Воїни ЗСУ з РСЗВ HIMARS уразили скупчення окупантів поблизу Красногорівки. ВIДЕО
Біля Красногорівки на Донеччині Сили оборони України з РСЗВ HIMARS уразили скупчення російської піхоти, яка намагалася там закріпитися.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Слава Захисникам України та їх Родинам
Може, як що, я двадцять років будував, своїми руками" укріплення"для держави, то хай мені заплатять як підряднику?
Бо я не розумію за що я цій "криші" податки все життя платив?
А де наші ПВК? Чому ні хто своєї армії не винаймає? Для захисту своїх заводиків? Можна було и на іноземний легіон скинутись(літуни там, ракетчики..) Логіка в цьому є? Це так, думки в слух.
Як в анегдоті " а теперь попробуйте со всей этой ****** взлететь".