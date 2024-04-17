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Ворожу штурмову групу із 20 окупантів розбили воїни 28-ї ОМБр. ВIДЕО 18+

Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового походу відбили штурм ворожої групи із 20 окупантів, які намагалися атакувати українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожу БРЕМ-1 та танк Т-72. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) 28 окрема механізована бригада (187) дрони (4690) бій (162)


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Топ коментарі
+33
Гарна робота! Слава ЗСУ! Героям Слава!
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17.04.2024 10:35
+13
Зоя Казанжи:
Іноді мені здається, що я знімаюсь в якомусь фільмі абсурду. Нескінченному. В ролі статистки.
Компанія Nielsen (це світовий лідер у сфері вимірювання аудиторії) зафіксувала, що "Єдиний марафон" дивляться кожного дня всього 4 відсотки населення. 5-6 разів на тиждень - 7 відсотків. Не дивляться ВЗАГАЛІ - 38 відсотків.

"Єдиний марафон" обходиться країні, яка воює і шукає допомогу по всьому світі, щоб відстояти свою незалежність і свою державу, у 1,7 мільярдів гривень. І ці мільярди з наших кишень забирають чотири олігархи - Пінчук, Ахметов, Фірташ та Коломойський. Бо це саме вони найбільші вигодо набувачі нинішнього маразму. Бо це саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі і кишені платників податків. Нам же з вами немає більше що фінансувати, правда?..

"Єдиний марафон" за всі часи існування України - найменш ефективний інструмент, який використовує влада.
Розростання цього утворення підриває довіру до медіа взагалі і має ознаки тоталітаризму. Окрім цього, "Єдиний марафон" повністю спотворює реалії, не дає розуміння, що у нас відбувається і малює райдужні, нічим не підкріплені картинки, змученому суспільству.

Згадайте, як людям вносили в вуха,що «навесні питимемо каву в Криму», як люди, через ці та подібні повідомлення, приймали рішення, які часто коштували їм життя. Держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію абсолютно дурні кошти.

Якщо «5-6 менеджерів», які рулять країною, не розуміють цього, то тут питання до їхніх компетенцій. Хоча, про що це я?

І таки «критична інфраструктура» - критична для країни, для держави і для здорового глузду.

Всі, хто поруч з Зеленським, отримують фінансування з бюджету і бронь від армії.

І заяви Шмигаля про «недоцільність перенаправляти кошти з Єдиного марафону на ЗСУ» - нице рішення. Воно ганьбить країну. Яка з простягнутою рукою звертається до світу і хоронить своїх кращих синів і дочок, поки «успішні і улюблені люди» заробляють гроші і ллють лайно у вуха, прикриваючись розмовами про «інформаційну безпеку».
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/14570
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17.04.2024 11:06
+12
"Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!"
Наоборот, при просмотре этого видео психика очень хорошо укрепляется.. )
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17.04.2024 11:18
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Гарна робота! Слава ЗСУ! Героям Слава!
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17.04.2024 10:35 Відповісти
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17.04.2024 13:05 Відповісти
Цюк, цюк, цюк,
вилізай, малий пацюк.
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17.04.2024 10:38 Відповісти
Дійсно "Game over".
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17.04.2024 10:53 Відповісти
"Snake, are you ok? Snake? Snake???" ©
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17.04.2024 11:00 Відповісти
Слава Героям які нищать цих дибілів ватних
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17.04.2024 11:03 Відповісти
От таке треба показувати у зеленому телемарафоні! А то його дивиться зараз 7 (сім) відсотків телеглядачів.
Хоча я його жодного разу не дивився.
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17.04.2024 11:04 Відповісти
Зоя Казанжи:
Іноді мені здається, що я знімаюсь в якомусь фільмі абсурду. Нескінченному. В ролі статистки.
Компанія Nielsen (це світовий лідер у сфері вимірювання аудиторії) зафіксувала, що "Єдиний марафон" дивляться кожного дня всього 4 відсотки населення. 5-6 разів на тиждень - 7 відсотків. Не дивляться ВЗАГАЛІ - 38 відсотків.

"Єдиний марафон" обходиться країні, яка воює і шукає допомогу по всьому світі, щоб відстояти свою незалежність і свою державу, у 1,7 мільярдів гривень. І ці мільярди з наших кишень забирають чотири олігархи - Пінчук, Ахметов, Фірташ та Коломойський. Бо це саме вони найбільші вигодо набувачі нинішнього маразму. Бо це саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі і кишені платників податків. Нам же з вами немає більше що фінансувати, правда?..

"Єдиний марафон" за всі часи існування України - найменш ефективний інструмент, який використовує влада.
Розростання цього утворення підриває довіру до медіа взагалі і має ознаки тоталітаризму. Окрім цього, "Єдиний марафон" повністю спотворює реалії, не дає розуміння, що у нас відбувається і малює райдужні, нічим не підкріплені картинки, змученому суспільству.

Згадайте, як людям вносили в вуха,що «навесні питимемо каву в Криму», як люди, через ці та подібні повідомлення, приймали рішення, які часто коштували їм життя. Держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію абсолютно дурні кошти.

Якщо «5-6 менеджерів», які рулять країною, не розуміють цього, то тут питання до їхніх компетенцій. Хоча, про що це я?

І таки «критична інфраструктура» - критична для країни, для держави і для здорового глузду.

Всі, хто поруч з Зеленським, отримують фінансування з бюджету і бронь від армії.

І заяви Шмигаля про «недоцільність перенаправляти кошти з Єдиного марафону на ЗСУ» - нице рішення. Воно ганьбить країну. Яка з простягнутою рукою звертається до світу і хоронить своїх кращих синів і дочок, поки «успішні і улюблені люди» заробляють гроші і ллють лайно у вуха, прикриваючись розмовами про «інформаційну безпеку».
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/14570
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17.04.2024 11:06 Відповісти
ZeПЕРЕВРТЕНЬ -УЗУРПАТОР СВОБОДИ СЛОВА ХИТРОЗРОМЛЕННИЙ ************ ! З першого дня , як і ***** розпочав будувати диктатуру ! Просроченній консерві « ЯНЕТРЯПЦІ»не допоможе ЗЕБЛО МАРАФЕТ
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17.04.2024 12:17 Відповісти
пограли суки в "зарніцу"? сподобалося?
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17.04.2024 11:07 Відповісти
"Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!"
Наоборот, при просмотре этого видео психика очень хорошо укрепляется.. )
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17.04.2024 11:18 Відповісти
В Самаре уничтожили вертолет Ми-8, - ГУР
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17.04.2024 11:39 Відповісти
Цікаво для чого третьому з 3х був потрібен один магазин.
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17.04.2024 13:11 Відповісти
До респавна добігли не усі, але й до накабздона не усі попали...
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17.04.2024 13:42 Відповісти
узкий спецназ))................ Обсыраемся братья
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17.04.2024 14:31 Відповісти
Тоє гарно, але мало. Давайте хлопчики рідненькі ,більше
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17.04.2024 16:52 Відповісти
Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією…
Тому їх і покарали/знищили, ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ, а не осудили, дивні судді МАЙДАНУ…
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17.04.2024 17:02 Відповісти
Сезон охоты на гнилых кацапов открыт. Кацапы, тренируйтесь притворяться мертвыми тщательнее. Станиславский вам бы не поверил, и мы не верим тоже.
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18.04.2024 01:01 Відповісти
 
 