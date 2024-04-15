Нацгвардійці уразили ворожу піхоту, яка сховалась у підвалі будинку на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

У Запорізькій області оператори безпілотників ЦСП "Омега" атакували живу силу ворога.

Про це повідомляє Національна Гвардія України, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова спроба росіян закріпитись на місцевості виявилась фатальною, спецпризначенці спочатку спрямували FPV-дрон з потужним зарядом у залишки зруйнованого погребу, де переховувався супротивник. Вцілілі ворожі штурмовики панічно почали залишати своє лігво, щоб сховатись, але наші пілоти FPV-дронів довели свою справу знищивши ворога", - заявили захисники.

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