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Нацгвардійці уразили ворожу піхоту, яка сховалась у підвалі будинку на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

У Запорізькій області оператори безпілотників ЦСП "Омега" атакували живу силу ворога.

Про це повідомляє Національна Гвардія України, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова спроба росіян закріпитись на місцевості виявилась фатальною, спецпризначенці спочатку спрямували FPV-дрон з потужним зарядом у залишки зруйнованого погребу, де переховувався супротивник. Вцілілі ворожі штурмовики панічно почали залишати своє лігво, щоб сховатись, але наші пілоти FPV-дронів довели свою справу знищивши ворога", - заявили захисники.

Також дивіться: Російські пропагандисти вихваляються, що вартість однієї високоточної ракети, яку запускають по Україні, дорівнює вартості цілої школи. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) Запорізька область (3605)


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47сьомне прийшло працювати за контрактом... А там тікет накабздоншов і лада
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15.04.2024 18:15 Відповісти
Смерть кацапам!
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15.04.2024 18:52 Відповісти
Смерть свинособакам...
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15.04.2024 18:54 Відповісти
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- Беріть ножі! освятили." Ударили в дзвони, Реве гаєм: "освятили!" Аж серце холоне! Освятили, освятили! (Т Г Шевченко, поема «Гайдамаки»)
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16.04.2024 00:15 Відповісти
 
 