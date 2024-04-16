Російський командир побив та справив потребу на окупанта, покаравши його за відмову йти на штурм. ВIДЕО
Російський командир побив солдата 104-ої десантно-штурмової дивізії в Херсонській області та справив потребу на окупанта, за відмову йти на штурм.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+26 Алекс Скела
показати весь коментар16.04.2024 18:57
+14 Andrew Moon
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Тобто сеча?
Сеча! перший раз цим користувався років у 12 - коли косою палець порізав на лузі Розвалив пучку великого пальця майже до кістки А зараз і шраму нема
унивайтіобсикайтє пацани..
Іду до конца,
На конце обоссалі...
До речі це ніби приниження в них. Особливо з їх благоговінням перед тюрмою, яка є частиною культури росіян, навіть тих, хто не сидів ніколи.
Останется жив - я пожму ему руку.
Попытается сбежать - я нассу на его лицо..." (с)Повар
Не зря кажуть, що кацап - це живодьор !!!
Что для струсившего бойца лучше?