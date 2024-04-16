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На сьогодні співвідношення артилерійських снарядів на фронті - 1 до 10, літаків - 1 до 30. Без допомоги США шансів перемогти не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив на критичній важливості допомоги від США.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю PBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Я кажу вам відверто − без цієї допомоги (від США.  - Ред.) шансів перемогти у нас не буде. І треба бути набагато сильнішим за свого ворога − ось про що я говорю", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що російські окупанти суттєво переважають у кількості артилерійських снарядів.

"Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. Літаків – 1 до 30. Як можна воювати? Ми ж не просимо якусь особливу зброю. І ніхто не просить дати 500 чи 300 літаків − Росія, до речі, 300 літаків використовує тільки на території України! У будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад", - додав президент.

"Я надіюсь, що вони (Конгрес США. - Ред.) нас слухають і приймуть рішення найближчими днями, тижнями, але не довше", - підсумував президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трипільська ТЕС знищена, бо в України було нуль ракет для її захисту, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) США (22818)


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Топ коментарі
+28
Без очистки від кацапських кротів не буде допомоги від США. А Зєлємарафон ніхто не буде фінансувати.
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16.04.2024 11:10
+19
А шо 5-6 реальних менеджерів не витягують.
З яйцями по 17 грн. метр шансів нема а не з допомогою сша
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16.04.2024 11:10
+11
А хто довів до такого стану? Ти с**а зелена при владі п'ять років робило все аби послабити Україну а винні штати!
Асфальти теж штати клало?
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16.04.2024 11:14
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А шо 5-6 реальних менеджерів не витягують.
З яйцями по 17 грн. метр шансів нема а не з допомогою сша
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16.04.2024 11:10 Відповісти
гроші від сша не приходять.
5-6 менеджерам нема чого їсти.
тому, у всьому винні буржуї.
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16.04.2024 11:28 Відповісти
Але стадіони у волинський області будемо далі будувати...
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16.04.2024 15:20 Відповісти
стадіони, будують місцеві ніщеброди!
5-6 менеджерів будують дороги, укриття та копають лінію фронту. у них все по дорослому. красти, так що б, мільярдами.
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16.04.2024 15:23 Відповісти
Без очистки від кацапських кротів не буде допомоги від США. А Зєлємарафон ніхто не буде фінансувати.
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16.04.2024 11:10 Відповісти
вчи
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16.04.2024 11:12 Відповісти
🤡 Їди вже ...
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16.04.2024 11:10 Відповісти
Так будет или не будет? Ты уж как-то определись. Если не будет - так переставай заниматься бычарством и веди себя как тебе говорят, а не выеживайся как военный гений.
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16.04.2024 11:12 Відповісти
Шаурма хоч ще залишилася? Шоб тобі було чим подавитися - Головвеличний Попрошай!
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16.04.2024 11:13 Відповісти
немає. всю в польщу втікачі вивезли.
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16.04.2024 11:15 Відповісти
Тю, а шо ж тепер зелене племя кушає? Невже як в тому анекдоті: На жаль залишилось тільки гівно, але добра новина, що гівна того у нас повно!"
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16.04.2024 11:25 Відповісти
та ні, й гівна не лишилося. в польщу драпали "справжні українці", то ж вивезли все.
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16.04.2024 15:34 Відповісти
От чого срати людям на голови гектарами - коврові говнобомбардування!
Хто тікав - жінки з дітьми на руках? Бо б****ь Хірої борьби за Незалежну 8 років після тусовки під куполом Зради переходили ввечері у київські ресторани, поки майданівців, які дали відсіч мусорам Януковича і тітушкам маринували роками у Лукьянівці за *********** і опір сотруднікам, і там Гімна співали під хаву нашілу бухі в жопу.
Я в свої 72 пішов у воєнкомат і попросив дати мені зброю, яку я більшу частину життя в руках тримав, а вони мені кажуть тобі не положено, іди додому і чекай, до тебе прийдуть, кому треба.
Тоді усіх послав на Чонгар, який на йуху, взяв жінку, звязав її, посадив у машину і виїхав з країни, у якій від кока-коли розплодилося дурнів, як мух і якою правлять гендлярі і лихварі!
А ти теж видно у свій час кока-коли перепив і сильно не воював - так, десь на блок-посту багажники виїждаючих назавжди "перетрахівал"...
Я і тобі тільки можу і маю право сказати з висоти своїх років - пельку заткни синок і роби те, що повинен робити! Захищати людей, щоб не хотілося їм тікати і май гідність і сміливість укурене ЧМО послати подалі! І може я й доживу до того часу, коли мені захочеться понад усе повернутися додому!
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17.04.2024 10:20 Відповісти
не рви так труси на собі. здриснув на польщу, то ж сиди там собі тихесенько, запхнувши свої поради собі ж до дупи, й забудь, що є Україна.
а тут вже без вас, польських, та інших, "патріотів" якось буде. і як не буде, всі "патріоти", що здриснули, вже ніяк не вплинуть на ситуацію тут, у нас в Україні.
і таким як ти не треба повертатися, неважливо скільки тобі років, навіть якщо захочеться. залишайтесь з своїм лайном там, куди потікали.
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17.04.2024 10:30 Відповісти
Пішов ти... Чонгар мінувати.
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17.04.2024 10:38 Відповісти
і тобі щасливо подохнуть на польщі.
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17.04.2024 10:48 Відповісти
Шурма, син риговоняла, точно є на кого дивитися!
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16.04.2024 11:26 Відповісти
Translator

