Полонений окупант показав, де закопав тіло вбитого цивільного на Київщині і здав своїх командирів, - ЗМІ. ВIДЕО
Два роки тому десантники з Костроми розстріляли автівку цивільного, який проїжджав повз їхні позиції на Київщині. Щонайменше шестеро російських військових зробили по десять пострілів кожен. Тіло вбитого киянина закопали неподалік своїх окопів.
Про це стало відомо тільки через сім місяців після того, як один із вбивць потрапив в полон на Херсонщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.
Російський окупант Радік Гукасян здав своїх командирів та показав місце поховання. Цього тижня йому винесли вирок у 12 років позбавлення волі, через місяць Гукасян може подаватися на обмін.
Журналістка Каріна Бугайченко поспілкувалася з братом вбитого Дмитра Бондара та отримала матеріали слідчого експерименту.
Топ коментарі
+11 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар16.04.2024 23:00
+10 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар16.04.2024 23:07
+8 ПравдаЛюбка
показати весь коментар16.04.2024 23:02
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Это чтоб мы отвернулись, а всех врагов, кто то другой наказал.
А мы все такие, в белом.
А ещё хорошо бы чтоб, потом, кто то наказал тех, кто будет сейчас наказывать.
Давайте начнем сами.
Если духа нет, то и пи....ть не будем
Ось вони, мішебратія … за унітазами ринулись в Україну! Єфремов з шуфричем їх зустрічали, як братів, зі сльозою та соплями по щоках..
Мо хай в наших тюрмах життя понюхає?
Наших АЗОВЦІВ на 20 років саджають по вигаданим статтям, сволочі, і не обмінюють.
обмін тільки в поліетиленовому пакеті