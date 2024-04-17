У Чернігові відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Загинула 25-річна лейтенант поліції, - МВС. ВIДЕО
Внаслідок ракетного удару РФ по Чернігову відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Під завалами можуть перебувати люди.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ракетного удару РФ загинула 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Вона дістала смертельне осколкове поранення.
Удар РФ по Чернігову
Вранці 17 квітня у Чернігові пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по місту.
Чернігівців закликали здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ. Відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих внаслідок російського обстрілу.
Топ коментарі
+10 Wild MadDog
показати весь коментар17.04.2024 11:52
+8 Яр Холодний
показати весь коментар17.04.2024 11:48
+5 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар17.04.2024 11:54
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А кацапня так влаштована,обурювалися,коли німці у другу світову в госпіталь попадали і давали героя марінеску,який втопив транспорт з пораненими німецькими підводниками.
«ВО»: Удар ВС России уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове
Горіти кацапам у Пеклі!
А де ж те кляте ППО!? Ну звичайно, якщо думати про тротуарну плитку, телемарафони та лігу сміху, то коли ж думати про ППО!?
На те він і лох, щоб його використати, а потім викинути!