без тебе буде все зає@ісь
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16.04.2024 11:13 Відповісти
2019: без Порошенко буде все зає@ісь.
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16.04.2024 11:15 Відповісти
Це натяк на що? На капітуляцію? А як же УПА, яка боролася без жодної допомоги та ще й у підпіллі і таки перемогла, раз Україна постала, як держава? А як же приклад УГКЦ, яка була поруйнована, понищена, загнана в підпілля, але не здалась і відновиласть у 90-х роках минулого століття? Зєлєнскій не вчив і не хоче вчити історію народу, у державі якого він волею випадку став президентом.
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16.04.2024 11:14 Відповісти
Упа не перемогло... всі або загинули або по Сибірах разом із сім'ями...

І я як родич тих хто в 89 році брали участь в формуванні руху... скажу що держава відновилась тому що тодішні спецслужби і комуністи це довзолили та допомагали...

тому вони і прийшли в більшості потім до влади, захопивши та розікравши більшість підприємств... це була контрольована х...ня
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16.04.2024 11:22 Відповісти
Перемогла УПА. Для цього достатньо прочитати програму, де є цілі і завдання. Якщо вони виконані, то УПА таки перемогла. Ціль - створення Української Держави - таки виконана.
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16.04.2024 11:32 Відповісти
Я не бачу, що ця держава Українська: національні багатства розкрадаються, держава влаштувала терор проти власного народу, закони не діють, до чоловіків ставляться як до рабів і скоту. Ця держава настільки Українська, що більшість населення хоче звідси виїхати і забути її як страшний сон.
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16.04.2024 12:00 Відповісти
😊 Дивіться, у Венесуелі теж відбувається все, описане Вами. Але Венесуела таки Вегесуельська держава. Хіба ні?
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16.04.2024 12:13 Відповісти
Це не Держава така, це керманичі такі, яких вибрав недалекоглядний народ!
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16.04.2024 13:40 Відповісти
Ми коли, на початку не очистили від комуняк владу та в 1996 році не вибрали Чорновола, якого потім олігархат прибрав.... повернули не туди... і в подальшому це було просто набирання кредитів та просирання совкових запасів...

Державу мало проголосити треба сформувати її економіку яка не буде сидіти на кредитах і створити потужні збройні сили... нічого не було зроблено на разі... все заключалось у взятті нового кредиту та щось продати... і ще заробітчан подоїти які змушені були розїхатись по всьому світу
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16.04.2024 13:23 Відповісти
Відновилася не Україна, а незалежна УССР! Київська партійно-торгівельна мафія відокремилася від московської!
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17.04.2024 10:43 Відповісти
Тому і живемо так х..во... не очистили тоді від комуняк владу як це зробили у східній Європі... а потім Кучма сформував бандо олігархат який і керує до цього часу...

