Бійці 92 ОШБр атакували окупантів на мотоциклах, які їхали штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни 22-го окремого мотопіхотного батальйону 92-ої окремої штурмової бригади зупинили дроном-камікадзе російських окупантів на мотоциклах, які намагалися штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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