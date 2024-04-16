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Українські воїни поцілили у новітній російський танк Т-90 на донецькому напрямку. ВIДЕО

Під час розвідки на донецькому напрямку оператори 3-го полку ССО виявили ворожий танк "Т-90", який саме відпрацював по позиціях Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою FPV–дрона оператори тактичної групи "Медоїд" уразили ціль. Танк було знерухомлено, командир та навідник отримали поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант скаржиться на український дрон-камікадзе, який знищує танк на полі бою: "#бать! Был танк - и нет танка. Вот что эта тварь маленькая творит!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) танк (2067) знищення (7235) Донецька область (8459) ССО (519)


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От в кінці би ще касетним накрити… нажаль немає …
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16.04.2024 09:22 Відповісти
Ви постійно на Цензорі?! Я ні,але читала,що касетними накрили і вони є,Авдіївка. Та і учора було іменно тут,що ЗСУ отримує усе по замовленню. Просто забагато інформації від усіх, а це не завжди правда. Дивилася карту війни від Бутусова, великих успіхів в орків не має,а це означає тільки одне, що ЗСУ тримаються
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16.04.2024 09:36 Відповісти
новітній російський танк Т-90

Ге ж.
Новітній, як Адамові яйця.
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16.04.2024 09:25 Відповісти
під'їхали підари, чому не добивали танк і підарів???
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16.04.2024 09:34 Відповісти
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16.04.2024 09:47 Відповісти
Підбити не означає знищити....
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16.04.2024 09:54 Відповісти
Можна й затрофеїти.
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16.04.2024 10:04 Відповісти
А ще можна просто влучити...
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16.04.2024 10:40 Відповісти
 
 