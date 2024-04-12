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Ворожі штурмовики на МТЛБ злетіли у повітря після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО

Група ворожих штурмовиків на МТЛБ злетіла у повітря після наїзду бронемашини на протитанкову міну поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої групи опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) Бахмут (1560) міна (341)


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Топ коментарі
+15
12 квітня - день космонавтики!.
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12.04.2024 12:48
+9
Рашисти полетіли відразу до пекла ,
з попутним вітром в дупи
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12.04.2024 13:02
+8
- Діду!
- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?
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12.04.2024 12:46
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Страйк!
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12.04.2024 12:45 Відповісти
- Діду!
- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?
показати весь коментар
12.04.2024 12:46 Відповісти
12 квітня - день космонавтики!.
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12.04.2024 12:48 Відповісти
Он сказал "ПАехали"...
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12.04.2024 12:53 Відповісти
Нє*** шастать !
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12.04.2024 12:50 Відповісти
Земне тяжіння ім похер - літають
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12.04.2024 13:00 Відповісти
Це походу новий рекорд дальності польоту кацманавта без літального апарату, нє ? )
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12.04.2024 13:02 Відповісти
40-50 м так, на око?..
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12.04.2024 13:05 Відповісти
Рашисти полетіли відразу до пекла ,
з попутним вітром в дупи
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12.04.2024 13:02 Відповісти
Стрибки в довжину, відбір кацапні на Олімпіаду "під нейнтральним прапором".
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12.04.2024 13:12 Відповісти
Развєдка у авангард пішла - чи не антрахт у накабздона часом
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12.04.2024 13:43 Відповісти
как тебе такое , Илон Маск ?
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12.04.2024 13:45 Відповісти
Хорошо, что люди не пострадали, далеко было.
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12.04.2024 14:30 Відповісти
лепо, ай, да лепо
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12.04.2024 19:34 Відповісти
 
 