А УГКЦ там відновлювали церкву деякі отці які здавали КГБ інших отців в підпіллі... так вам до відома..... потім так накрали там на будівництвах церков... що їх діти мають будівельні компанії, скупили підприємства і т.д.
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16.04.2024 11:27 Відповісти
Деякі отці і псевдособор відомий проводили. Але Церква - не "деякі отці", а живий організм, не лише клір, а й паства. Кожен органвзм хворіє, але якщо він здатниц до одужання - то це здоровий оргпнвзм.
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16.04.2024 11:35 Відповісти
Паству ведуть куди їм треба без проблем уже 30 років
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16.04.2024 13:25 Відповісти
😁 То лише зелену паству можна вести, кули треба. УГКЦ - то трохи не та паства.
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16.04.2024 13:49 Відповісти
Я бачив як в жінки в селі 5 років збирали купа грошей а потім люди потроху почали прозрівати з довгобуду і скинули отця та провели аудит... той втік закордон... те саме в місті 2 храми довгобуди... де вже розкрадено міліони гривень...
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16.04.2024 13:53 Відповісти
От власне про це я написав вище, що не можна ототожнювати Церкву з декількома негідниками, які як і хвороба - втікають самі. 😊 Стверджуючи інше, ви ставите в один ряд мільйони прихожан і кількадесят нечесних попів.
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16.04.2024 13:57 Відповісти
"Без допомоги США шансів на перемогу немає!"
Сказав боневтік, перед тим смачно виср@вшись на США...
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16.04.2024 15:00 Відповісти
В мережі з'явилась ось ця записка . Якщо це не фейк , то - ось що пропонує Джонсон . ( про допомогу кредит не йдеться ) .
.
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16.04.2024 11:14 Відповісти
дурний думкою багатіє...хоча вже навіть дурні повинні були зрозуміти, що "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь".
США скоріше ***** дасть грошей на захист НПЗ, ніж Україні. якось так.
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16.04.2024 11:18 Відповісти
Перекладу з зеленої мови: Нам вже практично немає що красти. Поспішайте.
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16.04.2024 11:14 Відповісти
Перекладу з зеленої мови: ми хапаємось за будь-яку можливість , щоб здати Україну *****,як домовились в Омані
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16.04.2024 11:22 Відповісти
А хто довів до такого стану? Ти с**а зелена при владі п'ять років робило все аби послабити Україну а винні штати!
Асфальти теж штати клало?
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16.04.2024 11:14 Відповісти
Заткніть йому рота.
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16.04.2024 11:15 Відповісти
З Зеленським та його менеджерамі перемогі не буде
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16.04.2024 11:15 Відповісти
З вами казнокрадами,навіть допомога сша не допоможе вона просто відтермінує прірву.Якщо ви піда..си пхаєте резнікова і тімошенко знову на посади в МО то про що ми говоримо!?
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16.04.2024 11:16 Відповісти
А що володар лопат Кулєба скаже?
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16.04.2024 11:17 Відповісти
І що далі якщо не приймуть? Війна так само буде йти. Інерція у таких процесах, що торкаються мільйонів людей дуже велика. До того ж краще б перебирав би всі можливості. Навіть у росіян би повчився в дечому (у плані виробництва зброї і пошуку найманців у інших країнах теж. На одних українцях не виїдеш).
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16.04.2024 11:17 Відповісти
Треба залучати українок в Жіночі батальйоні смерті для хахисту Банкової і Кончі-Заспи...
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16.04.2024 11:34 Відповісти
Так служать же вже близько 100000 жінок в тому числі і на передовій.
Ніхто їм не забороняє йти воювати якщо є бажання.
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16.04.2024 11:43 Відповісти
чи не тому ти прохання США прибрати кротів з ОПи, зокрема дермака та інших антимайданівців-ригів, "замів під коврІк", а на інше прохання США взагалі забив болт і призначив близьку знайому, берегиню вАших особистих сімейних цінностей...?
в.о. президента, хоча б іноді дивися у дзеркало, не тільки для самолюбування - там видно причину №2 проблем в Україні (звісно після ***** - причини №1)
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16.04.2024 11:19 Відповісти
Зебидло геть з України
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16.04.2024 11:19 Відповісти
Напевно тому тихенько запушений рімейк "Турецьких перемовин-2022", і Єрмак відвідав Білокацапію?
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16.04.2024 11:20 Відповісти
Пермогти шансів немає з кацапами у владі.
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16.04.2024 11:21 Відповісти
А что эта допомога изменит? Там реальной помощи в оружии не больше 10 млрд. Нужно минимум раз в 10 больше чтоб говорить о какой-то там "перемоге".
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16.04.2024 11:21 Відповісти
Ясен ***
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16.04.2024 11:21 Відповісти
Дивись більше, бо навіть з тою допомогою, яку нам США надавали в 22-23 роках шансів перемогти не було... щоб виграти війну у держави яка в війну вкладає 150 млрд. $ в рік потрібно вкладати принаймні стільки ж, якщо не вдвічі більше..., я не вірю що в США тупі і цього не знають, значить їх теперішній стан речей вповні влаштовує, українці потрохи дохнуть, ескалація мінімальна, СССР2 нема, все за#бісь...
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16.04.2024 11:22 Відповісти
Всі забули заборонили на початку передачу польских міг29, затримували передачу ракет... спустили в урну лендліз, коли ми ще мали кістяк мотивованих військових...

