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Воїни ЗСУ з РСЗВ HIMARS уразили скупчення окупантів поблизу Красногорівки. ВIДЕО

Біля Красногорівки на Донеччині Сили оборони України з РСЗВ HIMARS уразили скупчення російської піхоти, яка намагалася там закріпитися.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Полонений росіянин про ставлення командирів: "12 годин чекали на евакуацію, нас годували обіцянками, але ніхто так і не прийшов". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) HIMARS (307)


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Це був останній вцілілий будинок?
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15.04.2024 23:28 Відповісти
Це були орки московські, в мирній Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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15.04.2024 23:39 Відповісти
Та я з цим згоден. Може навіть десь і за. Просто мого будинку теж не стало..ностальгія. Тай тактика наша мені теж зрозуміла. Ми не будуємо оборонних укріплень, за якими ховаються населенні пункти та являються тиловим забезпеченням, ми з населених пунктів робимо оборонні укріплення. Які потім беруться в "клещи" (бо нема укріплень в полі) руйнуються , перебивається логістика, і коли не залишається "укріплень"в населеному пункті, ми поспіхом його залишаєм, за безцільністтю. Та переходимо на наступні "підготовлені оборонні лінії" які складаються з наступних населених пунктів. ( а навіщо вони нам, їх все одно віддавать) А країна в цей час торгує... навіть торгові війни веде...всім чим може і як може. А укріплень нема. В країні війни нема! Бізнес маст го он! Сери мери пери торгують гуманітаркою. І ніяких законів военного времени.
Може, як що, я двадцять років будував, своїми руками" укріплення"для держави, то хай мені заплатять як підряднику?
Бо я не розумію за що я цій "криші" податки все життя платив?
А де наші ПВК? Чому ні хто своєї армії не винаймає? Для захисту своїх заводиків? Можна було и на іноземний легіон скинутись(літуни там, ракетчики..) Логіка в цьому є? Це так, думки в слух.
Як в анегдоті " а теперь попробуйте со всей этой ****** взлететь".
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16.04.2024 00:59 Відповісти
 
 