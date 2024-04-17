Чотири танки Т-80БВ і шість МТЛБ втратили окупанти під час спроби прориву поблизу Верхньокам’янки та Золотарівки на Луганщині. ВIДЕО
Тероборонівці 118-ї бригади відбили спробу масованого штурму поблизу Верхньокам’янки та Золотарівки на Луганщині і знищили десять ворожих бронемашин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти успішної бойової роботи українських воїнів.
"Мінус чотири танки Т-80БВ і шість "мотолиг" у загарбників - результат спроби окупаційних військ ЗС РФ прорватися штурмом у районі Верхньокам'янки/Золотарівки на Луганщині. Такий "урожай" ворожої бронетехніки було зібрано ротою розвідки, операторами дронів та воїнами мінометної батареї 118-ї окремої бригади територіальної оборони за дві доби атак супротивника", - йдеться у коментарі до запису.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар17.04.2024 13:47 Відповісти Мені подобається 18
Дмитрий Таммузовский
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MausMike
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