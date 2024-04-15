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Полонений росіянин про ставлення командирів: "12 годин чекали на евакуацію, нас годували обіцянками, але ніхто так і не прийшов". ВIДЕО

Русаков Максим служив у 74-ій окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. За його словами, він разом з групою окупантів на трьох БМП та двох танках виїхали на штурм. Однак за лічені хвилини росіяни були розбиті бійцями української армії.

Окупанти, яким вдалося вижити, сховалися під ураженим БТР. Росіяни викликали евакуацію, однак 12 годин їх тільки годували обіцянками, доки воїни ЗСУ не вигнали окупантів із укриття, передає Цензор.НЕТ. Про те, як Русаков Максим потрапив у полон, - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Російський полонений зі "Шторм Z" про бої на Донеччині: "Два взвода, а вижив тільки я!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Бутусов Юрій (3589) полонені (2264)


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Топ коментарі
+13
Та насрать, як до цих уродів їхні командири ставляться.
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15.04.2024 21:27
+8
"Рускіє своіх нє брасают" (с)
А просто знищують, бо то - розхідний матеріал. Вони намагаються врятувати техніку, але не м'ясо. Захищають техніку, але не наповнювач для сміттєвих пакетів.
Вони готові випускати по Україні сотні шкіл і лікарень (по вартості), але не поворухнуть і пальцем для заміни бараків на нормальне житло, проведення каналізації та газу до своїх рабів. А повінь! З і конами політали і хватить. Влітку, коли будуть горіти ліси, буде теж саме.
Тут треба лише допомогти московитам знищувати себе або, принамні, не заважати
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15.04.2024 21:39
+8
Хм. Бачила недавно молодих росіян п'яних. Увімкнули на всю магнітолу у трамваї і матом один одного поливали голосно. Подумалося якби їм дали зброю вони просто так викосили усіх кого б змогли. Сміття на тілі планети, а не нація.
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15.04.2024 21:41
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Та насрать, як до цих уродів їхні командири ставляться.
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15.04.2024 21:27 Відповісти
Ти не тут "жужжиш" ! Тобі - на "лента: сру"
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15.04.2024 21:44 Відповісти
Ти б, ваня, сіло на пляшку і не жужжало.
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15.04.2024 22:52 Відповісти
С..ка, я зараз заплачу ... Закрийте вікно Овертона важким хрестом назавжди.
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15.04.2024 21:31 Відповісти
"Рускіє своіх нє брасают" (с)
А просто знищують, бо то - розхідний матеріал. Вони намагаються врятувати техніку, але не м'ясо. Захищають техніку, але не наповнювач для сміттєвих пакетів.
Вони готові випускати по Україні сотні шкіл і лікарень (по вартості), але не поворухнуть і пальцем для заміни бараків на нормальне житло, проведення каналізації та газу до своїх рабів. А повінь! З і конами політали і хватить. Влітку, коли будуть горіти ліси, буде теж саме.
Тут треба лише допомогти московитам знищувати себе або, принамні, не заважати
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15.04.2024 21:39 Відповісти
Ці розповіді розчулюють різного гатунку "гемнесті інтернейшнл" і вони шлють комісію за комісією з перевірками, чи нещасним полоненим надають психологічну допомогу і чи вчасно міняють підгузки...
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15.04.2024 21:40 Відповісти
Хм. Бачила недавно молодих росіян п'яних. Увімкнули на всю магнітолу у трамваї і матом один одного поливали голосно. Подумалося якби їм дали зброю вони просто так викосили усіх кого б змогли. Сміття на тілі планети, а не нація.
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15.04.2024 21:41 Відповісти
Оце, щоб Ви розуміли, і є прояв зайвої хромосоми.
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15.04.2024 22:54 Відповісти
Да і хй з ними. Нехай виздихають усі...
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15.04.2024 21:53 Відповісти
Нас - рать на того орка та його командирів… орку орче..
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15.04.2024 22:23 Відповісти
наші воїни про наше командування скажуть теж саме .. нажаль
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15.04.2024 22:30 Відповісти
Курва! Зліпило таку жалібну "морду ліца", що лишається тільки "абнять і плакать"...
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15.04.2024 23:01 Відповісти
Не хвилюйтесь так сильно - у нас наобіцяно міліон дронів та бпла на 24 рік - з цієї ціфри держава постачає тіки 5%.
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16.04.2024 02:59 Відповісти
І? В чому "мораль", або суть цієї історії? Що в цьому матеріалі повинно надихнути, або отримати точку "опори", або "зборки". Ямце бачу як чергову історію про звичайного "3,14дора", а нахль вона в нашому інформаційному полі. Показати як у них все погано? Серйозно?
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16.04.2024 10:13 Відповісти
змішані відчуття в мене викликають ці кацапські полонені гомункули. Одночасно й жалість і страшенну огиду, як таргани - нібито і живе створіння, і водночас такі огидні "живі створіння".. Якесь біосміття, не здатне відстояти свою гідність, і навіть свої життя, йдуть як барани на бійню. Ідейних не так вже й багато, переважно всіх ідейних ще у 2014-му заїбошили. Залишились в більшості або за гроші, або від безвиході. Кріпаки чортові. І самі не живуть і іншим країнам не дають.
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16.04.2024 11:27 Відповісти
 
 