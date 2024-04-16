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Полонений окупант про те, як чеченці та дагестанці знущалися з росіян: "То ухо мне скрутит, то нос". ВIДЕО

Полонений окупант на Запорізькому напрямку розповів про те, як чеченці та дагестанці знущалися з росіян в 70-му мотострілецькому полку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський полонений також розповів про випадки мародерства серед чеченців та дагестанців. Каже, що вони могли позичати гроші і не віддавати борг, крали особисті речі та засоби гігієни.

"То за ніс мене хватав, то на вуха, я кажу, тебе що не вчили, що до старших має бути повага? Я у них бачив мою барсетку, навіть станок для бриття мій був у них", - розказав окупант.

Також дивіться: Чиновник із РФ пропонує опалювати житло росіян теплом від спалювання тіл у крематоріях: "Это очень экологично ". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полонені (2264)


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Топ коментарі
+22
Твій прадід, дід та батько терпів? Терпі і ти, бідло узьке.
З холопами - терпілами так завжди буває. Століттями.
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16.04.2024 16:35
+18
Тому що "унтерменш"
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16.04.2024 16:34
+16
то хер всраку засунет)
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16.04.2024 16:34
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Жахи які оповідає...
Ніс і вуха, певно, пришиті заново.
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16.04.2024 16:33 Відповісти
Чуть не расплаколся,*****😁
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16.04.2024 20:05 Відповісти
Яиця не відкрутили? -- могли б і дупло почистити
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16.04.2024 16:34 Відповісти
Тому що "унтерменш"
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16.04.2024 16:34 Відповісти
Кацапи усвідомлюють що вони недолюдки.
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16.04.2024 18:01 Відповісти
то хер всраку засунет)
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16.04.2024 16:34 Відповісти
швидше пляшку. вони брезгують кацапами. )
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16.04.2024 17:28 Відповісти
Ну да. Бо у віслюків срака завжди чиста. Вони її завжди вилизують. А кацапи ж язиком не достають.
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16.04.2024 19:42 Відповісти
Ну правду він не скаже...
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17.04.2024 04:20 Відповісти
Твій прадід, дід та батько терпів? Терпі і ти, бідло узьке.
З холопами - терпілами так завжди буває. Століттями.
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16.04.2024 16:35 Відповісти
кацап обісраний,так чого ти прийшов на Українську землю вбивати мирних людей!
їдь до кадирова і вбивай тих хто над тобою знущався!
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16.04.2024 16:38 Відповісти
А чеченці і дагестанці , що не расєянє? А хто тоді ті примарні расєянє - раніше обмоскалені і денаціфіковані народності Московського улуса колишньої орди?
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16.04.2024 16:42 Відповісти
й головне їм це подобається...
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16.04.2024 16:44 Відповісти
То ухо мне скрутит, то нос ТО в попку даст....... мы русскее мы великие!
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16.04.2024 16:51 Відповісти
якщо озброєному мужику крутять ніс, вуха та б"ють, то хай ще засунуть в дупу його автомат, бо він не мужик.
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16.04.2024 16:51 Відповісти
Може, то вони залицялися? Вівці не знайшли, то вирішили спокусити кацапського барана.
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16.04.2024 16:52 Відповісти
то ухо орку скрутит, то йух оторвет, никакого уважения к старшим. Пора жаловаться Дон-дону.
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16.04.2024 16:55 Відповісти
Чудовиська вида ужасного поймали ребьёнка прикрастнаго... Пужали злымы собаками, годували тухлими ракамы.... А "козу" делали?
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16.04.2024 16:57 Відповісти
От так от дивишся візуально на персонажа - схожий на людину. Слухаєш - матюкається, але то вже питання навколішньої середи, а на війні це нормально.

Але ж величезне питання. Як? От як? Нохчо правильно роблять, що не вважають русаків за людей.

У нас на самому початку теж було щось схоже. Приїхали вайнахи. Джигітський цирк-шапіто на виїзді. Вистачило хвилин на 5 тих напускних понтів ))) Після того стали воїнами та побратимами.

І то не все з ними виявилося нормально при виходах на позиції, але то вже інша пісня, а історія замовчує ))
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16.04.2024 17:04 Відповісти
Нохчі воюють на стороні України, а з сторони кацапії - кадирівці.
"Зі слів командира батальйону імені Шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, який воює на боці України, рашисти використовують кадирівців переважно для залякування людей.

