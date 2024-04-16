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Полонений окупант показав, де закопав тіло вбитого цивільного на Київщині і здав своїх командирів, - ЗМІ. ВIДЕО

Два роки тому десантники з Костроми розстріляли автівку цивільного, який проїжджав повз їхні позиції на Київщині. Щонайменше шестеро російських військових зробили по десять пострілів кожен. Тіло вбитого киянина закопали неподалік своїх окопів.

Про це стало відомо тільки через сім місяців після того, як один із вбивць потрапив в полон на Херсонщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Російський окупант Радік Гукасян здав своїх командирів та показав місце поховання. Цього тижня йому винесли вирок у 12 років позбавлення волі, через місяць Гукасян може подаватися на обмін.

Журналістка Каріна Бугайченко поспілкувалася з братом вбитого Дмитра Бондара та отримала матеріали слідчого експерименту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два роки я намагаюсь знайти для себе відповідь нащо ті пі#ари катували і вбивали літніх людей, - фотограф Сарахан опублікував серію світлин з деокупованої навесні 22-го року Київщини. ФОТОрепортаж 18+

Автор: 

армія рф (17373) Київська область (4025) полонені (2264) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+11
Москлику думай краще про рязанський сахар а краще уйобуй дивитись соловьова.
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16.04.2024 23:00
+10
ПШНХй, свинособака.
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16.04.2024 23:07
+8
Слава Україні! Смерть російським катам!
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16.04.2024 23:02
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Москлику думай краще про рязанський сахар а краще уйобуй дивитись соловьова.
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16.04.2024 23:00 Відповісти
ПШНХй, свинособака.
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16.04.2024 23:07 Відповісти
Треба щоб москаль подох в тюрмі через сильну кровотечу ануса.
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16.04.2024 22:57 Відповісти
Действуй строго по закону. Тоесть действуй втихаря.
Это чтоб мы отвернулись, а всех врагов, кто то другой наказал.
А мы все такие, в белом.
А ещё хорошо бы чтоб, потом, кто то наказал тех, кто будет сейчас наказывать.
Давайте начнем сами.
Если духа нет, то и пи....ть не будем
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17.04.2024 06:53 Відповісти
Треба? В мене кілька питань. Зможеш на них відповісти? 1. Хто саме буде створювати цю "сильну кровотечу ануса"? Ти готовий до цієї роботи? 2. Ти справді хочеш жити в такій державі, де відбуваються подібні речі? 3. Саме основне, а наших хлопців і дівчат міняти треба? А як це робити без полонених московитів?
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17.04.2024 12:01 Відповісти
Слава Україні! Смерть російським катам!
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16.04.2024 23:02 Відповісти
Пшел нах рускій свин. Водкі нєт.
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16.04.2024 23:08 Відповісти
ПШНХЙ, кацап.
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16.04.2024 23:10 Відповісти
Брехлива кацапська свиня. ПШНХЙ.
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16.04.2024 23:25 Відповісти
Радік Гукасян росіянин. А в них ще залишилися хоч якісь слов'яни? Питання риторичне. Можливо тому вони і пішли війною на Україну.
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16.04.2024 23:16 Відповісти
З тієї параші нормальні давно звалили
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16.04.2024 23:49 Відповісти
Типовий убивця з московії, яких запрошували в Україну у 2014 році, волаючи в ісподньому на Сході України- «Прутін ввєді»…, оті лже-служки, московських попів з ФСБ !!
Ось вони, мішебратія … за унітазами ринулись в Україну! Єфремов з шуфричем їх зустрічали, як братів, зі сльозою та соплями по щоках..
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16.04.2024 23:49 Відповісти
путин вперди
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17.04.2024 06:59 Відповісти
Де логіка? Засудили на 12 років, але йде на обмін

Мо хай в наших тюрмах життя понюхає?
Наших АЗОВЦІВ на 20 років саджають по вигаданим статтям, сволочі, і не обмінюють.
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17.04.2024 07:07 Відповісти
Радіку треба випустити десять куль у макітру, впевнитися в тому, що він здох, і закопати на звалищі.
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17.04.2024 09:31 Відповісти
чому це чурбанське біологічне сміття фізично не утилізоване???
обмін тільки в поліетиленовому пакеті
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17.04.2024 20:04 Відповісти
 
 