Російські пропагандисти назвали прапор і герб Удмуртії знаком "канадських найманців" в ЗСУ. ВIДЕО

Російський пропагандистський телеканал видав прапор і герб Удмуртії за знаки розрізнення "канадських найманців", які воюють у складі ЗСУ. У випуску новин "Першого каналу" показали сюжет воєнкора Гусейна Гусейнова з фронту. У ньому він підходить до бійця, який збирає трофеї. Той демонструє кореспонденту російські та українські шеврони, знайдені після штурму.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Російські пропагандисти заявили, що "присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет". Момент із шевронами транслювався тільки у випуску, що вийшов для трансляції на далекосхідні регіони. Згодом його вирізали і під час показу в центральній частині Росії його вже не було.