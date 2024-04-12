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Російський пілот скинув бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК на розташування російської піхоти. ВIДЕО

Російський льотчик скинув бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК на місце дислокації російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на жаль, механізм детонації боєприпасу не спрацював.

Дивіться: Російські пілоти "згубили" авіабомбу ФАБ-1500 над окупованим Єнакієвим та влучили нею у продовольчий магазин. ВIДЕО

"Російські окупанти заселилися у чужий будинок. Привітавши їх із новосіллям, ВКС РФ скинула на них авіаційну бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК. Слава російському інженеру!", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.

Також дивіться: Ми можемо протидіяти новим керованим бомбам РФ. Для цього необхідно знищувати носій - літак чи пускову установку, - Повітряні сили

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Касетну авіабомбу РБК-250 з модулем УМПК підбили прикордонники на Донеччині: "Да! Ти збив її, Рома!". ВIДЕО

УМПК - модуль планерування і корекції, розроблений російським підприємством "Базальт". Навісний модуль для перетворення звичайних некерованих бомб на планерні бомби, високоточні боєприпаси зі збільшеним радіусом дії.

Дивіться також: Оператор БПЛА сміється над окупантом, який поранив спільника реактивним струменем під час пострілу із РПГ-7: "От довбой#б! Тупа мавпа, бл#дь!". ВIДЕО

Автор: 

авіація (4125) армія рф (17388) бомба (234) зброя (7466) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+41
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12.04.2024 10:07
+11
Завжди балдєю від цієї фотожаби
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12.04.2024 10:20
+10
Це ж очевидно. Гляньте яка гарна дорога на Кончу-Заспу.
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12.04.2024 09:46
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Буданов почав вербувати сАвєцких льотчиків з літерою Зет.
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12.04.2024 09:34 Відповісти
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12.04.2024 10:07 Відповісти
Завжди балдєю від цієї фотожаби
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12.04.2024 10:20 Відповісти
Собак просто шкода було
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12.04.2024 11:14 Відповісти
👍
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12.04.2024 12:39 Відповісти
Українець Корольов знав куди посилати кацапа подалі
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12.04.2024 13:01 Відповісти
ще не вечір, то прістрілка
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12.04.2024 09:35 Відповісти
Русня скаржиться, що ЗСУ стали використовувати FPV у ролі пікірувальників. Швидко падають зверху, скидають ********* на ціль і повертаються.
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12.04.2024 09:37 Відповісти
"Бомберами" такі FPV називають. Використовують уже кілька місяців. Це потребує високої кваліфікації пілота.
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12.04.2024 10:54 Відповісти
Там не просто скид, як у "Баби Яги" чи Мавіка. Це звичайний FPV, з тою різницею, що не б'ється об ціль. Це дійсно потребує неабияких навичок.
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12.04.2024 10:56 Відповісти
"Дружній вогонь" рашистів по своїх же військах та своїй території не може не тішити українців. Тож нехай 100% їх зброї буде використано по них самих!
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12.04.2024 09:37 Відповісти
Молодець кацапура, справжній бандерівець. І так щоб було кожен день. Як в пісні : бий своїх кацапів, щоб чужі сміялись.
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12.04.2024 09:37 Відповісти
Чому не здетонувала? Демітаризація по-путєнскі пройшла трішки невдало.
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12.04.2024 09:37 Відповісти
А де наші плануючі бомби?
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12.04.2024 09:37 Відповісти
Це ж очевидно. Гляньте яка гарна дорога на Кончу-Заспу.
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12.04.2024 09:46 Відповісти
Спитайте краще, де літаки, які б могли їх запускати у достатній кількості. По АКХЗ вдарили декілька раз французькими - і все, закінчились. У русні - літаків багато, а бомб - умовно нескінченно.
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12.04.2024 10:57 Відповісти
в асфальте...
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12.04.2024 11:17 Відповісти
Их еще только планируют
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12.04.2024 12:40 Відповісти
Сколько времени вы потратили на то, чтобы узнать что с нашими бомбами? Задрали дибилы.
================
У нас слабое ПВО, которое не позволяет подлетать нашим самолетам близко к линии фронта. Поэтому использовать планирующие бомбы в "россиянском" стиле мы не можем.
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12.04.2024 12:43 Відповісти
жалко что не взорвалась.
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12.04.2024 09:43 Відповісти
гуморист
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12.04.2024 09:44 Відповісти
Гумораст!
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12.04.2024 12:41 Відповісти
Жаль тільки, що бомба впала як шматок металу без великого бадабум!
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12.04.2024 09:47 Відповісти
Ах вы мои ребятушки ! Получился обознатушки !
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12.04.2024 09:49 Відповісти
Задайте краще питання чому в них фаби пачками робляться а в нас ні ?
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12.04.2024 09:58 Відповісти
Вони в них ще з радянських часів.
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12.04.2024 10:03 Відповісти
Вони їх виробляють і зараз
відео в неті є
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12.04.2024 10:37 Відповісти
Правильніше питання, чому в них за 2 роки, З НУЛЯ розроблено і посталено на поточне і масове виробництво модуль УМПК, котрий дешево робить з звичайної - небезпечну плануючу і точну авіабомбу, а в нас за цей час............телемарафон.
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12.04.2024 11:11 Відповісти
Блин, нормальный дом был, люди жили, детей растили... Пришла русня, людей выгнала, дом развалила... Теперь этих дебилов надо еще выгнать. Чтобы жить нормально...
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12.04.2024 10:02 Відповісти
Такий обнадійливий заголовок, а в результаті пшик!
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12.04.2024 10:15 Відповісти
Рукожопі. Навіть бомби нормальної зробити не можуть.
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12.04.2024 10:18 Відповісти
Наші хваляться - нібито скопіювали кацапський "Ланцет" і зробили аналог Та ще й "поставили на потік" (серійно почали випускать) Якщо правда - це радує!
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12.04.2024 10:20 Відповісти
От криворукі потвори, навіть самонаїбнутися не можуть толком.
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12.04.2024 10:51 Відповісти
Молодці кацапи, вміють здихати.
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12.04.2024 11:34 Відповісти
Очєнь правільноє, і мудроє рєшєніє!
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12.04.2024 12:50 Відповісти
 
 