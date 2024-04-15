УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12022 відвідувача онлайн
Новини Відео
6 885 129

Щоб захистити Україну так, як Ізраїль, потрібна політична воля, а не активізація 5-ї статті НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський вчергове закликав союзників проявити політичну волю в питанні захисту України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності - достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють - із багатьма іншими, - щоб не було й подальшої ескалації.

Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя.

"Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет. Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше.

Я дякую всім у світі - кожному лідеру, кожній державі, які дійсно допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16. Усе це працює й надалі працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати дійсно на сто відсотків і як майже сто відсотків "шахедів" і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський звільнив заступника начальника УДО Гребеннікова та призначив нового заступника секретаря РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Відверто кажучи, набридло ниття в ваших фейсбуках

"Ага, їм і винищувачі F-35, і Ейзенхауер, і збивають всі ракети та шахеди... А нам? А ми шо?"

Так а **** ми???

Жоден ізраїльтянин не переплив Йордан, аби втікти з країни

Жоден ізраїльтянин не перекривав дороги, аби не пустити в свій кібуц вербувальників ЦАХАЛу

Жоден ізраїльтянин навіть подумати не може про те, шоб бити військових, котрі вручають повістку

В Армії оборони Ізраїлю ти служиш з ПОВНИМ забезпеченням всім необхідним для війни

В Ізраїлі волонтери не закуповують дронів вдесятеро більше, ніж держава

В ЦАХАЛі ти точно знаєш, коли в тебе ротації, відпустки та виплати за поранення автоматично - не треба доводити, що ти боронив державу

І ти не сидиш по три роки безвилазно під регулярними обстрілами, без змоги поїхати обійняти маму, жінку та дітей

А з наших ЗСУ є лише три путя: 200, 300 і стаття

В Ізраїлі тебе негайно заплюють та вишвирнуть зі студії, якщо дозволиш собі хоча б натяком висловити зневагу до військових. Й ніколи більше не запросять та руки не подадуть

В Ізраїлі не кладуть бруківку замість будування оборонних споруд

В Кнессеті та уряді Ізраїлю майже всі депутати та міністри (в тому числі жінки) колишні військові. І жоден з них не відпочиває в Монако у період війни та не мутить мільярдні оборудки з військового бюджету

В Ізраїлі НЕМОЖЛИВО вчинити так, як в нас із Залужним, Шапталою, Забродським та купою інших бойових офіцерів вищого рівня

Як і неможливо закатувати в асфальт мільярди ковідних та оборонних коштів

Та, о ужас, за весь час арабо-ізраїльського конфлікту ані години не існувало загальнонаціонального телемарафону!!
...

То кому в першу чергу союзники будуть допомогати всіма засобами і потужностями???

**** ниємо, альо?! (с) Тім Златкін (https://www.facebook.com/share/p/aCAQv2B6ytwcoBLt/)
показати весь коментар
15.04.2024 21:16
+29
показати весь коментар
15.04.2024 21:14
+24
Щоб захистити Україну треба тебе з твоєю єрмачньою відсторонити, публічно судити за зраду та мародерство під час війни, а керувати державою призначити комітет національного порятунку з військових та з державників, які знають що таке державне управління та вміють ефективно керувати воюючою державою не в теорії, а на практиці. Після стабілізації ситуації та після відновлення де-факто зруйнованих ОПешною владою державних інституцій, можна буде провести і президентські і парламентські вибори.
показати весь коментар
15.04.2024 21:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не по темі. Щоб подолати корупцію,реформувати країну,пересаджати владних злодюг- потрібна політична воля.Здається, це якось перегукується і із захистом країни.
показати весь коментар
15.04.2024 22:13 Відповісти
всіх на Заході влаштовує територія України як поле бою, там жили спокійно без існування держави Україна і далі будуть жити. В конфлікт з росією ніхто з західних країн вступати не буде заради України, вони вже триста разів це говорили
показати весь коментар
15.04.2024 22:13 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2024 22:16 Відповісти
Ссыкуны из нато только на то и способны что бы прятаться за Украиной.
показати весь коментар
15.04.2024 22:17 Відповісти
Якщо можна про сцикунів детальніше.
показати весь коментар
16.04.2024 08:19 Відповісти
У рамках підписаних у 2022 році контрактів Варшава отримає 288 установок РСЗВ K239 Chunmoo виробництва Південної Кореї аналог ATACMS (США).. Перші машини прибули влітку 2023 року, от і перша партія цього року прийшла - 18 машин, ще 54 поставлять до кінця року.

Розумієте рівень !!!Не асфальт кладуть не плитку перекладають не гуманітарку крадуть не реконструкції на сотні мільярдів ,а безпека !А ми все з протянутою рукою країна яка може випускати своє ППО і є ракетна програма яка завалена.
показати весь коментар
15.04.2024 22:18 Відповісти
Україна має 9 підписаних безпекових угод: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада. Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія

