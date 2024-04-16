Життя людей на Близькому Сході та в Україні однаково цінні, і захищати їх потрібно однаково, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський закликав партнерів захищати Україну так само, як вони захистили Ізраїль.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Працюємо щодня без жодної перерви заради більших наших можливостей у світі - у наших відносинах з партнерами. Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності у захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, дійсно рівні правила, коли ми стикаємося з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів.
За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти - тут, у Європі, і на Близькому Сході, - різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові "шахеди" та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна - НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.
Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу, наших людей та звичайну, однакову для всіх народів справедливість! І хай буде вічною та світлою пам’ять усіх українців, які віддали своє життя заради України!" - сказав Зеленський.
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1.Звинувачаємо усіх в малій допомозі. 2.Самі нічого не виконуємо з вимог різних МІ-6, ЦРУ - про знищення ПРокремлівських виблдків у владі. 3. Це ЗАХОДУ потрібно знищити Хйла 4 . Будемо в виграші полюбе- побільше згине активних патріотів громадян, котрі перша небезпека лдля нас якщо буде затягнута перемога України 5. Не допоможуть партнери - точно уникнемо тюряги,здамо Україну на перемовинах хазяїнам Єрмака.
а чому????
а тому що треба буде добавляти, чому так???
бо в їзраілі нема такого зе та таких які оточують зе.
влада ізраїля чесна, справедлива, вірна своєму народу і її поважає весь світ....
і наша, ...буча влада, повно протилежність владі ізраіля.
а він про якісь рівні правила ліпе...
А якби такі атаки продовжувались три роки кожні пару днів то не було б вже Ізраїлю...
Справедливості заради, Нетаньяху створив кабінет національного порятунку з опозицією, а не скористався війною для узурпації влади.
Справедливості заради... ще багато чого можна згадати та порівняти не на користь ЗЄ.
Може тому він служив в армії Ізраїлю, а не ухилявся від мобілізації, як ЗЄ.
Але вкраїнчики ******* себе рівняти з купою лайна. Ось такі меншовартісні людішки.
Він реально вірить, шо хтось за кордоном дивиться його відосики українською мовою ?
Щоб вони продовжували вірити, що Буба знає, буба керує, буба справедлива.
І були б праві!
Що він з себе представляє ? Недієздатний. Воровитий. Брехливий.
Хтось не знав що так буде ? Не був попереджений ?
Брехня.
Стратегічним партнерам та союзникам допомога, а утриманкам найкраші побажання.
Пам'ятаю, як волосся вставало від того, що зелена шантрапа тоді продукувала ротом!
А так получается что смешной клоун стал грустным клоуном и каждый вечер льет крокодильи слезы.
А лучше иди нах, твой срок исчерпан.
Але щоки надувати у пейсатих - то любима справа
https://www.youtube.com/watch?v=OFGDPmarbWk http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOFGDPmarbWk&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
По перше не якись "Близький Схід",а Ізраїль. По друге,керівництво Ізраїлю справді захищає своїх людей,а Банкова українців здає ворогу. Відведені війська,розміновані мости,росіяни теж люди,вагнергейт... ніяк не схоже на захист.