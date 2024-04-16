Українські захисники знищили дві протитанкові гармати та бліндаж окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Дві ворожі протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" та бліндаж окупантів були знищені FPV-дронами прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці також "затрьохсотили" двох окупантів.
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