нам спихнули старе озброєння із всіх союзників штатів, а вони взамін отримують *******... його було недостатньо щоб воювати з такою перевагою орків в артилерії, дронах та авіації... тому то все трималось на мотивованих та навчених бійцях і їх героїзмі та самовіддачі...

але совок в армії... коли вони вибули без ротацій та недостачі озброєння, при переповнених штатах тилових частин,

нових мотивованих не має. всі з операції бусик... а підготовку поповнення військове керівництво повністю просрало відносячись до неї халатно... особливо щодо старших офіцерів та піджаків...
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16.04.2024 11:35 Відповісти
ПО ФАКТУ ПІСЛЯ ЦЬОГО ВІН МАЄ ПІТИ І ВІДСТАВКУ - він сказав - Я РОБИТИ НІЧОГО НЕ МОЖУ - вас всіх убють
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16.04.2024 11:23 Відповісти
Який дикий цинізм, яке ж воно безмізке та тупорле, здавалося б , але ні воно є москальським проектом, і планово знищує Україну.
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16.04.2024 11:25 Відповісти
А якихось 2 роки тому сміялись з закликів США!!!!
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16.04.2024 11:25 Відповісти
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16.04.2024 11:25 Відповісти
тут уже командир ПРЕЗИДЕНТСКОЙ бригады прогнозирует потери территорий до днепра:
https://fakty.ua/ru/436224-mozhem-poteryat-territoriyu-azh-do-dnepra-*******-sprognoziroval-situaciyu-na-fronte-v-sluchae-otsutstviya-pomocshi-zapada
и зеля заговорил. короче все печально. не зря зеля домик в англии за 20 лям фунтов прикупил
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16.04.2024 11:26 Відповісти
І яхту за 50000000, брехати так брехати!)))
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16.04.2024 11:32 Відповісти
а у вас есть сомнения? если яйца по 17 грн были? или вы из ОПы пишите?
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16.04.2024 11:38 Відповісти
Без допомоги США ми програємо, але телемарахфон будемо фінансувати до останнього!
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16.04.2024 11:29 Відповісти
Без умелой работы украинских политиков с американским конгресом и президентом у Украины не будет ничего,те кто не способен наладить контакт и полностью себя дискридитировал должен уходить с занимаемых должностей.
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16.04.2024 11:30 Відповісти
На кінець то прозрів , вчорашні заяви Камерона, очки відкрили, що всім по факту на нас наплювати, ти або підіймаєш ставки і отримує те що треба від США, або пора відправляти Арахамію в москву на переговори...
Якщо б Байден і решта хотіли щоб ми перемогли поставки зброї були б іншими і солдат РФ давно би не було на нашій території, а так дають нам фігню лиш би ми не подохли, бо їм ой як не хочеться відновлення СССР, але по суті на наших людей їм наплювати ... і це питання вже давно мало бути посталено ребром, або ми отримаємо все що нам потрібно для перемоги сьогодні, або завтра Арахамія їде в РФ на перемовини і ви отримуєте СССР... і вже потім будете платити Ви своє кров'ю за "братовбивчу" війну, за яку вас пуйло 100% заставить заплатити...
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16.04.2024 11:30 Відповісти
Штати ще в 22 році говорили що вони не хочуть перемоги України, тому що це призведе до зміни влади в раші .... і ЯО може попасти... цитую дослівно... в руки неадекватних політиків...

