Російський пілот скинув бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК на розташування російської піхоти. ВIДЕО

Російський льотчик скинув бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК на місце дислокації російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на жаль, механізм детонації боєприпасу не спрацював.

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"Російські окупанти заселилися у чужий будинок. Привітавши їх із новосіллям, ВКС РФ скинула на них авіаційну бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК. Слава російському інженеру!", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.

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УМПК - модуль планерування і корекції, розроблений російським підприємством "Базальт". Навісний модуль для перетворення звичайних некерованих бомб на планерні бомби, високоточні боєприпаси зі збільшеним радіусом дії.

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