Гольфкар з окупантами уникнув удару українського дрона, тому що наїхав на протитанкову міну. ВIДЕО

Китайський гольфкар з російськими окупантами зумів уникнути удару українського дрона. За секунду до ймовірної атаки машинка наїхала на протитанкову міну.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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