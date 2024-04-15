Щоб захистити Україну так, як Ізраїль, потрібна політична воля, а не активізація 5-ї статті НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський вчергове закликав союзників проявити політичну волю в питанні захисту України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності - достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють - із багатьма іншими, - щоб не було й подальшої ескалації.



Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя.



"Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет. Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше.



Я дякую всім у світі - кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16. Усе це працює й надалі працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати дійсно на сто відсотків і як майже сто відсотків "шахедів" і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це", - сказав Зеленський.

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