Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її від посади: Жодних порушень не було. ВIДЕО
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала заяву журналістів із вимогою звільнити її з посади через перешкоджання роботі ЗМІ та заборону висвітлювати воєнні злочини Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода".
"Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС - це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку", але "з огляду на безпеку операцій"", - сказала Гуменюк.
Раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.
Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".
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Я більше про якісь подання матеріалу.
Бо Єрьмаку ще виконувати Омансько-Стамбульські домовленості.
Пройшло вже понад 2 роки з часу тупої здачі Херсона на початку березня 2022.
Чому це сталось, дії чи бездіяльність яких посадових осіб призвели до цього - тиша...
Ех, мрії...
Вибори
Іноземним журналістам немає ж віри, інша справа Гуменюк, на яку всі наклепи зводять. В той час закордонним журналістам не дають акредитації у разі висвітлення не зручних, але правдивих новин.
Таких, як Гуменюк більшість офіцерського чину в штабах, воно й не дивно, коли головнийухилянт обирає, кому командувати.
Вміє триматися і сцить в очі глядачам.
Президент Дєрьмак особисто попросив цю мадам подбати про психічне здоров*я українців і "обмежити появу негативної інформації в ефірі"...