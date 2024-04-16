Тіло ліквідованого окупанта розплющилося на дорозі: "Ешкин кот! Танком раздавило". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване тіло ліквідованого окупанта, що майже повністю вдавлене у ґрунтову дорогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із загарбників. На записі він каже, що його поплічника переїхав танк.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта валяється пів року на полі: "Этого жмурика никто не искал, по пояс ноги оторвало". ВIДЕО