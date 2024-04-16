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Чиновник із РФ пропонує опалювати житло росіян теплом від спалювання тіл у крематоріях: "Это очень экологично ". ВIДЕО

Чиновник із російського Нижньовартовська Олег Попенко запропонував перенаправити енергію від спалювання тіл у крематоріях на опалення приміщень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Попенко обіймає посаду керівника тамтешнього управління природокористування та екології і, за його словами, таке опалення будинків росіян дасть змогу ефективно використовувати тепло крематоріїв та сприятиме покращенню екологічної обстановки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой СВО" показує геніталії пасажирам тролейбуса у російському Волгограді. ВIДЕО

Автор: 

опалення (913) русский мир (452) крематорій (25)


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Топ коментарі
+17
Це просто офігезна ідея! Тільки не зупиняйтесь.
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16.04.2024 13:52
+11
Титульный поставщик тел - минобороны рф !!!
Теперь кацапы по-новому ощутят тепло своих папиков, сыновей, мужей, братьев - через батарею....
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16.04.2024 14:00
+9
В каждом микрорайоне должна быть котельная-крематорий.
Главное калоши не забывать снимать.
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16.04.2024 14:25
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Схоже, якийсь фашист.
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16.04.2024 13:50 Відповісти
Таке міг видумати звичайно тільки чиновник з українським прізвищем У їхніх серіалах саме з прізвищами на КО усі антигерої.
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16.04.2024 14:59 Відповісти
Це просто офігезна ідея! Тільки не зупиняйтесь.
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16.04.2024 13:52 Відповісти
пля ! так паліть чмарів у себе на рашці! якого дідька ви в Україну компост підкидаєте ?
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16.04.2024 14:16 Відповісти
Нехай живих теж палять, буде ще тепліше.
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16.04.2024 14:17 Відповісти
Біореактори врятують рашку.
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16.04.2024 14:28 Відповісти
Дуже по кацапськи. Будувати дороги з надгробних памʼятників, топити жмурами, їх же їсти і трахати.
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16.04.2024 13:52 Відповісти
Зелений їх у асфальт закатав разом з ракетами
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16.04.2024 13:54 Відповісти
Иди лаптем щи хлебай, пид@р!
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16.04.2024 13:54 Відповісти
Схоже що ти не на паузі, а на перманентному тормозі.
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16.04.2024 13:54 Відповісти
О Подоляцкий підар виліз. Як же без обсиранія Порошенка. Шо він реформірував твоє чмо зелене проїбало, привівши до влади всю цю шоблу.
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16.04.2024 14:06 Відповісти
гулаг переміг бухенвальд,
немає що додати..
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16.04.2024 13:52 Відповісти
Почніть з *****.
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16.04.2024 13:55 Відповісти
топіть з рабсіян жир,
на свічки..
в рпц мп..
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16.04.2024 13:55 Відповісти
Тобто, можна живих орків зразу спалювати в крематоріях, навіщо. їм їхати в Україну, де зазря гниють або згорають без користі, не отопивши домівки "росіян"
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16.04.2024 13:58 Відповісти
Титульный поставщик тел - минобороны рф !!!
Теперь кацапы по-новому ощутят тепло своих папиков, сыновей, мужей, братьев - через батарею....
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16.04.2024 14:00 Відповісти
Він що пропонує цівілізованим оркам жити як у гєй Европі?
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16.04.2024 14:05 Відповісти
Можна спалювати одразу в оселях, щоб не втрачати на транспортуванні теплоносія.
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16.04.2024 14:13 Відповісти
а ще їх жерти можна
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16.04.2024 14:15 Відповісти
...сжечь все болота мацковии с оккупантами, тепла на весь мир хватит...
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16.04.2024 14:18 Відповісти
В каждом микрорайоне должна быть котельная-крематорий.
Главное калоши не забывать снимать.
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16.04.2024 14:25 Відповісти
Кацапи стараються переплюнути німецьких нацистів
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16.04.2024 15:16 Відповісти
Трохи більше п'яти місяців до кардинально нового опалювального сезону...їх було майже 130 млн...
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16.04.2024 14:29 Відповісти
Двоюрідний брат безуглой! 😁
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16.04.2024 14:34 Відповісти
зеленим йовбакам не показуйте, бо першими почнуть. все з рашки копіює 4-ди невтіклий
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16.04.2024 14:43 Відповісти
Редкий долбо.б, не представляет сколько того же газа расходуется на сжигание одного тела не говоря о плановом обслуживании тех печей, которое намного чаще и трудоёмкое чем обычной котельни. Даже гитлеровцы в концлагерях такое не использовали, впрочем потому, что были умнее этого персонажа.
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16.04.2024 14:45 Відповісти
Расход природного газа при кремации - 92 м3.
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16.04.2024 17:34 Відповісти
І це говорить лайно. Країна з найбільшим ресурсом. Ну і дибіли
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16.04.2024 14:46 Відповісти
https://volianarodu.org.ua/uk/Nauka-i-osvita/Akademik-Pavlov-mayzhe-100-rokiv-tomu-dav-rozgromno-nyzku-otsinku-rosiyskomu-intelektu Академік Павлов майже 100 років тому дав розгромно низьку оцінку російському інтелекту
16 липня 2014
"Намальована мною характеристика російського розуму похмура, і я усвідомлюю це, гірко усвідомлюю", - Іван Павлов
Навесні 1918 року в Петрограді всесвітньо відомий російський вчений психофізіолог, перший російський лауреат Нобелівської премії академік Іван Павлов виступив із трьома публічними лекціями на тему: http://rulit.net/books/ob-ume-voobshche-o-russkom-ume-v-chastnosti-read-217994-1.html "Про розум взагалі і про російський зокрема" .
За всіма восьми характеристиками загальнолюдського розуму академік Павлов дав розгромно низьку оцінку російському розуму. Академік доводив, що в порівнянні з іншими європейськими народами росіяни є найбільш розумово нерозвиненим народом. Низький рівень загальнолюдського розуму у росіян він визначив як "нещастя російського народу".

