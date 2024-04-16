Чиновник із РФ пропонує опалювати житло росіян теплом від спалювання тіл у крематоріях: "Это очень экологично ". ВIДЕО
Чиновник із російського Нижньовартовська Олег Попенко запропонував перенаправити енергію від спалювання тіл у крематоріях на опалення приміщень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Попенко обіймає посаду керівника тамтешнього управління природокористування та екології і, за його словами, таке опалення будинків росіян дасть змогу ефективно використовувати тепло крематоріїв та сприятиме покращенню екологічної обстановки.
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немає що додати..
на свічки..
в рпц мп..
Теперь кацапы по-новому ощутят тепло своих папиков, сыновей, мужей, братьев - через батарею....
Главное калоши не забывать снимать.
16 липня 2014
"Намальована мною характеристика російського розуму похмура, і я усвідомлюю це, гірко усвідомлюю", - Іван Павлов
Навесні 1918 року в Петрограді всесвітньо відомий російський вчений психофізіолог, перший російський лауреат Нобелівської премії академік Іван Павлов виступив із трьома публічними лекціями на тему: http://rulit.net/books/ob-ume-voobshche-o-russkom-ume-v-chastnosti-read-217994-1.html "Про розум взагалі і про російський зокрема" .
За всіма восьми характеристиками загальнолюдського розуму академік Павлов дав розгромно низьку оцінку російському розуму. Академік доводив, що в порівнянні з іншими європейськими народами росіяни є найбільш розумово нерозвиненим народом. Низький рівень загальнолюдського розуму у росіян він визначив як "нещастя російського народу".
Дефицит интеллекта как повод к войне
Алексей Заводюк, http://politikum.in.ua/ politikum.in.ua
(мовою оригінлу)
Причина разногласий между Россией и Украиной не в НАТО, ЕС, ТС и уж тем более не в бандеровцах. Причина в интеллектуальном разрыве между двумя народами.
Еще совсем недавно эта интеллектуальная пропасть ощущалась не так остро и обеим сторонам удавалось находить компромисс, зачастую уже на грани фола. Было много непонимания, провокаций, скандалов, а с российской стороны откровенного хамства и шантажа, но благодаря терпению и сдержанности украинской нации, серьезных конфликтов удавалось избежать. Терпение и сдержанность являются признаками высокого интеллекта, а совсем не слабости. Но бесконечно так продолжаться не могло. Конфликт назревал и последней каплей стал Майдан, обнаживший интеллектуальную нищету России. Не сумев купить и обмануть украинцев, Кремлю пришлось показать всему миру свою звериную сущность и довольно скудный интеллектуальный потенциал. Знамена современной российской политической мысли - это Дугин, призывающий убить всех украинцев, и Рогозин с Лавровым, которые озвучивают откровенную ересь.
Простые люди, не обремененные необходимостью соблюдать дипломатические приличия, очень быстро заметили интеллектуальную разницу между россиянами и украинцами. Многие из тех, кто имеет друзей и родственников в России, с ужасом осознали эту разницу на том как обе стороны оценивали избиение студентов на Майдане.
Очень многие люди мне рассказывали свои жизненные истории, списанные как под копирку. Вариации были примерно такие:
"Мы прожили вместе, мы дружили, мы общались…. 10-20-30 лет… и все это время я даже подумать не мог, что он / она такой дебил… я не могу с ним / с ней больше общаться после того, как он / она одобрили действия Беркута или сказал(а), что Майдан нужно жестоко разогнать. Как можно одобрять зверства Беркута? Как можно не понимать очевидного? Как можно верить кремлевским проходимцам и не верить родственникам и друзьям, которых знаешь всю жизнь?"
Даді -- https://volianarodu.org.ua/uk/Nauka-i-osvita/Akademik-Pavlov-mayzhe-100-rokiv-tomu-dav-rozgromno-nyzku-otsinku-rosiyskomu-intelektu https://volianarodu.org.ua/uk/Nauka-i-osvita/Akademik-Pavlov-mayzhe-100-rokiv-tomu-dav-rozgromno-nyzku-otsinku-rosiyskomu-intelektu
"Кто такие россияне
Россияне - это народ, который за все время своего существования пожил в условиях свободы всего 10 лет. Едва выскочив из самой мрачной тюрьмы в истории человечества, даже толком не увидев и не познав мира, который их окружает, россияне занялись тем, чем обычно занимаются глупцы, они взялись поучать других как надо правильно жить. Свою собственную жизнь отложив на потом.
Россия всегда развивалась успешно только под внешним управлением. Как только Россией начинали править сами русские, мрак и ужас туда не просто приходил, а там надолго поселялся.
Сначала была Золотая Орда, которая основала Московию и поставила ее на ноги, потом было Крымское Ханство, не раз спасавшее Московию от уничтожения (за что и мстит Москва крымским татарам по сей день), затем пришел черед немцев, которые сделали ребрендинг Московии в Россию и превратили ее в настоящую империю.
Как только сбросили немцев и к власти в России пришли россияне, а именно в 1917 году, началась разруха и массовый террор. Многие скажут, что террор на совести Сталина. Но кто этого Сталина породил, кто хлопал ему в ладоши и был столпом его режима?
А прекратился террор в России сразу после прихода к власти украинцев. Сначала Хрущева, затем Брежнева. Да и Горбачев своей мягкостью и нежеланием бороться за власть ценой большой крови, ближе к украинскому менталитету, чем к российскому
Почему украинцы умнее россиян
Потому что старше как народ. Потому что пожили в разных цивилизациях, разных странах и империях. На украинских землях бывало много всего: махновщина, колиивщина, гетьманщина, большевизм, немецкая оккупация и много чего еще. Украинцы - это народ с колоссальным национальным опытом, который просто несопоставим с опытом россиян, которые ничего кроме собственной тюрьмы, по большому счету еще не видели.
У россиян было только одно десятилетие Ельцина, которое они прожили в свободе и которое большинство из них сейчас вспоминают, как ужасное время. Украина же всегда были частью европейской цивилизации, которая в своем интеллектуальном развитии опережает российскую на несколько столетий.
Вывод очевидный: украинцы являются старшими, а совсем не россияне. Проблемы от того, что перевернуто все с ног на голову, и дурак поучает умного."
https://volianarodu.org.ua/uk/Nauka-i-osvita/Akademik-Pavlov-mayzhe-100-rokiv-tomu-dav-rozgromno-nyzku-otsinku-rosiyskomu-intelektu
По-друге: "два українця -- три гетьмана" -- а чому свого часу скинули Скоропадського?
По-третє: дурак олігархом стати не може (це я про коломойського), і 95кв. заснували не останні дурні -- країні вчасно було показано всім відомий серіал, який справив на виборця сильне враження, особливо картина президента, що розстрілює ненавидімий всіма парламент.
Не забувайте про 25% відсотків "не зелених". Чи є стільки на расєє?
На росії є хоч якась партія або політична сила на кшталт пєтуШарієвської?
Якби ***** патякало те, що у зєля у "кварталі", підтримка у нього була б нижче їх місцевого Рабіновіча, тобто менше 1%, хоч як не рекламуй.
На расії дна немає (с).
Ого! Так люто зкріпи на расії давно не скрипіли!
самое любимое слово русни