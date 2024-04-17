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У Чернігові відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Загинула 25-річна лейтенант поліції, - МВС. ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару РФ по Чернігову відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ракетного удару РФ загинула 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Вона дістала смертельне осколкове поранення.

Читайте: Зеленський про наслідки ракетного удару РФ по Чернігову: Триває рятувальна операція, люди під завалами. Вже 10 загиблих і 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Чернігову

Вранці 17 квітня у Чернігові пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по місту.

Чернігівців закликали здавати кров для постраждалих під час ракетної атаки РФ. Відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Також читайте: Ворог атакував Одещину. Під ударом інфраструктура регіону

Автор: 

обстріл (28435) Чернігів (787) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+10
Бійцям ДСНС Респект! Бережи Вас Боже хлопці та дівчата!
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17.04.2024 11:52
+8
Зараз кацапи скажуть що "ударили па центру принятия решений" Саме в підвалі лікарні проходило "заседание НАТавских генералов"!
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17.04.2024 11:48
+5
Та в НАТО з США стільки генералів немає, бо за кацапськлю логікою, виходячи з того, по чому вони луплять - в нас ті генерали у кожному підвалі житлових будинків та цивільної інфраструктури..
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17.04.2024 11:54
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Зараз кацапи скажуть що "ударили па центру принятия решений" Саме в підвалі лікарні проходило "заседание НАТавских генералов"!
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17.04.2024 11:48 Відповісти
Та в НАТО з США стільки генералів немає, бо за кацапськлю логікою, виходячи з того, по чому вони луплять - в нас ті генерали у кожному підвалі житлових будинків та цивільної інфраструктури..
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17.04.2024 11:54 Відповісти
Вже сказали.
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17.04.2024 12:27 Відповісти
Бахнуть,куди можемо дістати,хоча б с-300,і сказати,була нарада вищих офіцерів.Годі в гуманізм гратися,награлися вже.
А кацапня так влаштована,обурювалися,коли німці у другу світову в госпіталь попадали і давали героя марінеску,який втопив транспорт з пораненими німецькими підводниками.
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17.04.2024 12:33 Відповісти
Удар российских военных уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове

«ВО»: Удар ВС России уничтожил командный пункт ВСУ в Чернигове

Горіти кацапам у Пеклі!
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17.04.2024 12:44 Відповісти
От що буває, коли на місці президента сусідньої країни сидить маньяк- вбивця.
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17.04.2024 14:26 Відповісти
Я тільки що на вулиці сидів з товаришем Сказав йому - КУДИ попали А він мені каже: "Так у мене там товариш працює завгоспом! Зараз подзвоню!" Подзвонив Той матюкається: " Побили кабінети лікарів, суки!"
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17.04.2024 14:27 Відповісти
Бійцям ДСНС Респект! Бережи Вас Боже хлопці та дівчата!
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17.04.2024 11:52 Відповісти
Дарма Ви тут так. Люди загинули, сильно скалічених багацько, біда страшна...
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17.04.2024 12:23 Відповісти
Сумую разом..а що до цього привело?
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18.04.2024 05:49 Відповісти
Гниди #бани,цей Бєлгород треба із землею зрівняти.
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17.04.2024 12:20 Відповісти
А як це вплине на перебіг війни? Взагалі не розумію навіщо кошмарити Бєлгород? В орді мало військових об'єктів? У нас раптом матеріалізувались п'ять зірваних складів і ми не знаєм, що робити з простроченими ракетами до градів і ураганів? Чи в бєлгородській області недобір орків по мобілізації і ми їх мотивуємо йти вбивати укрофашистів за "врагі сажглі радную хату". Та й обстріл цивільних об'єктів це якби воєнний злочин. Для чого створювати прецеденти для таких звинувачень? Взагалі ці хаотичні набіги на бєлгородську область більше шкодять Україні, ніж мордору
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17.04.2024 12:41 Відповісти
Я наприклад теж бажаю бачити, як мирняк мразії страждає. Моральний підйом в непрості часи - це теж важливо. Бо гарних новин немає і нажаль судячи з перебігу подій найближчим часом не планується.
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17.04.2024 13:31 Відповісти
Розумію, навіть підтримую, але, на жаль, це деструктивно.
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17.04.2024 13:54 Відповісти
В армії колись казали: "Молчи - сойдёшь за умного!" Бо у Білгороді "заварена каша" не нами Там воюють "рассєянє" І воюють в наших інтересах - відволікають кацапські війська від фронту Щоб вони ганяли техніку та солдат по території Росії Це називалося завжди "вимотуванням противника"
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17.04.2024 14:34 Відповісти
800 км фронту мало, саме бєлгородська область.
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17.04.2024 14:55 Відповісти
Нема нічого гіршого - ніж першокласнику пояснювать принцип роботи сихрофазотрону Тому і не починатиму!
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17.04.2024 15:00 Відповісти
Будьте обережні, ці сволочі можуть знову туди саме запустити, тактика в них така.
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17.04.2024 12:57 Відповісти
Вже вдруге переконуюсь, що ви самовпевнена, невихована і нахабна людина.Фізик мамкін.
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17.04.2024 16:37 Відповісти
Ось як воно буває! Наче б то лікувалась, і була вдома. Значить на роботі набагато безпечніше.
А де ж те кляте ППО!? Ну звичайно, якщо думати про тротуарну плитку, телемарафони та лігу сміху, то коли ж думати про ППО!?
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17.04.2024 17:30 Відповісти
гроші вкинули в телемарафони,в різні відосики,тільки про ППО забули!
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17.04.2024 20:50 Відповісти
А про 73% лохів та збоченців, що проголосували за цього лайнука, думати не обов'язково.
На те він і лох, щоб його використати, а потім викинути!
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18.04.2024 08:01 Відповісти
 
 