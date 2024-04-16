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Життя людей на Близькому Сході та в Україні однаково цінні, і захищати їх потрібно однаково, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський закликав партнерів захищати Україну так само, як вони захистили Ізраїль.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі - у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.

За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти - тут, у Європі, і на Близькому Сході, - різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "шахеди" та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна - НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та звичайну, однакову для всіх народів справедливість! І хай буде вічною та світлою пам’ять усіх українців, які віддали своє життя заради України!" - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський підписав закон про мобілізацію

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+20
Ізраїль і сам себе непогано захищає. Причому не пустопорожніми відосиками.
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16.04.2024 20:20
+20
Кому він все це розказує кожного дня ?

Він реально вірить, шо хтось за кордоном дивиться його відосики українською мовою ?
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16.04.2024 20:20
+19
" Якби зеленський назвав тору термосом, Ізраїль порноактрисою і посміявся з Голокосту, то його б євреї розірвали на шматки!

І були б праві!
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16.04.2024 20:29
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Працьовита гнида...
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16.04.2024 20:19 Відповісти
Ці нахаби вперто тупо рулять своє.
1.Звинувачаємо усіх в малій допомозі. 2.Самі нічого не виконуємо з вимог різних МІ-6, ЦРУ - про знищення ПРокремлівських виблдків у владі. 3. Це ЗАХОДУ потрібно знищити Хйла 4 . Будемо в виграші полюбе- побільше згине активних патріотів громадян, котрі перша небезпека лдля нас якщо буде затягнута перемога України 5. Не допоможуть партнери - точно уникнемо тюряги,здамо Україну на перемовинах хазяїнам Єрмака.
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16.04.2024 20:41 Відповісти
Правда усі думають що команда Залужного з 20 генералами була повністю відкрита СТАВЦІ недогенералісимуса в усіх справах з допомогою ? А шо так різко її не стало зовсім !!! може зрадників бояться довіряти свої таємниці?
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16.04.2024 20:44 Відповісти
і вона навіть не каже, Ізраіль, а близький схід, наче іран вдарив по половині материка а не по території рівній майже київській обл.
а чому????
а тому що треба буде добавляти, чому так???
бо в їзраілі нема такого зе та таких які оточують зе.
влада ізраїля чесна, справедлива, вірна своєму народу і її поважає весь світ....
і наша, ...буча влада, повно протилежність владі ізраіля.
а він про якісь рівні правила ліпе...
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16.04.2024 21:36 Відповісти
Ізраїль і сам себе непогано захищає. Причому не пустопорожніми відосиками.
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16.04.2024 20:20 Відповісти
Справедливості ради - Ізраїлю допомагали збивати ракети авіація НАТО. Без них результат був би набагато гірший.
А якби такі атаки продовжувались три роки кожні пару днів то не було б вже Ізраїлю...
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16.04.2024 20:52 Відповісти
Справедливості заради, Нетаньяху не заводив кримінальних справ на Байдена і не загравав з ворогами США.

Справедливості заради, Нетаньяху створив кабінет національного порятунку з опозицією, а не скористався війною для узурпації влади.

Справедливості заради... ще багато чого можна згадати та порівняти не на користь ЗЄ.
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16.04.2024 21:05 Відповісти
Хоча Бібі теж той ще популіст. Але він ізраїльтянин, а не младосовок.

Може тому він служив в армії Ізраїлю, а не ухилявся від мобілізації, як ЗЄ.
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16.04.2024 21:09 Відповісти
Справедливості заради, на нетаняху від корупції і крадіжок вже клейма нема де ставити.
Але вкраїнчики ******* себе рівняти з купою лайна. Ось такі меншовартісні людішки.
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16.04.2024 23:05 Відповісти
він токо триндеть гаразд. Порожнє місце
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16.04.2024 23:00 Відповісти
Кому він все це розказує кожного дня ?

