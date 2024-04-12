Гольфкар з окупантами уникнув удару українського дрона, тому що наїхав на протитанкову міну. ВIДЕО
Китайський гольфкар з російськими окупантами зумів уникнути удару українського дрона. За секунду до ймовірної атаки машинка наїхала на протитанкову міну.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+49 Валерий К #448385
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+13 Tema9
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+12 George Highbaud
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штурмовикиобриганці" дезінтегрувалися на атоми.
До п'ятої лунки не доїхали!
вони здохли