На сьогодні співвідношення артилерійських снарядів на фронті - 1 до 10, літаків - 1 до 30. Без допомоги США шансів перемогти не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив на критичній важливості допомоги від США.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю PBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Я кажу вам відверто − без цієї допомоги (від США. - Ред.) шансів перемогти у нас не буде. І треба бути набагато сильнішим за свого ворога − ось про що я говорю", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що російські окупанти суттєво переважають у кількості артилерійських снарядів.

"Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. Літаків – 1 до 30. Як можна воювати? Ми ж не просимо якусь особливу зброю. І ніхто не просить дати 500 чи 300 літаків − Росія, до речі, 300 літаків використовує тільки на території України! У будь-якому випадку при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад", - додав президент.

"Я надіюсь, що вони (Конгрес США. - Ред.) нас слухають і приймуть рішення найближчими днями, тижнями, але не довше", - підсумував президент.

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