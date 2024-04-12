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"Я прийшов на війну за оголошенням", - оператор безпілотників Максим із підрозділу "CODE 9.2" 92-ї ОМБр. ВIДЕО

Максим захищає Україну в одному з найбільш результативних підрозділів дронів - Code 9.2 92-ї штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як воїн потрапив до Code 9.2, а також про видатні бойові результати, зокрема знищення десяти одиниць техніки противника за одну ніч, дивіться в інтерв'ю Максима каналу Бутусов плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Російські командири не забирають убитих солдатів, - чекають доки вони висохнуть, щоб не важко нести було", - полонений росіянин. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) мобілізація (3053) 92 окрема штурмова бригада (251) аеророзвідка (25)


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Оце дарма ви публікуєте. За ним тепер русня як оскаженіла буде полювати.
Деякі справи і люди потребують тиші.
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12.04.2024 11:33 Відповісти
хоть бы балаклаву натянул...
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12.04.2024 12:49 Відповісти
Бьется в тесной БТРэрке огонь,
На рашистах смола, как слеза.
И поет мне в видосе гармонь
Про дроны твои молодца.
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12.04.2024 13:23 Відповісти
Дякую Юрію ! За такі репортажи! Це гордість Країни та люди повинні їх знати , а на фразу знайдуть, якщо русня виграє , то нас всіх знищать крім колоборантів та ригів
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12.04.2024 14:17 Відповісти
 
 