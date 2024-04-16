Прикордонники вночі з дрона "Баба Яга" знищили 5 одиниць ворожої техніки на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО
Ударний дрон "Баба Яга" знищив 5 одиниць ворожої техніки в районі українського плацдарму на лівому березі Херсонщини.
Відео бойової роботи показали у Держприкордонслужбі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом, протягом тижня ударним дроном знищили: 3 вантажівки, броньовик, легкове авто. Також окупанти недорахувалися двох польових пунктів боєпостачання та кілька укриттів.
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOdXDYKEf1PU&ved=2ahUKEwiIzaDM9MaFAxWKQvEDHfbFAowQtwJ6BAgTEAI&usg=AOvVaw1-CJaDE9xl17ekDVCOwnoJ Баба-яга. Русские народные сказки для детей - YouTube
заметьтє, не ми, не ми так назвали дрон !
є такий, почитайте В. Проппа Исторические корни волшебной сказки. - Л.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Изд-во ЛГУ , 1986. - 364 с.
побачите наскільки українські казки різняться від мокшанських
- фольклорний персонаж у слов'янських народів, нічний дух, що викрадає дітей, які не засинають вчасно.