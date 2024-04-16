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Російські пропагандисти назвали прапор і герб Удмуртії знаком "канадських найманців" в ЗСУ. ВIДЕО

Російський пропагандистський телеканал видав прапор і герб Удмуртії за знаки розрізнення "канадських найманців", які воюють у складі ЗСУ. У випуску новин "Першого каналу" показали сюжет воєнкора Гусейна Гусейнова з фронту. У ньому він підходить до бійця, який збирає трофеї. Той демонструє кореспонденту російські та українські шеврони, знайдені після штурму.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Російські пропагандисти заявили, що "присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет". Момент із шевронами транслювався тільки у випуску, що вийшов для трансляції на далекосхідні регіони. Згодом його вирізали і під час показу в центральній частині Росії його вже не було.

герб Удмуртії

герб Удмуртії

герб Удмуртії

герб Удмуртії

Автор: 

армія рф (17373) росія (65162)


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Топ коментарі
+18
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16.04.2024 23:30
+13
При чём тут Зеленский? Какое отношение он имеет к предмету публикации? А перед тем как скабрезничать по поводу знания другими "2+2" сначала рекомендую научиться писать слово "невилировать", а заодно и понимать его смысл.
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16.04.2024 23:25
+8
Яка різниця, що брешуть москалі про нас? Не треба на кожну їхню брехню виправдовуватись
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16.04.2024 23:22
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При чём тут Зеленский? Какое отношение он имеет к предмету публикации? А перед тем как скабрезничать по поводу знания другими "2+2" сначала рекомендую научиться писать слово "невилировать", а заодно и понимать его смысл.
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16.04.2024 23:25 Відповісти
так платят боту за наброс говна
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16.04.2024 23:29 Відповісти
ПНХ, троляка кацапська!
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16.04.2024 23:41 Відповісти
Свіженьке тимчасове, вашу кацапську ІПСО тут зітре адмін форуму, скоріш за все - зітре й вас із вашими кацапськими піснями про "ескалатора" Зеленського.
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16.04.2024 23:42 Відповісти
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16.04.2024 23:20 Відповісти
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17.04.2024 12:03 Відповісти
Яка різниця, що брешуть москалі про нас? Не треба на кожну їхню брехню виправдовуватись
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16.04.2024 23:22 Відповісти
А удмурты все правосеки, однако...
Кстати, как будет "Ярош" по-удмуртски??
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16.04.2024 23:26 Відповісти
Ярош Ярослав гуцульською.
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16.04.2024 23:37 Відповісти
О Боже да всем нас.рать.
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16.04.2024 23:26 Відповісти
На будь-якій війні завжди будуть добровольці чи найманці з інших країн. І це нормально.
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16.04.2024 23:28 Відповісти
Як на мене, то герб Удмуртії змальований з китайського.

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16.04.2024 23:28 Відповісти
Нууу... если хорошенько присмотреться, включить абстрактное мышление, заглянуть в глубины подсознания и т.д.,то в расположении китайских звёздочек можно увидеть канадский кленовый листочек! Правда, для этого придется простимулировать сознание чем нибудь довольно забористым...)))
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16.04.2024 23:35 Відповісти
Розширення свідомості - штука настільки ж цікава, наскільки й небезпечна.
От Вонні, Птачок та інші збрехати не дадуть...
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16.04.2024 23:43 Відповісти
Нажаль, є в світі країна, скоріше навіть територія, де розширення свідомості в самій небезпечній формі набуло неконтрольованих масштабів і лавиноподібної швидкості!
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16.04.2024 23:49 Відповісти
Так виглядає, що час настав огородити ту територію бетонним парканом 15 м заввишки і ровом з крокодилами 20 м завширшки. Ну і про охорону того фортифікаційно-гідротехнічного комплексу подбати належним чином.
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16.04.2024 23:57 Відповісти
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16.04.2024 23:30 Відповісти
Наразі Вонні, Аі та інші виглядають вже не так...
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16.04.2024 23:40 Відповісти
Пздц...
А до чого тут Канада?
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16.04.2024 23:31 Відповісти
А щоб була! )))
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16.04.2024 23:38 Відповісти
а на китайському гербі американські зірки.
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16.04.2024 23:32 Відповісти
Те що кацапи-й@бнуті покидьки і ******** "ужє давно ні для кого нє сєкрєт".
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17.04.2024 00:11 Відповісти
Герб Удмуртії на червоно-чорному полотні,тут неозброєним оком видно руку Степана Андрійовича,а якщо згадати,що внук Степана Андрійовича,Степан Андрійович(Джуніор),живе в Канаді,то можна і сову на глобус натягнути
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17.04.2024 00:12 Відповісти
Тепер Удмуртія офіційно стала частиною Канади... Трюдо, вводь війська!
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17.04.2024 00:16 Відповісти
Оренбургське море.
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17.04.2024 00:28 Відповісти
Воротар національної збірної України з футболу і клубу "Реал" (Мадрид) Андрій Лунін відбив два удари в серії післяматчевих пенальті у поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти https://gordonua.com/news/sport/ligu-chempionov-uefa-vpervye-vyigral-manchester-siti-1668009.html торішнього переможця турніру англійського "Манчестер Сіті", що дало змогу іспанцям вийти у півфінал.

Перший поєдинок команд у Мадриді 9 квітня завершився нічиєю 3:3, https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/ повідомляє сайт УЄФА.

Нічиєю закінчився й основний час матчу в Манчестері 17 квітня, 1:1.
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18.04.2024 08:44 Відповісти
 
 