Тіла двох окупантів почергово злітають високо угору під час вибуху ворожої бронемашини. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення українськими воїнами ворожої бронемашини з окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти, як після вибуху і подальшої детонації тіла двох окупантів почергово злітають високо угору і падають на землю за кілька десятків метрів від бронемашини.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ #398010
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+31 Ярослав Кийко
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+19 Валерий Коломиец #502756
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аости
цікаво, як другий не полетів одразу? виліз із середини після першого вибуху, а другий вибух - то здетонував бк? чи може після першого вибуху чудом зачепився за шось, а другим вибухом те чудо одірвало?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2tmkx/ua_2nd_assault_battalion_and_4th_assault/
Здесь очередная пуля в бестолковку с кровавыми деталями:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2nuxg/longer_version_previously_seen_today_russian/