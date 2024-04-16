Зеленський про переговори з Путіним: Як ми можемо говорити з людиною, яка хоче нас вбити. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін наразі не готовий до переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю PBS, передає Цензор.НЕТ.

"Йому потрібна перемога. Для нього перемога - це знищення України. То як же ви хочете, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити. Він каже: "Або ви частина Росії, або ми вас всіх знищимо". Всі голоси, які ідуть з Заходу: "Нам страшно, а що буде з Росією, якщо вона програє?". Тобто їм що, не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зате їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза", - зазначив він.

Президент заявив, що всі думають, чи не буде дуже сильним Китай.

"Якщо в Росії буде паніка і революція, то Китай захопить трішки частину Росії тощо. Всі бояться, що Китай буде сильним. Що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії", - додав він.

Зеленський наголосив, що всі ці голоси та меседжі є ганьбою.

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