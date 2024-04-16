Прикордонники вночі з дрона "Баба Яга" знищили 5 одиниць ворожої техніки на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

Ударний дрон "Баба Яга" знищив 5 одиниць ворожої техніки в районі українського плацдарму на лівому березі Херсонщини.

Відео бойової роботи показали у Держприкордонслужбі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом, протягом тижня ударним дроном знищили: 3 вантажівки, броньовик, легкове авто. Також окупанти недорахувалися двох польових пунктів боєпостачання та кілька укриттів.

Також дивіться: Полонений окупант про те, як чеченці та дагестанці знущалися над росіянами: "То ухо мне скрутит, то нос". ВIДЕО