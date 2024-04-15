Бійці 92 ОШБр атакували окупантів на мотоциклах, які їхали штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Воїни 22-го окремого мотопіхотного батальйону 92-ої окремої штурмової бригади зупинили дроном-камікадзе російських окупантів на мотоциклах, які намагалися штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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+9 Dust
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в Україні немає Гетьмана !!!
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а хто забороняє використовувати "спіраль бруно" нашому геніальному про-сирському ?
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Байкери хєрові!
******** танк без КАЗ - покійник, що Т-62, що Лео-2
А за ними орк задом наперёд...
Куда теперь мчит его байк
Один бродяга нам сказал
Что он ( как Х@@ло завещал )
Отправился в рай