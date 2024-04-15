Полонений росіянин про ставлення командирів: "12 годин чекали на евакуацію, нас годували обіцянками, але ніхто так і не прийшов". ВIДЕО
Русаков Максим служив у 74-ій окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. За його словами, він разом з групою окупантів на трьох БМП та двох танках виїхали на штурм. Однак за лічені хвилини росіяни були розбиті бійцями української армії.
Окупанти, яким вдалося вижити, сховалися під ураженим БТР. Росіяни викликали евакуацію, однак 12 годин їх тільки годували обіцянками, доки воїни ЗСУ не вигнали окупантів із укриття, передає Цензор.НЕТ. Про те, як Русаков Максим потрапив у полон, - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+13 MsSkifia #566162
показати весь коментар15.04.2024 21:27
+8 Evgeny N
показати весь коментар15.04.2024 21:39
+8 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар15.04.2024 21:41
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А просто знищують, бо то - розхідний матеріал. Вони намагаються врятувати техніку, але не м'ясо. Захищають техніку, але не наповнювач для сміттєвих пакетів.
Вони готові випускати по Україні сотні шкіл і лікарень (по вартості), але не поворухнуть і пальцем для заміни бараків на нормальне житло, проведення каналізації та газу до своїх рабів. А повінь! З і конами політали і хватить. Влітку, коли будуть горіти ліси, буде теж саме.
Тут треба лише допомогти московитам знищувати себе або, принамні, не заважати