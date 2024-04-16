Полонений окупант про те, як чеченці та дагестанці знущалися з росіян: "То ухо мне скрутит, то нос". ВIДЕО
Полонений окупант на Запорізькому напрямку розповів про те, як чеченці та дагестанці знущалися з росіян в 70-му мотострілецькому полку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський полонений також розповів про випадки мародерства серед чеченців та дагестанців. Каже, що вони могли позичати гроші і не віддавати борг, крали особисті речі та засоби гігієни.
"То за ніс мене хватав, то на вуха, я кажу, тебе що не вчили, що до старших має бути повага? Я у них бачив мою барсетку, навіть станок для бриття мій був у них", - розказав окупант.
Топ коментарі
+22 Старый зольдат
показати весь коментар16.04.2024 16:35
+18 Валерий К #448385
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+16 KosAn30 JT26
показати весь коментар16.04.2024 16:34
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Ніс і вуха, певно, пришиті заново.
З холопами - терпілами так завжди буває. Століттями.
їдь до кадирова і вбивай тих хто над тобою знущався!
Але ж величезне питання. Як? От як? Нохчо правильно роблять, що не вважають русаків за людей.
У нас на самому початку теж було щось схоже. Приїхали вайнахи. Джигітський цирк-шапіто на виїзді. Вистачило хвилин на 5 тих напускних понтів ))) Після того стали воїнами та побратимами.
І то не все з ними виявилося нормально при виходах на позиції, але то вже інша пісня, а історія замовчує ))
"Зі слів командира батальйону імені Шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, який воює на боці України, рашисти використовують кадирівців переважно для залякування людей.
- Але якщо в росії їх бояться всі руські, то в Україні, навпаки, кожний українець мріє їх вбити, - каже чеченський командир. - Звичайно, нам прикро, коли кажуть: чеченці напали на Україну, чеченці зайшли. Чеченці не заходили та не нападали. Ніколи в історії чеченці не ворогували з Україною. І не будуть. Це виродки, які себе називають чеченцями… І нам, справжнім чеченцям, трохи прикро, - додав комбат.
З ним згодні багато інших чеченців, які зараз разом із військовослужбовцями ЗСУ в одному строю захищають Україну і знищують ворога. Тому що ніякі манкурти не зможуть встати на заваді народам, які борються за свою свободу і незалежність."
В Бєлгороді вже все спокійно.
Вялічіє россіі - вялічіє кожного русліка. Бо пересічному русліку більше немає чим пишатись, крім могущєства родіни.
Тому обстріли Бєлгорода припинили за будь-яку ціну. А потопи в Орську і Оренбурзі... та іпіться там самі, то ваші проблеми.
А нахіба такому бородатому цапу станок для гоління? Навіть тут бреше 😂
Чеченці захищають Україну, як і ДУДАЄВ, а з ним були кадирівці..