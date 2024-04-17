Ворожу штурмову групу із 20 окупантів розбили воїни 28-ї ОМБр. ВIДЕО 18+
Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового походу відбили штурм ворожої групи із 20 окупантів, які намагалися атакувати українські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+33 igor shmatko
показати весь коментар17.04.2024 10:35
+13 Маркиз
показати весь коментар17.04.2024 11:06
+12 Anders Steiberg #582767
показати весь коментар17.04.2024 11:18
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вилізай, малий пацюк.
Хоча я його жодного разу не дивився.
Іноді мені здається, що я знімаюсь в якомусь фільмі абсурду. Нескінченному. В ролі статистки.
Компанія Nielsen (це світовий лідер у сфері вимірювання аудиторії) зафіксувала, що "Єдиний марафон" дивляться кожного дня всього 4 відсотки населення. 5-6 разів на тиждень - 7 відсотків. Не дивляться ВЗАГАЛІ - 38 відсотків.
"Єдиний марафон" обходиться країні, яка воює і шукає допомогу по всьому світі, щоб відстояти свою незалежність і свою державу, у 1,7 мільярдів гривень. І ці мільярди з наших кишень забирають чотири олігархи - Пінчук, Ахметов, Фірташ та Коломойський. Бо це саме вони найбільші вигодо набувачі нинішнього маразму. Бо це саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі і кишені платників податків. Нам же з вами немає більше що фінансувати, правда?..
"Єдиний марафон" за всі часи існування України - найменш ефективний інструмент, який використовує влада.
Розростання цього утворення підриває довіру до медіа взагалі і має ознаки тоталітаризму. Окрім цього, "Єдиний марафон" повністю спотворює реалії, не дає розуміння, що у нас відбувається і малює райдужні, нічим не підкріплені картинки, змученому суспільству.
Згадайте, як людям вносили в вуха,що «навесні питимемо каву в Криму», як люди, через ці та подібні повідомлення, приймали рішення, які часто коштували їм життя. Держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію абсолютно дурні кошти.
Якщо «5-6 менеджерів», які рулять країною, не розуміють цього, то тут питання до їхніх компетенцій. Хоча, про що це я?
І таки «критична інфраструктура» - критична для країни, для держави і для здорового глузду.
Всі, хто поруч з Зеленським, отримують фінансування з бюджету і бронь від армії.
І заяви Шмигаля про «недоцільність перенаправляти кошти з Єдиного марафону на ЗСУ» - нице рішення. Воно ганьбить країну. Яка з простягнутою рукою звертається до світу і хоронить своїх кращих синів і дочок, поки «успішні і улюблені люди» заробляють гроші і ллють лайно у вуха, прикриваючись розмовами про «інформаційну безпеку».
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/14570
Наоборот, при просмотре этого видео психика очень хорошо укрепляется.. )
Тому їх і покарали/знищили, ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ, а не осудили, дивні судді МАЙДАНУ…