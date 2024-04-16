Оператори нічних дронів нищать окупантів, які намагаються штурмувати позиції 63-ї ОМБр і 100-ї ОМБр. ВIДЕО

На цьому відео взвод окупантів спробував штурмувати позиції 63-ї ОМБр і 100-ї ОМБр. Розвідувальні дрони завчасно побачили загарбників та спільними зусиллями ударних дронів, скидів і артилерії ворог був розбитий і мусив втікати з поля бою, залишивши своїх "двохсотих" і "трьохсотих".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який зробили бійці третьої роти першого мехбату 100-ї ОМБр, зафільмовано близько десятка влучних скидів.

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