Щось не зрозуміло як вони працюють...
показати весь коментар
15.04.2024 22:19 Відповісти
ніяк не працюють, вони не ратифіковані парламетами країн !!! це папірець класу "будапештського меморандуму" !!! цими папірцями банда зе-єрмаків, виконучи "оманські договорняки" з )(уйлом хоче замінити реальний вступ України до НАТО, а це гарантує зе-банді невиконання вимого Заходу щодо реформ та вічне царювання зе-н*ркомана в Україні, і як наслідок перетворення України на маленьку копію паРаші !!!
показати весь коментар
16.04.2024 06:24 Відповісти
ніщо не буде працювати, якщо наголосувати собі в царі пихатого блазня
показати весь коментар
16.04.2024 09:35 Відповісти
це каже той, хто у 19-му році зупинив всі ракетні програми, в тому числі і ППО???
це каже той, хто знімав клістрони з систем ППО?
це розповідає той, хто за два роки повномасштабного вторгнення не знайшов можливості для відновлення розробки свого ППО???
цей ******* навіть не знайшов можливості для замовлення на стугни, що приводить до розформування підрозділів ПТРК, бо нема чим стріляти, а КБ Луч стоїть…
Більше того - перепрямування коштів з єдиного марафєту та дом-25, до ЗСУ він вважає недоцільним…
от підняти істерику, щоби її підхопили зє-дятли і відволікли увагу від того, що ******* та його команда самозакохані профани і невігласи у всьому, крім піаразму - це воно може і вважає доцільним.
показати весь коментар
15.04.2024 22:23 Відповісти
Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. "зелені"- слуги рашиста в Україні.Саме ці "зелені зрадники" .(за гроші куйла) не проголосували звернення до конгресу США.про надання Україні також самого статусу,який на сьогодні є в Ізраїлю"Статус основного союзника США поза НАТО" . Отримавши цей статус-куйло б і не подумав розпочинати кроваву бойню в Україні .зрадники в Україні є співучасниками рашистського геноциду українського народу і руйнації України ((https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html )))
показати весь коментар
15.04.2024 22:25 Відповісти
А ще, якщо хочеш, щоб тебе захищали, не треба бути ницою падлюкою.
показати весь коментар
15.04.2024 22:47 Відповісти
Зеленський, не путай х з пальцем, навіть якщо вдається грати на роялі .
Ти є ганьба єврейського народу!
Після 4 ухилянь в Ізраїлі тебе не те що в презікі, тебе б на роботу не взяли!
От тим і відрізняється Уа від Ізраелю і тому їм і допомагають, а мутній Україні ні. .
показати весь коментар
15.04.2024 23:10 Відповісти
воно не єврей, воно ж и 2 та внук кацапо-совка, нквдиста, одного з тих хто організовував, брав участь в "заградотрядах" у так зваану, міфічну, придуману кацапами "вов" та грав на німецькі танки, доти, дзоти практично безброї, амуніції укранців, казахів, інші окуповані червоною комуно-нацистькою імперією народи захищати інтереси сталіна, мотовава, калінана кагановича !!! внук того хто допомагав організовувати тільки в Україні, на землях де жили єктнічні українці (на Кубані, Повожі) 2 Голодомори-геноциди українців, а після так званої "вов" у 1946-47 роках ще один Голодомор-геноцид українців на заході України (на Галичині та Волині) !!!


як таке криворагульне прокацапське чмо можна було вибрати Президентом України ???

показати весь коментар
16.04.2024 06:37 Відповісти
Щоб захистити Україну була потрібна політична воля ще в 19 році, а не "треба перестати стріляти" з асхвальтом.
показати весь коментар
15.04.2024 23:19 Відповісти
давай Володя, прочирікай як ракетну програму закривали з 2019 р?
показати весь коментар
15.04.2024 23:31 Відповісти
тут зе прав. Лицемірство "союзників" зашкалює
показати весь коментар
15.04.2024 23:59 Відповісти
вові треба каятися та просити а не заздрити Ізраїлю -гндота !
показати весь коментар
16.04.2024 00:40 Відповісти
лицемірство й розпальцовки ЗЕ-Єрмакомародерні зашкалюють- тітушки грьобані
показати весь коментар
16.04.2024 00:42 Відповісти
більше закритих тендерів на дороги та зомбімарафон і союзники понесуть Боневтіку свої кровні
показати весь коментар
16.04.2024 09:37 Відповісти
Хто небудь зітріть вже це...
показати весь коментар
16.04.2024 00:33 Відповісти
А шо ти знаєш про політичну волю🤢?
показати весь коментар
16.04.2024 05:13 Відповісти
Щоб захистити Україну як Ізраіль, уюлюдошне ти створіння, потрібна не політична воля, а чітко виконувати те на що союзники розраховують. побороти корупцію, зробити привабливими інвестиції і багато чого іньшого. А не тупі брехні які льються з твого брудного рота. Гундосне чмо
показати весь коментар
16.04.2024 07:58 Відповісти
Яке відношення до Ізрайля і України має НАТО? Знову паціня кізяків накурилося.
показати весь коментар
16.04.2024 08:18 Відповісти
Що таке єдність з партнерами? Що таке партнери? В чому партнери? Просто купа слів, які хто як хоче , так і розуміє. Кварталівських туфта у цивілізованому світі не працює. Що таке єдність взагалі? Я не впевнений, що є достатня єдність серед людей в Україні. Може спочатку внутрішніми єдностями слід займатись. Партнери. Це хто конкретно. Уряди? Парламенти? Все інше суспільство? Чи все це розуміється разом вкупі? З ким саме бажано б партнери працювали? ЗСУ це одна частина населення, яка зайнята війною. З урядом? Це інша частина також населення і обслуги, яка взагалі до війни немає ніякого відношення. У Ізраїля ппо своє, не позичене. БК своє. Його просто підкоригувати і додатково підсилити. А у нас ппо позичене. БК чуже. Можливо не так як треба взаємодія не між собою. Тобто його ще будувати і будувати. Допомагають тим хто щось робить. Який сенс у дорозі тим хто нічого робити не хоче. Немає навіть бажання хоч на один місяць не виписати самому собі премію, а зібрати гроші на хоч би одну додаткову ракету. Я взагалі не розумію наприклад Чехів, які купляють нам снаряди, в той самий час, коли мін.оба в березні місяці 22 року вивело закордон 1 млрд.баксів. То з ким і яким і в чому єднатися тим партнерам? Уточнюйте весь перелік будь ласка. Ха ха ха.
показати весь коментар
16.04.2024 08:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 