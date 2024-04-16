Українські воїни поцілили у новітній російський танк Т-90 на донецькому напрямку. ВIДЕО
Під час розвідки на донецькому напрямку оператори 3-го полку ССО виявили ворожий танк "Т-90", який саме відпрацював по позиціях Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою FPV–дрона оператори тактичної групи "Медоїд" уразили ціль. Танк було знерухомлено, командир та навідник отримали поранення.
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Ге ж.
Новітній, як Адамові яйця.