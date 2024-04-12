Бригада НГУ "Хартія" оголосила набір добровольців: Декілька етапів навчань, зокрема за кордоном. ВIДЕО
13 бригада Нацгвардії "Хартія" оголосила набір добровольців у свої лави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Залишити заявку можна за номером 3333
Або на сайті https://khartiia.org.
Топ коментарі
+2 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар12.04.2024 18:31
+2 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар12.04.2024 21:13
+1 ТутАхламон
показати весь коментар12.04.2024 21:56
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а ти придатний хіба жуйки з-під столів здирати за кордоном.