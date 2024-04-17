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Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її від посади: Жодних порушень не було. ВIДЕО

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала заяву журналістів із вимогою звільнити її з посади через перешкоджання роботі ЗМІ та заборону висвітлювати воєнні злочини Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода".

"Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС - це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку", але "з огляду на безпеку операцій"", - сказала Гуменюк.

Раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.

Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

Читайте: Окупанти змінили тактику використання ракетоносіїв у Чорному морі, - ОК "Південь"

Автор: 

журналістика (1757) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+20
З ОПи була команда "нє нагнєтать".
Бо Єрьмаку ще виконувати Омансько-Стамбульські домовленості.

Пройшло вже понад 2 роки з часу тупої здачі Херсона на початку березня 2022.

Чому це сталось, дії чи бездіяльність яких посадових осіб призвели до цього - тиша...
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17.04.2024 11:15
+17
Совкодрочерна потвора!
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17.04.2024 11:10
+16
Було б дивно, якщо б вона погодилась зі звинуваченнями та подала заяву на звільнення.
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17.04.2024 11:12
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Совкодрочерна потвора!
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17.04.2024 11:10 Відповісти
По суті у чому справа?
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17.04.2024 11:11 Відповісти
Більш детально
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17.04.2024 11:14 Відповісти
У заяві до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича йдеться про те, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу". Джерело:
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17.04.2024 11:14 Відповісти
Ну, можливо, але поки що загальні слова. А про" блокування Гуменюк доступу до окремих раййнів"- якась нісенітниця. Пресофіцер не має влади допуску чи недопуску цивільних до зони боєвих дій.
Я більше про якісь подання матеріалу.
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17.04.2024 11:28 Відповісти
Було б дивно, якщо б вона погодилась зі звинуваченнями та подала заяву на звільнення.
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17.04.2024 11:12 Відповісти
З ОПи була команда "нє нагнєтать".
Бо Єрьмаку ще виконувати Омансько-Стамбульські домовленості.

Пройшло вже понад 2 роки з часу тупої здачі Херсона на початку березня 2022.

Чому це сталось, дії чи бездіяльність яких посадових осіб призвели до цього - тиша...
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17.04.2024 11:15 Відповісти
А журналюги типа « не розуміють » звідки ноги ростуть ?ви ж змирились з узурпациюією свободи слова на зебломарахвфоні ! Дякуйте , дуже дякуйте « ЯНЕТРЯПЦІ», якому ви ,подобострастно заглядаєте в очі, не задаючи важливих питань ZE&Ермаки , незаконно звільнили пані Денісову , яка висвітлювала СТРАШНІ ЗЛОЧИНИ ЗҐВАЛТУВАНЬ ДІТЕЙ , тому , що «ніззя обесчеловечівать партнерів»Де ваші протести проти закриття 3-х найкращих каналів прямого , Еспресо , 5-го ????
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17.04.2024 15:43 Відповісти
Класична корабельна сосна від журналістики.
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17.04.2024 11:17 Відповісти
Тільки вже з дуплами та гнилями.)
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17.04.2024 11:19 Відповісти
Не поважаю ні цю Гуменюк, ні журналіздів скопом також.
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17.04.2024 11:17 Відповісти
Дай таким хоч маленьку частинку влади й вони будуть відчувати себе творцями, а журналісти яких більше сотні, прічому з зовсім різних віддань, то таке собі - мурашки.
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17.04.2024 11:19 Відповісти
це що за рашистська куйня для українського народу???Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку", але "з огляду на безпеку операцій"З огляду рашистського фсбе і його агента-куратора єрмака ...Наволоч.
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17.04.2024 11:21 Відповісти
Гуменюк каже - не виновата я - старшии приказав
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17.04.2024 11:22 Відповісти
Гуменючка - ватна консерва.
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17.04.2024 11:23 Відповісти
Що Гуменюк,що Маляр-то ганьба...щось Верещук не видно- то з цієї ж когорти "жіночок"...
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17.04.2024 11:38 Відповісти
Може вона "лінію суровікіна" розміновує?
Ех, мрії...
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17.04.2024 11:50 Відповісти
Гнидою виявилася колишній зам мін оборони Маляр. Гнидою виявляється і Гуменюк. Гнидою є і сам міністр Умєров. Але все це лайно призначено гадом зєлєю, який сидить під колодою і хрипить, що "неначасі".

