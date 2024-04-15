Полонений росіянин про ставлення командирів: "12 годин чекали на евакуацію, нас годували обіцянками, але ніхто так і не прийшов". ВIДЕО

Русаков Максим служив у 74-ій окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. За його словами, він разом з групою окупантів на трьох БМП та двох танках виїхали на штурм. Однак за лічені хвилини росіяни були розбиті бійцями української армії.

Окупанти, яким вдалося вижити, сховалися під ураженим БТР. Росіяни викликали евакуацію, однак 12 годин їх тільки годували обіцянками, доки воїни ЗСУ не вигнали окупантів із укриття, передає Цензор.НЕТ. Про те, як Русаков Максим потрапив у полон, - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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