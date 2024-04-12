Російський пілот скинув бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК на розташування російської піхоти. ВIДЕО
Російський льотчик скинув бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК на місце дислокації російської піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на жаль, механізм детонації боєприпасу не спрацював.
"Російські окупанти заселилися у чужий будинок. Привітавши їх із новосіллям, ВКС РФ скинула на них авіаційну бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК. Слава російському інженеру!", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.
УМПК - модуль планерування і корекції, розроблений російським підприємством "Базальт". Навісний модуль для перетворення звичайних некерованих бомб на планерні бомби, високоточні боєприпаси зі збільшеним радіусом дії.
Топ коментарі
+41 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар12.04.2024 10:07
+11 Pawlo Kit
показати весь коментар12.04.2024 10:20
+10 Gary Grant
показати весь коментар12.04.2024 09:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
================
У нас слабое ПВО, которое не позволяет подлетать нашим самолетам близко к линии фронта. Поэтому использовать планирующие бомбы в "россиянском" стиле мы не можем.
відео в неті є