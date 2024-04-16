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Новини Відео Війна
17 072 38

Тіло ліквідованого окупанта розплющилося на дорозі: "Ешкин кот! Танком раздавило". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване тіло ліквідованого окупанта, що майже повністю вдавлене у ґрунтову дорогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із загарбників. На записі він каже, що його поплічника переїхав танк.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта валяється пів року на полі: "Этого жмурика никто не искал, по пояс ноги оторвало". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) танк (2067) знищення (7235)


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Топ коментарі
+32
- Нінка! Твово Ваньку убітого с фронта прівєзлі!
- Ой-ой! Щас аткрою!
- Нє нада, ми єго под двєрь подсунєм!
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16.04.2024 09:57
+26
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16.04.2024 09:56
+20
Типу, його в рулоні можна в ***** відправити?...
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16.04.2024 09:59
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Росплюшкін.
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16.04.2024 09:55 Відповісти
та і х#й на нього
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16.04.2024 10:27 Відповісти
Так сказати, вліп очкарік
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16.04.2024 10:32 Відповісти
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16.04.2024 09:56 Відповісти
- Нінка! Твово Ваньку убітого с фронта прівєзлі!
- Ой-ой! Щас аткрою!
- Нє нада, ми єго под двєрь подсунєм!
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16.04.2024 09:57 Відповісти
Йьошкіному коту-рєспєкт...
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16.04.2024 09:59 Відповісти
Тю, а хто з нестійкою психікою зміг вижити за 30 років будівництва нової країни, незалежної від психіки!
А можна трохи збільшити? Тільки обличчя заблюрте, по традиції...
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16.04.2024 09:59 Відповісти
Типу, його в рулоні можна в ***** відправити?...
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16.04.2024 09:59 Відповісти
По пошті.
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16.04.2024 10:39 Відповісти
Сидять два черв"яки в землі на Донбасі Один другого питає:
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
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16.04.2024 10:49 Відповісти
я вам письмо принес с вашим ванькой внутри

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16.04.2024 14:37 Відповісти
І дійсно - бл@@ь..
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16.04.2024 10:02 Відповісти
Плющить?
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16.04.2024 10:02 Відповісти
Ахахахаха )))) зато тепер можна в конвертику відправити ))))
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16.04.2024 10:04 Відповісти
І на стіну почепити як портрет.
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16.04.2024 10:22 Відповісти
Так друже-як килим,замість лади.
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16.04.2024 10:32 Відповісти
"- Куме! А скільки у вагон поміщається кацапів?
- Там все залежить від вагона і стану кацапів Якщо вагон вантажний, а кацапи дохлі та на шматки порвані чи розплющені - то дуже багато Більше, ніж просто штабелем укладать! "
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16.04.2024 10:41 Відповісти
Зручно, можна без цинку прямо в конверті додому відправити 🤣
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16.04.2024 10:10 Відповісти
Ось чому українська земля така родюча.
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16.04.2024 10:22 Відповісти
- А чого це ви, кацапи, до нас претеся?
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...
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16.04.2024 10:45 Відповісти
Эка его расплющило!
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16.04.2024 10:39 Відповісти
А чому вирішили що розплющило хорошего расєяніна?
Може вони готували "рашист фреш"?!
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16.04.2024 10:41 Відповісти
размазня,тьфу!
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16.04.2024 10:41 Відповісти
В Донецьку зареєстрована нова торгова марка добрив для сільгоспкультур - «Герой Новороссии» …
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16.04.2024 10:47 Відповісти
Висушити і буде гєрбарій
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16.04.2024 11:00 Відповісти
Дякую. Завжди було цікаво, як виглядав той самий "йошкін кот"
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16.04.2024 11:27 Відповісти
Напоминает детский стишек: "Едет мальчик на машине весь размазаный по шине. На машине грузовой направляеться домой"
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16.04.2024 11:38 Відповісти
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16.04.2024 12:04 Відповісти
Валєра - хароший узкий !
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16.04.2024 12:04 Відповісти
А помните, как они орали, когда захватывали наши корабли:
- Дави их ***!
Оказывается, что оно переходное.....
П.С.
Ванька ехал в бой на танке
Распластался на гусянке....
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16.04.2024 12:14 Відповісти
Готовий транспарант на 9травня, акція «безсмертний полк», дедам котрі на палке зміною буде)
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16.04.2024 12:14 Відповісти
Пусть надуют его чеоез его же "ниппелек"!
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16.04.2024 12:28 Відповісти
Ось що називається, перейти з 3D простору в 2D
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16.04.2024 13:25 Відповісти
парашний "пітух табака"
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16.04.2024 13:39 Відповісти
та ну не гоните, єто же надувніе вайска маршала Шойгу. Новая модель для привлечения дронов
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16.04.2024 15:25 Відповісти
А рюкзак открыт и обшарен. Видать хозяйственные "сотоварищи" решили: "чего добру пропадать".😁
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16.04.2024 16:39 Відповісти
Плоская шутка...
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16.04.2024 17:51 Відповісти
 
 