Він реально вірить, шо хтось за кордоном дивиться його відосики українською мовою ?
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16.04.2024 20:20 Відповісти
це все кокаїн говорить замість нього.
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16.04.2024 20:27 Відповісти
Я здивуюсь якщо це чучело хтось дивиться в Україні, в мене на цю особу непереносимість після його тупих насмішок про Україну та українців, замовлених його роботодавцями кацапопітеками!!
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16.04.2024 20:27 Відповісти
та мабуть є такі, шо дивляться. Цікаво було б взнати реальну статистику )))
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16.04.2024 20:53 Відповісти
Зєбілам.
Щоб вони продовжували вірити, що Буба знає, буба керує, буба справедлива.
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16.04.2024 20:29 Відповісти
Ну знову загострення!? Какая разніца! Ми ще адін нароТ!!
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16.04.2024 20:22 Відповісти
Якщо євреї можуть бути українцями, то тоді й українець може бути євреєм...для єдінанародія...
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16.04.2024 20:36 Відповісти
" Якби зеленський назвав тору термосом, Ізраїль порноактрисою і посміявся з Голокосту, то його б євреї розірвали на шматки!

І були б праві!
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16.04.2024 20:29 Відповісти
уявляєш, замість вийти в Києві на сцену і шуткувать про Сіньйор Голодомор, він би вийшов в Тель Авіві і сказав би, шо його туди доставив лоукост Голокост ?
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16.04.2024 20:55 Відповісти
Так захищайте,пане президент,на те вас і вибрали!
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16.04.2024 20:30 Відповісти
Я не виноват ни в чём!
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16.04.2024 20:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZSfZXlhYLoU "Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський)
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16.04.2024 20:59 Відповісти
Та нічого ти, Вовчик не доведешь, нас тут в Україні можна вбивавти, ми ціності ніякої не уявляєм, у них там вибори, загроза ескалації. То грошей жалко, думають як в кредит давать, хоть нема на з чого віддавати. Фуйло на нас тренинги проводить і не тільки зброю на нас випробуюють різноманітну, нічого це не змінить.
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16.04.2024 20:31 Відповісти
А може вони вовошці не вірять ?
Що він з себе представляє ? Недієздатний. Воровитий. Брехливий.
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16.04.2024 20:57 Відповісти
по перше тут про людей йде, а не про владу, що вбивать у нас просто людей, які також і є евреї, українці, та різні національності, вірять чи не вірять Зелі, то уже інше.
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16.04.2024 21:11 Відповісти
А не люди самі це обрали ?
Хтось не знав що так буде ? Не був попереджений ?
Брехня.
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17.04.2024 07:42 Відповісти
Як сказав один мудрець, складається враження, що 73 % вибрали президентом України Байдена, Макрона, Шольца та ін., і тому пред'являють претензії по темі безпеки саме їм, а не тому дурнуватому клоуну, який згідно Конституції зобов'язаний забезпечувати безпеку і оборону України
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16.04.2024 21:00 Відповісти
А вода мокрая !
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16.04.2024 20:33 Відповісти
разні случаї бувають ...
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16.04.2024 21:10 Відповісти
В ідеалі всі рівні але є рівніші
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16.04.2024 20:33 Відповісти
А рівнішими роблять підписані угоди, а не папірці на випадок проносу. Скільки зЕ угод підписав про військову допомогу?
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16.04.2024 20:58 Відповісти
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16.04.2024 20:34 Відповісти
СН перед вторгненням практично послала союз з США нах. Бо ЗЕлені необільшовики мріяли про союз з Китаєм та РФ.
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16.04.2024 20:44 Відповісти
Тепер США посилають Україну тим самим шляхом.
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16.04.2024 20:59 Відповісти
Скоріше просто поставив у чергу з іншими хитрожопими папусами, які мріють жити за кошт Дяді Сема.

