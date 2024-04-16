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Зеленський про переговори з Путіним: Як ми можемо говорити з людиною, яка хоче нас вбити. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін наразі не готовий до переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю PBS, передає Цензор.НЕТ.

"Йому потрібна перемога. Для нього перемога - це знищення України. То як же ви хочете, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити. Він каже: "Або ви частина Росії, або ми вас всіх знищимо". Всі голоси, які ідуть з Заходу: "Нам страшно, а що буде з Росією, якщо вона програє?". Тобто їм що, не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зате їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза", - зазначив він.

Президент заявив, що всі думають, чи не буде дуже сильним Китай.

"Якщо в Росії буде паніка і революція, то Китай захопить трішки частину Росії тощо. Всі бояться, що Китай буде сильним. Що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії", - додав він.

Зеленський наголосив, що всі ці голоси та меседжі є ганьбою.

Дивіться: Без допомоги США шансів перемогти не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) путін володимир (23818) переговори з Росією (1083)


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Топ коментарі
+22
Якби ти у 2019-2021 не відвовив війська за Сходу та Півдня, не розміновував Південь, не готував шашлики на асфальті, не згортав роботу ВПК, зокрема ракетного та арт озброєння, не спокусився на Оман, то ніякої перемоги у @уйла не було б... Ніколи
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16.04.2024 11:32
+11
Ротом одне, а руками протилежне. Нормандія, Оман, Мінські, Турецькі. тепер Турецькі-2.
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16.04.2024 11:29
+8
Зеленський обідився, що тепер пуйло відмовляє в припиненні вогню? А йому тепер це потрібно? Він віджимає території, нищить Україну і просувається вперед. Як казав зеленскій, тепер ситуація набагато краща ніж при Залужному.
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16.04.2024 11:31
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Правила форума Рада форумчан
Ротом одне, а руками протилежне. Нормандія, Оман, Мінські, Турецькі. тепер Турецькі-2.
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16.04.2024 11:29 Відповісти
Зеленський обідився, що тепер пуйло відмовляє в припиненні вогню? А йому тепер це потрібно? Він віджимає території, нищить Україну і просувається вперед. Як казав зеленскій, тепер ситуація набагато краща ніж при Залужному.
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16.04.2024 11:31 Відповісти
а не треба бувло в 2019 за це зелене, криворагульне, прокацапське, тупориле, н*ркоманське чмо аля "кац кая разніца" голосувати !!!



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16.04.2024 11:43 Відповісти
Це він про себе каже ?
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16.04.2024 17:45 Відповісти
ні !!! я за це зелене, н*ркоманське, прокацапське лайно у 2019 році не голосував !!!



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16.04.2024 18:14 Відповісти
Потрібно вбити - шоб не говорити - немає Освальда на нього
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16.04.2024 11:31 Відповісти
Якби ти у 2019-2021 не відвовив війська за Сходу та Півдня, не розміновував Південь, не готував шашлики на асфальті, не згортав роботу ВПК, зокрема ракетного та арт озброєння, не спокусився на Оман, то ніякої перемоги у @уйла не було б... Ніколи
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16.04.2024 11:32 Відповісти
заднім числом всі розумні..., що робити зараз?
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16.04.2024 11:44 Відповісти
Повернути Генералів Залужного, Шапталу, Забродського та інших на їхні посади у війську.
Не втручатися у їхню військову діяльність, лише звітність та контроль
У зносинах із Заходом - максимум поваги, терпіння та надання акутальної, реальної, най навіть страшної інфи про стан війни, втрати, загибель мирних, дітей, нагальні потреби у озброєнні
Це для початку
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16.04.2024 11:49 Відповісти
Залужний перед відставкою казав, що нічого він зробите з наявними засобами не може, 300 танків які він просив на котра наступ не спрацювали..., 500 тис. людей, які він казав що йому потрібно домобілізувати ніхто йому не найшов...
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16.04.2024 11:53 Відповісти
Він не казав, що "нічого він зробити з наявними засобами не може".
Генерал Залужний доносив інфу (лиш частину з міркувань безпеки) виключно про потреби задля ефективного знищення ворога. При цьому, Він та його команда виходили з наявних реалій
Якби не постійні втручання з боку політиків у справи військових, не було б так сумно
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16.04.2024 11:59 Відповісти
Залужний не казав що йому потрібно відразу 500 000 мобілізованих.
Та і заяв про "нічого зробити не може" я не пам'ятаю.
Покажіть ці його заяви.
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16.04.2024 12:00 Відповісти
ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тис. людей. Залужний зробив заяву 26 грудня, 2023
https://glavcom.ua/country/politics/zsu-potribno-mobilizuvati-500-tis-ljudej-zaluzhnij-zrobiv-zajavu-976711.html
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Він не вимагав мобілізувати 500 000 одномоментно.

"Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на **********, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало. Про це Залужний заявив в ефірі національного телемарафону.
Ми цю цифру сформували і на наступний рік. Ця цифра враховує покриття поточного військового некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо понести протягом наступного року», - зазначив Головнокомандувач."
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16.04.2024 12:46 Відповісти
Залужний: Старими методами та зброєю не перемогти у війні
https://www.dw.com/uk/zaluznij-starimi-metodami-ta-zbroeu-ne-peremogti-u-vijni/a-67282308
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16.04.2024 12:27 Відповісти
Немає там "нічого не можу зробити".
Він пропонує шляхи виходу із ситуації, що склалась.
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16.04.2024 12:49 Відповісти
А ті "300 танків" хіба надали?
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16.04.2024 13:47 Відповісти
На жаль, це не так. Армія та ВПК рашки в рази переважають армію та ВПК України. Все таки, як не крути, а рашка дійсно друга або принаймні третя армія світу.
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16.04.2024 19:06 Відповісти
Насправді 20 армія світу по якості в рф у війні з фінами чи шведами РФ давно б капітулювала
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16.04.2024 20:39 Відповісти
За людським ресурсом та його джерелом, за кількістю т.зв. "озброєння", переважно у вигляді металобрухту минулого сторіччя, за кількістю об'єктів ВПК, які дійсно працюють на повну, за досвідом ведення бойових діх (зокрема зі знищення мирних), за фінансовими ресурсами, які витрачаються на зброю, розвідку, підкуп чиновників та посадовців Захорду - можливо погоджусь, що @уйлостан є лідером у світі.
А от за технологічністю та якістю зброї, за організацією та керівництвом військом (що дуже важливо для ефективного використання війська), за рівнем та якістю застосування наявного військового ресурсу (людського, техніки), за якістю та рівнем розвідки (зокрема, технічної), за рівнем захисту власних об'єктів системами ПРО, ППО, за рівнем та результативністю впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту та роботизації процесів - @уйлостан навряд чи входить у першу двадцятку країн світу.
Для України найбільша загроза - фактично нескінченний людський зазомбований ресурс @уйлостану та неспівмірна кількість і номенклатура озброєнь на складах кацапстану (хоча морально та фізично застарілого, але такого, що вбиває), а також наявність природніх ресурсів @уйлостану, які є кров'ю та "хлібом" війни проти України
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17.04.2024 09:37 Відповісти
Так само ти йому в ачько зазирав з 2019, вавасік, чи забув вже?
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16.04.2024 11:32 Відповісти
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16.04.2024 11:33 Відповісти
Справедливості раді ту казну наповнював не Петро,а Арсеній за що отримав *подяку*від першого.
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16.04.2024 12:25 Відповісти
Цілком вірно. Яценюк багато зробив, і весь негатив впав на нього. Його вклад неоцінений.
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16.04.2024 12:45 Відповісти
Я так розумію що теза Буратіни про мир в очах *****, це зараз кацапське ІПСО.
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16.04.2024 11:35 Відповісти
ну з новим роком ***** як тобі було вітати?
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16.04.2024 11:35 Відповісти
Дуже просто говорити з Ху#лом, яке хоче нас вбити - з допомогою агента «Козиря» і таємних договорняків на хаті у Бульбофюрера.
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16.04.2024 11:36 Відповісти
Чмо !
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16.04.2024 11:36 Відповісти
Как может командовать страной человек,который на фоне явной угрозы вторжения говорил нации про шашлычки и оливье?
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16.04.2024 11:36 Відповісти
Його ще хоть хтось слухає? Бо я тільки заголовок і читаю,надалі як поганий серіал з нікудишним паяцом
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16.04.2024 11:37 Відповісти
Будь реалістом, тут нема про що говорити, або ми отримуємо всю зброю без обмеження від Заходу і виграємо війну...., або РФ отримує Україну і Захід СССР2 (наш спротив може розтягнутись в часі, загинуть ще по 500 тис., народу з кожного боку, але це неминуче) і ти це очевидно бачиш, як і всі решту...
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16.04.2024 11:38 Відповісти
Як, як... а просто пєрєстать стрелять, заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, атвєсті вайска... Та врешті-решт, заблокувати ракетну програму, розмінувати Чонгар... Перелік можна продовжувати ще довго...
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16.04.2024 11:43 Відповісти
Щоб вилікувати хворобу (наслідки) потрібно, в першу чергу, позбутись причини, що її викликає!
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16.04.2024 11:48 Відповісти
Є механізм? як позбутись?
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16.04.2024 11:49 Відповісти
Щоб вилікувати будь яку хворобу, в першу чергу того має хотіти сам пацієнт. В цьому випадку пацієнт - наше суспільство. Хворе, покалічене, деградоване... в основному, тупа біомаса. Відверто кажучи, прогнози навіть дуже песимістичні...
І ще раз - ніколи не позбутись хвороби, якщо не усунути її причину. То просто аксіома... А причина тут навіть не в самому Зеленському, а в тій біомасі, якій він "зайшов". Вони па-пріколу вибрали собі подібне. От і пожинаємо наслідки того "вибору".
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16.04.2024 11:56 Відповісти
"Щоб вилікувати будь яку хворобу, в першу чергу того має хотіти сам пацієнт"
Золоті слова. Але наприклад, пацієнти психіатричних лікарень, взагалі не вважають себе хворими, і їх не переконати у зворотньому...
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16.04.2024 13:53 Відповісти
Ти. Ти хотів говорити. Ніби нас не вбивали в 2014.На колінця стати обіцяв.
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16.04.2024 11:44 Відповісти
Нас вбити це кого конкретно ? Зеленського і його шайку євреїв, а вони прячутся за спини солдатів і людей
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16.04.2024 11:47 Відповісти
А пошукати мир в очах *****? А запросити його на шашлики на Перве Мая? А виконати Оманські домовленності - все, що Клоун наобіцяв тоді патрушеву? Слабо, ****?!
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16.04.2024 11:47 Відповісти
Дурочку включив, наче не знає, що робить єрмак в бульбаленді. "Зеленському всі брешуть, а він не такий, він білий і пухнастий, дайтє єму єсчьо пять лєт, он научіцца"
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16.04.2024 11:55 Відповісти
Буратінка і ермак його папа..... Мать вашу
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16.04.2024 11:56 Відповісти
Коротше воно збирається вбити ще мільйон українців, а потім звалити в свій Ізраїль..
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16.04.2024 11:58 Відповісти
А що, заглянути в о очко *уйлу вже не прокотить? А зійтися ''пасрєдінє''? То може нам ''граніцу пєрєдвінуть''? Докерувався! Може і тут Порох винен?
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16.04.2024 12:00 Відповісти
"Наразі не готовий"...
З точки зору формальної логіки людина, що це говорить (у даному випадку Зєля), вважає, що у певний час контрпартнер буде готовий вести переговори".

