Ворожі штурмовики на МТЛБ злетіли у повітря після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО
Група ворожих штурмовиків на МТЛБ злетіла у повітря після наїзду бронемашини на протитанкову міну поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої групи опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+15 ВІКТОР #474355
показати весь коментар12.04.2024 12:48
+9 Amber
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+8 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар12.04.2024 12:46
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- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?
з попутним вітром в дупи