Вибори
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17.04.2024 11:41 Відповісти
Такі самі не йдуть. Їх повинна викинути маман!
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17.04.2024 11:48 Відповісти
"...Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її ..." Іншими словами журнашлюхи хочуть шльондрати по тилам наших військ і "висвітлювати" злочини Московії. Згадаємо який срач був у медіаресурсах напередодні наступу ЗСУ. Де яка колона. де які засоби ППО про все писали.
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17.04.2024 11:57 Відповісти
Я взагалі не можу зрозуміти, чого вона має військове звання - полковник? Замислиться, виходить військовий на фронті та якесь створіння, яке працює ротом, мають однаковий статус.
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17.04.2024 11:58 Відповісти
"... якесь створіння, яке працює ротом..."
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17.04.2024 11:59 Відповісти
Чому в мене завжди, як її бачу, таке відчуття, що вона знялась з якогось міцного будуна? Може помиляюсь, то може фізіологія лиця така?
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17.04.2024 12:06 Відповісти
Так, звісно, повірили.
Іноземним журналістам немає ж віри, інша справа Гуменюк, на яку всі наклепи зводять. В той час закордонним журналістам не дають акредитації у разі висвітлення не зручних, але правдивих новин.

Таких, як Гуменюк більшість офіцерського чину в штабах, воно й не дивно, коли головнийухилянт обирає, кому командувати.
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17.04.2024 12:08 Відповісти
абсолютна неправда! отакої! а ви думали покається? замисдиться? тьфу, блювота!
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17.04.2024 12:11 Відповісти
Жоден з м'яз н обличчі цієї суки не смикнувся. Відповідно, знала, що будуть ці запитання. Тож готувалася до вдповіді.
Вміє триматися і сцить в очі глядачам.
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17.04.2024 12:23 Відповісти
Підтверджую! Навіть 10% ЗМІ не висвітлюють звірств рф на південному напрямку, в Оріхові! Тільки блогери частково повідомляють про злочини окупантів! Навмисно замовчують та приховують!!!
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17.04.2024 12:45 Відповісти
Та що ви!
Президент Дєрьмак особисто попросив цю мадам подбати про психічне здоров*я українців і "обмежити появу негативної інформації в ефірі"...
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17.04.2024 12:57 Відповісти
Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її з посади - пішла на ВЛК за довідкою про непридатність до військової служби. Хто його знає, раптом дійсно звільнять, то треба підстрахуватися.
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17.04.2024 13:06 Відповісти
Рапорт за власним бажанням,а якщо ні,буде гірше для неї.
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17.04.2024 13:50 Відповісти
підлі журналюги вчепились в нормальну речницю ЗСУ, ім хочеться свавілля, і так багато крові на ваших руках за ваших бездарних публікацій. на війні не все дозволено публікувати, тому, що це все на руку ворогу. заспокойтесь, працюйте над питанням як краще захистити Україну, висвітлюйте ждунів, колаборантів і ухилянтів від служби.
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17.04.2024 13:59 Відповісти
Я може чогось не розумію… У нас шо вже журналісти ЗСУ керують??? Га верховний головнокомандувач??? Може вже серед журналістів треба фашистську агентуру пошукати? На мій погляд абсолютно вірно роблять військові не допускаючи деяких перевертнів та піарників до військової таємниці. Помʼятаю що за мирних часів цім журнашлюхам армія та Її проблеми по фігу були а зараз бач вже піаряться. Тоді вони всі паціфістами були…. Помʼятаю як вони підтримували прагнення йулі та юща скоротити армію до роти почесної варти, повністю припинити призов. На фронт хлопці і дівчатка ось там і піартеся.
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17.04.2024 14:11 Відповісти
Цена лайно до останнього повзало в кацапській тельняшці, тупорила , ботексна курва говномю
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17.04.2024 14:14 Відповісти
Це просто чиясь смокталка. Огидне солодкопике бидло.
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17.04.2024 14:17 Відповісти
жаль коли особа чоловічої статі так висловлюється про жінку представницю ЗСУ.
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17.04.2024 15:05 Відповісти
..превышение полномочий!!! Дать по шее и оставить до следующего раза...
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17.04.2024 16:11 Відповісти
гнати метлою цих зелених покидків
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18.04.2024 02:44 Відповісти
ніщо так не зближує гамн@@ків, як можливість разом когось обіср@@ти
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22.04.2024 11:53 Відповісти
 
 