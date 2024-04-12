Тіла двох окупантів почергово злітають високо угору під час вибуху ворожої бронемашини. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення українськими воїнами ворожої бронемашини з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти, як після вибуху і подальшої детонації тіла двох окупантів почергово злітають високо угору і падають на землю за кілька десятків метрів від бронемашини.

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