- Але якщо в росії їх бояться всі руські, то в Україні, навпаки, кожний українець мріє їх вбити, - каже чеченський командир. - Звичайно, нам прикро, коли кажуть: чеченці напали на Україну, чеченці зайшли. Чеченці не заходили та не нападали. Ніколи в історії чеченці не ворогували з Україною. І не будуть. Це виродки, які себе називають чеченцями… І нам, справжнім чеченцям, трохи прикро, - додав комбат.

З ним згодні багато інших чеченців, які зараз разом із військовослужбовцями ЗСУ в одному строю захищають Україну і знищують ворога. Тому що ніякі манкурти не зможуть встати на заваді народам, які борються за свою свободу і незалежність."
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16.04.2024 17:30 Відповісти
Знаю, бо тисячу разів все це обговорювали з нохчо, що були разом з нами ))) Історію Ічкерії та психологію вайнахів знаю вже, напевно, не гірше за них. Ми дуже схожі.
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16.04.2024 17:36 Відповісти
А історія з Махно і Дикою дівізією у складі Білої армії?
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16.04.2024 19:47 Відповісти
за що боролися, на то й напоролися. Хто ще руцьких не ображав?
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16.04.2024 17:17 Відповісти
Ви можете як завгодно ображати окремо взятого русліка, але з усією росією такий трюк не пройде.
В Бєлгороді вже все спокійно.
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16.04.2024 17:34 Відповісти
А ти адвокат вже рашінсвині? Раненько перевзуваєшся.
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16.04.2024 17:48 Відповісти
На росії завжди міняють особисту гідність на відчуття величі у державному натовпі.
Вялічіє россіі - вялічіє кожного русліка. Бо пересічному русліку більше немає чим пишатись, крім могущєства родіни.
Тому обстріли Бєлгорода припинили за будь-яку ціну. А потопи в Орську і Оренбурзі... та іпіться там самі, то ваші проблеми.
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16.04.2024 17:54 Відповісти
Ой як біднесенький аж сльози навертаються ... від сміху. Коли їхали в Україну були героями, Бояришник рікою, селфі у крутій формі, "рацея вперед!" волав, і раптом таке перевтілення. У жертву терору чеченців. На байках, на мотоциклах на штурм. Ніхто не жене. Самі пруть як барани. "нещастніє, сАвсєм нещастніє !"
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16.04.2024 17:47 Відповісти
То в поросячий куй скрутят ..
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16.04.2024 18:00 Відповісти
"навіть станок для бриття мій був у них"
А нахіба такому бородатому цапу станок для гоління? Навіть тут бреше 😂
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16.04.2024 18:09 Відповісти
І що? Нахіба воно то-во пашталакає? Вирішило, що всі хором захочемо його панять-і-прастіть, а потім абнять-і-плакать? Та віслючого прутня йому в дупу!
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16.04.2024 18:14 Відповісти
Плутає орк-московіт!
Чеченці захищають Україну, як і ДУДАЄВ, а з ним були кадирівці..
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16.04.2024 18:57 Відповісти
Morodiorili i v Gruzii (v Abxazii, v Tsxinvali), udobriaiut gruzinskuiu zemliu....
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16.04.2024 19:07 Відповісти
Полонений окупант - "То ухо мне скрутит, то нос... А потом мне автоматом в спину тыкал. Ну, не совсем автоматом и не совсем в спину...".
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16.04.2024 20:19 Відповісти
Таке буває, коли 10 років воювати з Чечнею. Можна загнати народ в імперію, але важко змусити поневолених ще й любити своїх поневолювачів і при нагоді не мстити їм. Тож дивуватися нічого. За що боролись, на те й напоролись. Москалі ремствують, що, мовляв, дуже багато дагів, чеченців живе зараз у Москві та влаштовують там розбірки, а чого скиглити? Вони такі самі громадяни, як і ви. Були б громадянинами іншої країни, можна було б ще якось регулювати їх міграцію, а так...все має свою ціну. Імперські амбіції теж.
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16.04.2024 20:25 Відповісти
Хоча 10 років війни з Чечнею - це лише за останні 40 років, так то російсько-чеченські війни століттями тривають.
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16.04.2024 23:07 Відповісти
 
 