а роблять щоб Україна не програла та отримала сильні позиції на переговорах...

але щось і цього не видно більше складається враження що їх задача просто щоб орки загрузли надовго в нашій війні як колись совок в Афгані та не загрожували їм....

А в той же час поставляли ресурси з дисконтом для виробництва їх корпорацій в Азії, даючи надприбутки та стримуючи інфляцію в самих штатах, яка росла через надмірний друк долларів під час пандемії
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16.04.2024 11:42 Відповісти
Не розумію, чому так вперто твердить ця людина досить прості речі. Європа бере на себе відповідальність за допомогу Україні, поки США вирішує проблеми. Чому він не говорить про ленд ліз, про Фіцо,який пропонував продаж озброєння, в кінці кінців Пентагон і інші програми є для допомоги ЗСУ. Це Україна має мізер заложених коштів на Перемогу України. Потрібно просто викинути лохів і почати думати про людей, а не відосити і марафонити
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16.04.2024 11:32 Відповісти
Ленд ліз був підписаний на рік.
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16.04.2024 11:52 Відповісти
Він актуальний іменно сьогодні і іменно в цьому році США говорить про це. Так що не потрібно маніпуляції. Усі шляхи надходження зброї і техніки до ЗСУ мають бути. Ленд ліз не безкоштовно, як тут раніше писали, а ось гроші платити, то уряд України краще дороги профінансує чи котів Тимошенко чи тей самий марафон
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16.04.2024 12:04 Відповісти
Від очистки влади від прокацапської зеленої J2и, перемоги нам не бачити
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16.04.2024 11:36 Відповісти
рухай власними мізками і роби власними руками, а не США... То зграя недоумків, а нам треба боротися, іншого шляху нема.
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16.04.2024 11:36 Відповісти
А чого ж Зеленський так скромнічає? У нього є план, який містить два пункти:
1. Закрити кордони і нахапати заручників і рабів.
2. Нахапати м'яса на вулицях і збивати піхотою КАБи, літаки, ракети, танки, тощо.

П.с.
Ізраїль навіть навіть зараз не закриває кордони для ВСІХ цивільних (чоловіки, жінки).
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16.04.2024 11:39 Відповісти
Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від 1 перейти до 10 до 10" - "зе " (ми повинні перейти)може перейти куйлу в задницю" .тільки не у співвідношення 1 до 1.не кажучи про перевагу.
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16.04.2024 11:40 Відповісти
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16.04.2024 11:43 Відповісти
а шо САША , они кругом проигрывают Афганистан Вьетнам Ирак , а у нас два варианта - или Украина победит или росия проиграет
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16.04.2024 11:43 Відповісти
точіть лопати
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16.04.2024 12:42 Відповісти
Дайте цьому кретину шаурми нарешті, щоб чимось зайняв свого рота і в одну палату з наполеонами і цезарями
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16.04.2024 12:10 Відповісти
Ну да, ну да. І без Татарова і Єрмака. І саме головне- без "Єдиного телемарафону" не буде перемоги. Угу.
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16.04.2024 12:45 Відповісти
КЛОУН НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЇ СЛОВА - ЙОГО РОБОТА СМІШИТИ ЛЮДЕЙ
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17.04.2024 11:53 Відповісти
 
 