Тобто, в карліка Пині з якихось фізіологічних причин має зникнути бажання знищувати українців?
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16.04.2024 12:02 Відповісти
Буде розмовляти в одній камері. Бажано в українській. Заглядати в очі, і не тільки ... Згадає бучанські та "шашлики у травні" і гостомельські "кАтлєти з Мрії". Негідник, який викрутиться як в'юн з будь-якої халепи, яку створює сам. Бо дурний. Бо тупий менеджер. І оточення у нього, щоб були не розумніші ! І не чесніші за нього.
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16.04.2024 12:09 Відповісти
Він правий на 100% , у сіх коліна трусятся від Ху*ла . У світі сформувалась Вісь струху Вашингтон - Берлін.
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16.04.2024 12:10 Відповісти
Затє він колінами затиснув власні "сталеві" яйця (не по 17 рг. за штуку) і демонструє мужність під софітами.
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16.04.2024 12:34 Відповісти
Никто ****а не боится. В то что Запад боится развала рашки верят только полные идиоты и украинцы. Просто смех. Как детей разводят.
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16.04.2024 17:20 Відповісти
Де допомога тоді нормальна Україні?
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16.04.2024 20:42 Відповісти
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16.04.2024 12:12 Відповісти
Я ВАШ ВИРОК...іржали і думали, що ці слова Пороху. а виявилось, що вєсь хрєн вам, істоти!!!
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16.04.2024 12:54 Відповісти
а пасматрєть в ачко глаза?
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16.04.2024 12:15 Відповісти
Ти дивись, як ця ЗЕлена папуга заспівала, а ще зовсім не так давно воно мріяло зустрітись десь посередені, заглянути в очко плешивому шібздіку серущему у валізу, бо воно там бачило мир.
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16.04.2024 12:27 Відповісти
Авжеж, Зєлупа вже п'ятий рік поспіль ретельно ховається від власного народу, напевно, через те, що теж боїться бути вбитим.
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16.04.2024 12:31 Відповісти
Як ми можемо говорити з пуйлом? О от так
"Триває режим тиші: на засіданні ТКГ погоджено 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил
20 серпня 2020 року - 00:18

