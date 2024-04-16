Полонений окупант показав, де закопав тіло вбитого цивільного на Київщині і здав своїх командирів, - ЗМІ. ВIДЕО

Два роки тому десантники з Костроми розстріляли автівку цивільного, який проїжджав повз їхні позиції на Київщині. Щонайменше шестеро російських військових зробили по десять пострілів кожен. Тіло вбитого киянина закопали неподалік своїх окопів.

Про це стало відомо тільки через сім місяців після того, як один із вбивць потрапив в полон на Херсонщині, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Слідство.Інфо.

Російський окупант Радік Гукасян здав своїх командирів та показав місце поховання. Цього тижня йому винесли вирок у 12 років позбавлення волі, через місяць Гукасян може подаватися на обмін.

Журналістка Каріна Бугайченко поспілкувалася з братом вбитого Дмитра Бондара та отримала матеріали слідчого експерименту.

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