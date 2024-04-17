У Чернігові відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Загинула 25-річна лейтенант поліції, - МВС. ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару РФ по Чернігову відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ракетного удару РФ загинула 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Вона дістала смертельне осколкове поранення.

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Удар РФ по Чернігову

Вранці 17 квітня у Чернігові пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по місту.

Чернігівців закликали здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ. Відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих внаслідок російського обстрілу.

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