Дефицит интеллекта как повод к войне
Алексей Заводюк, http://politikum.in.ua/ politikum.in.ua
(мовою оригінлу)

Причина разногласий между Россией и Украиной не в НАТО, ЕС, ТС и уж тем более не в бандеровцах. Причина в интеллектуальном разрыве между двумя народами.

Еще совсем недавно эта интеллектуальная пропасть ощущалась не так остро и обеим сторонам удавалось находить компромисс, зачастую уже на грани фола. Было много непонимания, провокаций, скандалов, а с российской стороны откровенного хамства и шантажа, но благодаря терпению и сдержанности украинской нации, серьезных конфликтов удавалось избежать. Терпение и сдержанность являются признаками высокого интеллекта, а совсем не слабости. Но бесконечно так продолжаться не могло. Конфликт назревал и последней каплей стал Майдан, обнаживший интеллектуальную нищету России. Не сумев купить и обмануть украинцев, Кремлю пришлось показать всему миру свою звериную сущность и довольно скудный интеллектуальный потенциал. Знамена современной российской политической мысли - это Дугин, призывающий убить всех украинцев, и Рогозин с Лавровым, которые озвучивают откровенную ересь.

Простые люди, не обремененные необходимостью соблюдать дипломатические приличия, очень быстро заметили интеллектуальную разницу между россиянами и украинцами. Многие из тех, кто имеет друзей и родственников в России, с ужасом осознали эту разницу на том как обе стороны оценивали избиение студентов на Майдане.

Очень многие люди мне рассказывали свои жизненные истории, списанные как под копирку. Вариации были примерно такие:
"Мы прожили вместе, мы дружили, мы общались…. 10-20-30 лет… и все это время я даже подумать не мог, что он / она такой дебил… я не могу с ним / с ней больше общаться после того, как он / она одобрили действия Беркута или сказал(а), что Майдан нужно жестоко разогнать. Как можно одобрять зверства Беркута? Как можно не понимать очевидного? Как можно верить кремлевским проходимцам и не верить родственникам и друзьям, которых знаешь всю жизнь?"

Даді -- https://volianarodu.org.ua/uk/Nauka-i-osvita/Akademik-Pavlov-mayzhe-100-rokiv-tomu-dav-rozgromno-nyzku-otsinku-rosiyskomu-intelektu https://volianarodu.org.ua/uk/Nauka-i-osvita/Akademik-Pavlov-mayzhe-100-rokiv-tomu-dav-rozgromno-nyzku-otsinku-rosiyskomu-intelektu
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16.04.2024 14:58 Відповісти
Уривок зі статті:

"Кто такие россияне

Россияне - это народ, который за все время своего существования пожил в условиях свободы всего 10 лет. Едва выскочив из самой мрачной тюрьмы в истории человечества, даже толком не увидев и не познав мира, который их окружает, россияне занялись тем, чем обычно занимаются глупцы, они взялись поучать других как надо правильно жить. Свою собственную жизнь отложив на потом.

Россия всегда развивалась успешно только под внешним управлением. Как только Россией начинали править сами русские, мрак и ужас туда не просто приходил, а там надолго поселялся.

