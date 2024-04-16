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Українські захисники знищили дві протитанкові гармати та бліндаж окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Дві ворожі протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" та бліндаж окупантів були знищені FPV-дронами прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці також "затрьохсотили" двох окупантів.

Дивіться: Прикордонники вночі з дрона "Баба Яга" знищили 5 одиниць ворожої техніки на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Харківщина (6054)


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Щира подяка нашим захисникам , які викурюють русофашистів
з нашої країни 👍🏼🙏🏼❤️
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16.04.2024 18:25 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пам'ятаймо Історію України та табори ГУЛАГУ на московії
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16.04.2024 18:39 Відповісти
Русоріз як завжди!
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16.04.2024 21:59 Відповісти
 
 