Стратегічним партнерам та союзникам допомога, а утриманкам найкраші побажання.
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16.04.2024 21:14 Відповісти
Це вже не важливо. Головне, що у цю "гру" можна грати удвох, утрьох і більше.
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16.04.2024 21:18 Відповісти
💯
Пам'ятаю, як волосся вставало від того, що зелена шантрапа тоді продукувала ротом!
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16.04.2024 22:24 Відповісти
Якось при Порошенкові мені було спокійніше.
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16.04.2024 20:35 Відповісти
Що, навіть у бомбосховище не бігали?
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16.04.2024 21:00 Відповісти
а ти бігав?
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16.04.2024 21:02 Відповісти
Та я й зараз не бігаю, бо верхній поверх багатоповерхівки і у якості сховища - її ж, багатоповерхівки, підвал. А от вікна дошками за часів Порошенка точно не доводилось забивати. Так само, як і харчі-воду запасати.
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16.04.2024 21:11 Відповісти
ну так до чого тоді твоє питання?
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17.04.2024 06:41 Відповісти
До сарказму, у який ви схоже не вмієте...
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17.04.2024 08:28 Відповісти
проїхали. добре? змінився цензор,дуже змінився як на мене.
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17.04.2024 16:47 Відповісти
Так, змінився. І ми також змінилися.
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17.04.2024 21:55 Відповісти
я не змінився. я відстав від цього поїзда .
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17.04.2024 22:00 Відповісти
Змінилися. Придивіться уважніше. Навіть з написаного видно - "було спокійніше". Тобто зараз стало інакше, отже, відповідно, і реакції змінилися і, можливо, якісь погляди.
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17.04.2024 22:04 Відповісти
Та йди на..й "захисник" сраний. Чмо тупориле.
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16.04.2024 20:35 Відповісти
Наберись смелости и расскажи про это с трибуны а не на условной кухне, чтобы тебя услышали лидеры других стран.
А так получается что смешной клоун стал грустным клоуном и каждый вечер льет крокодильи слезы.
А лучше иди нах, твой срок исчерпан.
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16.04.2024 20:40 Відповісти
Досить !
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16.04.2024 21:30 Відповісти
Так защищайте! Израиль 30 лет вкладывал средства в развитие ПВО и ПРО, а не разворовывал на дорожном строительстве и на телемарафонах. Израиль всю свою историю культивировал здоровые отношения с важными для него странами, а не ставил пальцы веером. В Украине есть все необходимые ресурсы и достаточно технически образованного населения. Так - в чём проблема?
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16.04.2024 20:42 Відповісти
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16.04.2024 20:44 Відповісти
ізраїль - 0 без палочки без союзників. І якщо б не сша, з англією, і пів-світом що збивали за вас дрони і ракети, про вас залишилися лише б спогади.
Але щоки надувати у пейсатих - то любима справа
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16.04.2024 23:09 Відповісти
Проблема в менталітеті - ми не колективні, хуторяни в душі, те шо колись більшовики називали поганим словом "куркульство". Якщо сильно припекло - ну вже якось через силу об"єднуємося, але дуже швидко розсипаємося, і знову кожен кричить шось своє, всі крадуть як в останній день, та й нічого не виходить. Далі приходять колективні, які вміють об"єднуватися, і підгинають під себе. Але дитяча недорозвинена логіка працює безвідмовно - завжди винен хтось інший.
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19.04.2024 16:47 Відповісти
Життя людей на Близькому Сході та в Україні одинаково цінні і захищати їх потрібно одинаково - Ну так це мабуть і про мирний час мова йде? Хоча в Ізраїль їдуть лікуватися, а не в Україну. В Ізраїлі мінімалка 1500 баксів, а в Україні 200. Хоча це не проблема Зеленського, нас тут з 91 року за ніщо мають.
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16.04.2024 20:44 Відповісти
А до 91 за кого вас мали?
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16.04.2024 20:48 Відповісти
За совків, двомісячне. За совків ("Нова велична спільнота людей - савецкий на рот")
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16.04.2024 21:03 Відповісти