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції за участю нового глави української делегації - Президента України в 1991-1994 рр. Леоніда Кравчука та першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна."

Забув?!
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16.04.2024 13:03 Відповісти
зе!поц бреше!
зе!поц знає, що бреше!
ми знаємо, що зе!поц бреше!
зе!поц знає, що ми знаємо, що воно бреше!

мені цікаво, як воно буде брехати, після 20 травня.
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16.04.2024 14:13 Відповісти
Тут я підтримую президента Зеленського! Переговори з ворогом мають проходити не довше куметної черги!
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16.04.2024 16:37 Відповісти
А как дысал, как дысал (с):
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
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16.04.2024 16:38 Відповісти
Голда Мейєр казала те ж саме. Але мала бейси на відміну від зеленого нєдоросля
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16.04.2024 17:06 Відповісти
Навіщо Зеленський в серіалі знімався під чужим іменем? Міг би під своїм - Владімір Черчіль

Український поет з Луганщини лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка
Василь Голобородько ("той, у кого ім'я викрадене") про переміщеного осла:
"Примхлива доля занесла
в гайок бувалого Осла
керівником спортивної когорти.
І хоч тягло вухатого до спорту,
як Судака співать
або Сірка до дрюка.
Він вирішив, що це нехитра штука
Та й заходився керувать..."
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16.04.2024 17:39 Відповісти
А подивитися в очі вже не проходе... Зе-брехло..
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16.04.2024 17:53 Відповісти
Будь яка людина яка хоче переговорів з рф має бути розстріляна як зрадник і це не мої слова а мого брата що воює вже не перший рік
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16.04.2024 20:43 Відповісти
 
 