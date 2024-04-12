Ворожі штурмовики на МТЛБ злетіли у повітря після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО

Група ворожих штурмовиків на МТЛБ злетіла у повітря після наїзду бронемашини на протитанкову міну поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої групи опублікований у соцмережах.

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