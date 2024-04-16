Життя людей на Близькому Сході та в Україні однаково цінні, і захищати їх потрібно однаково, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський закликав партнерів захищати Україну так само, як вони захистили Ізраїль.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі - у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.

За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти - тут, у Європі, і на Близькому Сході, - різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "шахеди" та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна - НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та звичайну, однакову для всіх народів справедливість! І хай буде вічною та світлою пам’ять усіх українців, які віддали своє життя заради України!" - сказав Зеленський.

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