Полонений окупант про те, як чеченці та дагестанці знущалися з росіян: "То ухо мне скрутит, то нос". ВIДЕО

Полонений окупант на Запорізькому напрямку розповів про те, як чеченці та дагестанці знущалися з росіян в 70-му мотострілецькому полку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський полонений також розповів про випадки мародерства серед чеченців та дагестанців. Каже, що вони могли позичати гроші і не віддавати борг, крали особисті речі та засоби гігієни.

"То за ніс мене хватав, то на вуха, я кажу, тебе що не вчили, що до старших має бути повага? Я у них бачив мою барсетку, навіть станок для бриття мій був у них", - розказав окупант.

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