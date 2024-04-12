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Гольфкар з окупантами уникнув удару українського дрона, тому що наїхав на протитанкову міну. ВIДЕО

Китайський гольфкар з російськими окупантами зумів уникнути удару українського дрона. За секунду до ймовірної атаки машинка наїхала на протитанкову міну.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невдала спроба "намангаленої" вантажівки з окупантами атакувати українські позиції під Роботино. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4689)


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Топ коментарі
+49
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12.04.2024 23:27
+13
Везунчики, міна врятувала, але є ньюанс. А один кацап ще й намагався нашого дрона збити своїми мощами, от гандон.
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12.04.2024 23:51
+12
Короткий зміст: "банзай-штурмовики обриганці" дезінтегрувалися на атоми.

До п'ятої лунки не доїхали!
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12.04.2024 23:26
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Де то вiдео?
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12.04.2024 23:16 Відповісти
Кінєскоп сів. Вставати не хоче
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12.04.2024 23:22 Відповісти
Короткий зміст: "банзай-штурмовики обриганці" дезінтегрувалися на атоми.

До п'ятої лунки не доїхали!
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12.04.2024 23:26 Відповісти
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12.04.2024 23:27 Відповісти
Що у Бутусова з відео завжди? Але поставив "подобається".
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12.04.2024 23:46 Відповісти
Везунчики, міна врятувала, але є ньюанс. А один кацап ще й намагався нашого дрона збити своїми мощами, от гандон.
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12.04.2024 23:51 Відповісти
Самий "кайф поламали" оператору! А він так прицілювався! Надіюся, знайшов гідну "заміну"?
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13.04.2024 14:02 Відповісти
дрон же міг повернутися ?
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13.04.2024 14:26 Відповісти
У мій час такого ще не було - "камікадзе" не водилися А хлопці говорили що стараються не повертать назад дрони - небезпечно при посадці Сказали: "Простіше знайти якусь іншу ціль - чим ганять дрона туди-сюди…"
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13.04.2024 14:54 Відповісти
Чудово все скінчилося для русофашистів на нашій землі ,
вони здохли
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12.04.2024 23:54 Відповісти
Чудово також для їхніх самок, дві доби разом зі своїй дяровні будуть бухати, сподіваюсь що наїдуть на якесь палево ...
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13.04.2024 21:19 Відповісти
Не вмер Гаврило, так галушкою вдавило...
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12.04.2024 23:58 Відповісти
Уникли... Так це - таки до Кобздона чи до хору Алєксандрава, ніпайму?..
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13.04.2024 00:13 Відповісти
Ліза-дохтур визначить
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13.04.2024 00:55 Відповісти
Гіві з Моторолою теж у роздумах з цього питання...
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13.04.2024 09:30 Відповісти
Своя міна - це вам не бандерівська - вибухає по-свійськи, по-доброму.
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13.04.2024 01:02 Відповісти
Шкода що дрон загинув, а орки падли напевно вже йосін виступ вдруге передивляються.
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13.04.2024 01:12 Відповісти
Прекрасные старания, прекрасный результат! Тут как раз достойны похвалы
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13.04.2024 01:45 Відповісти
Птичку жалко
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13.04.2024 02:02 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2tmkx/ua_2nd_assault_battalion_and_4th_assault/ терматная смесь с каучуком - это вещь!
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13.04.2024 08:45 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c29kdq/ua_chervona_kalina_brigade_drone_pilots_spotted_a/ кацап добре заховався
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13.04.2024 08:59 Відповісти
Мне показалось? Из машины вылетел русское дерьмо.
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13.04.2024 21:59 Відповісти
 
 