Без поняття, я починаю відлік України з 91 року, шо було раніше - яка взагалі різниця? Чи вважаєте варто порівнювати рівень життя під радянською окупацією і у вільній незалежній державі? Звісно ж у вільній незалежній державі рівень має бути вищий.
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16.04.2024 21:24 Відповісти
Тобто, тебе тільки бабки цікавлять... Тоді знай, що в Ізраїлі ціна нормального будинку в нормальному місці - це мінімум 500 тис. дол, і тому більше половини молодого населення там навіть і не мріють про свій дім. В той же час у нас кожен може поїхати в ЕС і за 1-2 років заробити грошей на будівництво дуже пристойного дому в Україні. Можна привести і інші приклади, чому життя в Україні краще навіть з фінансової точки зору
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16.04.2024 20:54 Відповісти
Серйозно? У них мінімалка 1500 доларів, зате в нас можна виїхати з України і заробити гроші?) От вам і відповідь.
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16.04.2024 21:25 Відповісти
Дегенерат зелений, там насправді воюють діти чиновників, та не бусифікують "добровольців".
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16.04.2024 20:46 Відповісти
Що, і циркачі воюють? І кіношники? І усілякі співуни-говоруни ротом?
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16.04.2024 21:05 Відповісти
Вавчік тапиріт пальчікі, нічєво новава...
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16.04.2024 20:52 Відповісти
А хто тоді буде,,,будувати,, дороги?
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16.04.2024 20:59 Відповісти
БЕРЕЗА: Зеленський видав ФЕЄРИЧНУ МАЯЧНЮ! Наїхав на США та Британію. Нас НЕ ЗАХИЩАТИМУТЬ, як ІЗРАЇЛЬ
https://www.youtube.com/watch?v=OFGDPmarbWk http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOFGDPmarbWk&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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16.04.2024 21:09 Відповісти
Они могли бы, но тогда не смогут строить дороги...
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16.04.2024 21:12 Відповісти
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16.04.2024 21:36 Відповісти
Скільки палестинців в керівництві Ізраїлю? А скільки інородців в керівництві України? Якби в Кнесеті було лише 9% жидів і президентом обрали палестинця, то Ізраїлю вже давно не існувало і допомагати було б нікому...
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16.04.2024 21:45 Відповісти
Як це потужно, кожен день по декілька виступів, зібрати в один телесеріал і можна, можна, що можна ?
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16.04.2024 22:13 Відповісти
...Життя людей на Близькому Сході та в Україні однаково цінні, і захищати їх потрібно однаково, - Зеленський...
По перше не якись "Близький Схід",а Ізраїль. По друге,керівництво Ізраїлю справді захищає своїх людей,а Банкова українців здає ворогу. Відведені війська,розміновані мости,росіяни теж люди,вагнергейт... ніяк не схоже на захист.
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16.04.2024 22:19 Відповісти
Щось його балачки не дуже захищають українців. Й тут обісрався як завжди
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16.04.2024 22:36 Відповісти
Жаль, що так пізно прийшло усвідомлення
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16.04.2024 22:55 Відповісти
Що-що прийшло, усвідомлення? Серйозно? Та воно меле, що написано, не думаючи, виконує наказ хазяїв та відробляє пакетик з пудрою щастя. Ніколи ця істота нічого не усвідомить, його цікавлять тільки оплески і гроші. А Україна і українці для нього те, на що не треба звертати уваги, чим менше буде українців, тим для нього краще.
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17.04.2024 07:55 Відповісти
А хто ж тобі ,преЗЕрватив штопаний, винний що ти сам в 2020 р знищив ракетну програму, перестав фінансувати армію, розводив і відводив війська, зупинив виробництво зброї і майже послав ***** західну розвідку коли вони попереджали тебе про вторгнення, розвів корупцію і зібрав в ОПі кремлівських кротів !!!!?
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17.04.2024 03:49 Відповісти
Люди і на Близькому Сході, і в Україні мають самі себе захищати і своє країни. А їх уряди - на державному рівні організувати і забезпечити такий захист. Це падло лише ходить та жебрає по світу, і звинувачує у всіх бідах усіх, крім себе. А саме нічого не робить лише пиз.дить.
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17.04.2024 08:27 Відповісти
 
 