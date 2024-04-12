"Я прийшов на війну за оголошенням", - оператор безпілотників Максим із підрозділу "CODE 9.2" 92-ї ОМБр. ВIДЕО
Максим захищає Україну в одному з найбільш результативних підрозділів дронів - Code 9.2 92-ї штурмової бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як воїн потрапив до Code 9.2, а також про видатні бойові результати, зокрема знищення десяти одиниць техніки противника за одну ніч, дивіться в інтерв'ю Максима каналу Бутусов плюс.
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Деякі справи і люди потребують тиші.
На рашистах смола, как слеза.
И поет мне в видосе гармонь
Про дроны твои молодца.