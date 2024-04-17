Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її від посади: Жодних порушень не було. ВIДЕО

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала заяву журналістів із вимогою звільнити її з посади через перешкоджання роботі ЗМІ та заборону висвітлювати воєнні злочини Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода".

"Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС - це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку", але "з огляду на безпеку операцій"", - сказала Гуменюк.

Раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.

Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

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