Російські пропагандисти назвали прапор і герб Удмуртії знаком "канадських найманців" в ЗСУ. ВIДЕО
Російський пропагандистський телеканал видав прапор і герб Удмуртії за знаки розрізнення "канадських найманців", які воюють у складі ЗСУ. У випуску новин "Першого каналу" показали сюжет воєнкора Гусейна Гусейнова з фронту. У ньому він підходить до бійця, який збирає трофеї. Той демонструє кореспонденту російські та українські шеврони, знайдені після штурму.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Російські пропагандисти заявили, що "присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет". Момент із шевронами транслювався тільки у випуску, що вийшов для трансляції на далекосхідні регіони. Згодом його вирізали і під час показу в центральній частині Росії його вже не було.
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Кстати, как будет "Ярош" по-удмуртски??
От Вонні, Птачок та інші збрехати не дадуть...
А до чого тут Канада?
Перший поєдинок команд у Мадриді 9 квітня завершився нічиєю 3:3, https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040494--real-madrid-vs-man-city/ повідомляє сайт УЄФА.
Нічиєю закінчився й основний час матчу в Манчестері 17 квітня, 1:1.