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Новини Відео Війна
13 548 28

Тіла двох окупантів почергово злітають високо угору під час вибуху ворожої бронемашини. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення українськими воїнами ворожої бронемашини з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти, як після вибуху і подальшої детонації тіла двох окупантів почергово злітають високо угору і падають на землю за кілька десятків метрів від бронемашини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожі штурмовики на МТЛБ злетіли у повітря після наїзду на протитанкову міну. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) вибух (4449) знищення (7216)


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Топ коментарі
+48
З днем космонавта,свинорилі
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12.04.2024 14:27
+31
Бєлка і Стрєлка
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12.04.2024 14:49
+19
Сьогодні в кацапів день відбору на Олімпіаду у стрибках?
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12.04.2024 14:27
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З днем космонавта,свинорилі
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12.04.2024 14:27 Відповісти
Бєлка і Стрєлка
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12.04.2024 14:49 Відповісти
та то не космоавти... низенько над землею літають, мабудь до дощу...
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12.04.2024 23:10 Відповісти
Сьогодні в кацапів день відбору на Олімпіаду у стрибках?
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12.04.2024 14:27 Відповісти
Там був батут рогозіна
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12.04.2024 14:28 Відповісти
Воздушная акробатика. Кацапы своим циркачам бронь не дают.
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12.04.2024 14:33 Відповісти
повітряни гімнаости
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12.04.2024 14:33 Відповісти
кацапські гіВнасти
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12.04.2024 16:47 Відповісти
по заголовку думав, шо повтор, бо сьогодні вже були літуни. а ніт.
цікаво, як другий не полетів одразу? виліз із середини після першого вибуху, а другий вибух - то здетонував бк? чи може після першого вибуху чудом зачепився за шось, а другим вибухом те чудо одірвало?
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12.04.2024 14:37 Відповісти
Спочатку з перших секунд перший злетів, а потім в середині відео другий.
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12.04.2024 14:41 Відповісти
це я бачу, але чому другий не полетів із першим вибухом? чекав на кращий момент?
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12.04.2024 14:42 Відповісти
Просто він "тормоз". Був.
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12.04.2024 14:48 Відповісти
зато переміг - далі пролетів
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12.04.2024 14:52 Відповісти
До того ж з курявою.
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12.04.2024 15:41 Відповісти
він був під сечовим мільдонієм
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12.04.2024 16:48 Відповісти
А в цей час росіяни в ютубі намагаються підняти собі мотивацію відео як вони вертольотами штурмували Київську область і як їх боялися цивільні. І до речі лайків на деяких з коментарів по 12-15 тисяч. Накручують своїх людей помирати і далі.
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12.04.2024 14:40 Відповісти
Цирк на дроті. На батуті.
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12.04.2024 14:48 Відповісти
Другий далі полетів другий виграв но поки тільки кваліфікацію. Чекаємо на наступних підорівспортсменів на килимі.
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12.04.2024 14:52 Відповісти
Мюнхаузени )
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12.04.2024 15:00 Відповісти
Так вот ты какая "Гойда".
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12.04.2024 15:04 Відповісти
Там ще живі таргани вошкалися, видно було як дим зійшов
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12.04.2024 15:32 Відповісти
У вас двійня!
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12.04.2024 16:47 Відповісти
Ви нє понялі, ета билі барони Мюнхаузени ! І літєлі ані на ядрах !
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12.04.2024 17:11 Відповісти
При пальоти насрали в штаны, как и тиришкова касманафтка)))))
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12.04.2024 17:17 Відповісти
згадали Ви про цей шмат лайна.... От скажить будь ласка, людина заможна, віку пенсійного, може й не перша,жінка в космосі, але точно перша, в котрої потекло з усіх місць ,які існують, ну чого ще бажати, спочивай собі на обриганих та згодом обісраних лаврах, все одно ти , в хоча б чомусь , байдуже яке воно там, перша людина у світі, а їх там унизу десь 8 ато й дев'ять лярдів борсається.... От навіщо знову у лайно??? Ностальгія? Була людина, яка бачила пам'ятники собі ще за життя, не багато таких,серед тих вісьми лярдів..... Про памятники вже більшне ніхто не згадає... Тільки про те, який це був шмат лайна....
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13.04.2024 01:48 Відповісти
Дисциплинированые, очередь соблюдают
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12.04.2024 19:25 Відповісти
Я такий толерантний, що не можу навіть порадіти за тих довбо_ів, що відправилися пішки у космос!
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13.04.2024 19:33 Відповісти
Двоих в норе сожгли заживо, другому раздробили башку, ну и помелочам ещё:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2tmkx/ua_2nd_assault_battalion_and_4th_assault/

Здесь очередная пуля в бестолковку с кровавыми деталями:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2nuxg/longer_version_previously_seen_today_russian/
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13.04.2024 22:30 Відповісти
 
 