Сначала была Золотая Орда, которая основала Московию и поставила ее на ноги, потом было Крымское Ханство, не раз спасавшее Московию от уничтожения (за что и мстит Москва крымским татарам по сей день), затем пришел черед немцев, которые сделали ребрендинг Московии в Россию и превратили ее в настоящую империю.
Как только сбросили немцев и к власти в России пришли россияне, а именно в 1917 году, началась разруха и массовый террор. Многие скажут, что террор на совести Сталина. Но кто этого Сталина породил, кто хлопал ему в ладоши и был столпом его режима?

А прекратился террор в России сразу после прихода к власти украинцев. Сначала Хрущева, затем Брежнева. Да и Горбачев своей мягкостью и нежеланием бороться за власть ценой большой крови, ближе к украинскому менталитету, чем к российскому

Почему украинцы умнее россиян

Потому что старше как народ. Потому что пожили в разных цивилизациях, разных странах и империях. На украинских землях бывало много всего: махновщина, колиивщина, гетьманщина, большевизм, немецкая оккупация и много чего еще. Украинцы - это народ с колоссальным национальным опытом, который просто несопоставим с опытом россиян, которые ничего кроме собственной тюрьмы, по большому счету еще не видели.

У россиян было только одно десятилетие Ельцина, которое они прожили в свободе и которое большинство из них сейчас вспоминают, как ужасное время. Украина же всегда были частью европейской цивилизации, которая в своем интеллектуальном развитии опережает российскую на несколько столетий.

Вывод очевидный: украинцы являются старшими, а совсем не россияне. Проблемы от того, что перевернуто все с ног на голову, и дурак поучает умного."

https://volianarodu.org.ua/uk/Nauka-i-osvita/Akademik-Pavlov-mayzhe-100-rokiv-tomu-dav-rozgromno-nyzku-otsinku-rosiyskomu-intelektu
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16.04.2024 15:00 Відповісти
Чому розумніші за росіян українці масово обрали зєлю?
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16.04.2024 15:52 Відповісти
По-перше: російська антиукраїнська пропаганда -- "Нас устраивает любой президент, кроме Порошенко" (*****), "Порошенко выгодна война, он на ней наживается..." і така інша ху..та.
По-друге: "два українця -- три гетьмана" -- а чому свого часу скинули Скоропадського?
По-третє: дурак олігархом стати не може (це я про коломойського), і 95кв. заснували не останні дурні -- країні вчасно було показано всім відомий серіал, який справив на виборця сильне враження, особливо картина президента, що розстрілює ненавидімий всіма парламент.

Не забувайте про 25% відсотків "не зелених". Чи є стільки на расєє?
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16.04.2024 16:30 Відповісти
Розумний народ ворожу пропаганду не слухає.
На росії є хоч якась партія або політична сила на кшталт пєтуШарієвської?
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16.04.2024 16:40 Відповісти
А як ВИ гадаєте -- чому українці обрали зелю?
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16.04.2024 16:35 Відповісти
Бо дурні та безхитрісні. Русня ніколи не обрала б собі у правителі явного русофоба.
Якби ***** патякало те, що у зєля у "кварталі", підтримка у нього була б нижче їх місцевого Рабіновіча, тобто менше 1%, хоч як не рекламуй.
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16.04.2024 16:43 Відповісти
Скільки раз ті кацапи пробивають дно простокапець
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16.04.2024 15:09 Відповісти

На расії дна немає (с).
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16.04.2024 15:46 Відповісти

Ого! Так люто зкріпи на расії давно не скрипіли!
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16.04.2024 15:38 Відповісти
Навіть пользітєльно. Солодкий запах наче від французького .... адікАлону.
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16.04.2024 17:50 Відповісти
Лафхак від сатаніста
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16.04.2024 18:44 Відповісти
Ну, й то Слава БОГУ, - дрова воно й є дрова, добре, якби ще рубали вдома, а не слали в Україну. АРХ М
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16.04.2024 18:46 Відповісти
бла-бла-бла ... соответственно ... бла-бла-бла ... соответственно ... бла-бла-бла ... соответственно ... бла-бла-бла ... соответственно ... бла-бла-бла ... соответственно

самое любимое слово русни
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16.04.2024 19:10 Відповісти
"Зона інтєрєса", рашкованська версія.
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16.04.2024 19:27 Відповісти
Зайвохромосомний дебіл, щоб спалити тіло людини, треба витратити бочку чи дві соляри.
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16.04.2024 20:27 Відповісти
Бо воно само не горить.
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16.04.2024 20:28 Відповісти
Це утилізація газа та нафти,яку запірають у рашці українськи дрони
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16.04.2024 20:34 Відповісти
 
 