє?
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12.04.2024 00:04 Відповісти
Вова,ти ше тим мадярським презервативам Закарпаття пообіцяй,щоб вони з тобою якийсь фіговий листочок підписали.
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12.04.2024 00:05 Відповісти
*Носиться як циган з писаною торбою*.
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12.04.2024 00:22 Відповісти
трі дибіла - ето сіла...
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12.04.2024 00:27 Відповісти
Що Зельониє носятся з цими домовленостями? Нічого вони не гарантують. Єрмак їх подає як "безпрецедентно безпековими гарантіями". І скільки їх вже добавили в колекцію? І що сталося? Нас кожен день кацапня накриває ракетами і шахедами. І це після всіх ти папірців з паралельного плану миру імені Зеленского. І що вони варті? Для чого ними замінили шлях до НАТО?
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12.04.2024 00:30 Відповісти
Что отображает весь идиотизм этой затеи...
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12.04.2024 03:32 Відповісти
Гарантія від кого? Від мадяр? Цей дібіл би ще гарантію від сомалійських піратів забажал. І то б, я важаю, було б надійнише.
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12.04.2024 09:03 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, вава фантіки збирає, не мішайте
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12.04.2024 09:58 Відповісти
 
 