Оператори нічних дронів нищать окупантів, які намагаються штурмувати позиції 63-ї ОМБр і 100-ї ОМБр. ВIДЕО
На цьому відео взвод окупантів спробував штурмувати позиції 63-ї ОМБр і 100-ї ОМБр. Розвідувальні дрони завчасно побачили загарбників та спільними зусиллями ударних дронів, скидів і артилерії ворог був розбитий і мусив втікати з поля бою, залишивши своїх "двохсотих" і "трьохсотих".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який зробили бійці третьої роти першого мехбату 100-ї ОМБр, зафільмовано близько десятка влучних скидів.
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Мавы, дроны ждут ребят.
Воги точно в цель ложатся,
Чтобы ночью им присниться,
Ты им пожелай: баю-бай.
Картина была заказана в 1639 году капитаном Франсом Баннингом Коком и семнадцатью его кловенирами (Kloveniers), членами отряда Стрелкового общества гражданского ополчения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерландов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] . Восемнадцать имён заказчиков начертаны на щите, добавленном в 1715 году в правой части картины. Всего изображено 34 персонажа (наёмный барабанщик был добавлен к картине бесплатно). Рембрандту заплатили за картину 1600 гульденов (каждый заказчик заплатил по сотне), что по тем временам было большой суммой