Воїни ЗСУ з РСЗВ HIMARS уразили скупчення окупантів поблизу Красногорівки. ВIДЕО

Біля Красногорівки на Донеччині Сили оборони України з РСЗВ HIMARS уразили скупчення російської піхоти, яка намагалася там закріпитися.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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