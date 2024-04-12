УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9144 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
3 816 10

Бригада НГУ "Хартія" оголосила набір добровольців: Декілька етапів навчань, зокрема за кордоном. ВIДЕО

13 бригада Нацгвардії "Хартія" оголосила набір добровольців у свої лави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Залишити заявку можна за номером 3333

Або на сайті https://khartiia.org.

Дивіться: Невдала спроба "намангаленої" вантажівки з окупантами атакувати українські позиції під Роботино. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1527)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Туди записують чоловіків, які будуть літаки збивати,
а ти придатний хіба жуйки з-під столів здирати за кордоном.
показати весь коментар
12.04.2024 18:31
+2
Не ображайся, але ти тупий, з примітивним мисленням. Вдома, в Україні, мама би тебе ще десь прилаштувала, а за кордоном такий дурень буде хіба посудомийкою до пенсії.
показати весь коментар
12.04.2024 21:13
+1
Маму,жінку,сестру-усіх вивіз,чи бурятам залишив?
показати весь коментар
12.04.2024 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Туди записують чоловіків, які будуть літаки збивати,
а ти придатний хіба жуйки з-під столів здирати за кордоном.
показати весь коментар
12.04.2024 18:31 Відповісти
Не ображайся, але ти тупий, з примітивним мисленням. Вдома, в Україні, мама би тебе ще десь прилаштувала, а за кордоном такий дурень буде хіба посудомийкою до пенсії.
показати весь коментар
12.04.2024 21:13 Відповісти
Маму,жінку,сестру-усіх вивіз,чи бурятам залишив?
показати весь коментар
12.04.2024 21:56 Відповісти
 
 