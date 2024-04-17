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Чотири танки Т-80БВ і шість МТЛБ втратили окупанти під час спроби прориву поблизу Верхньокам’янки та Золотарівки на Луганщині. ВIДЕО

Тероборонівці 118-ї бригади відбили спробу масованого штурму поблизу Верхньокам’янки та Золотарівки на Луганщині і знищили десять ворожих бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти успішної бойової роботи українських воїнів.

"Мінус чотири танки Т-80БВ і шість "мотолиг" у загарбників - результат спроби окупаційних військ ЗС РФ прорватися штурмом у районі Верхньокам'янки/Золотарівки на Луганщині. Такий "урожай" ворожої бронетехніки було зібрано ротою розвідки, операторами дронів та воїнами мінометної батареї 118-ї окремої бригади територіальної оборони за дві доби атак супротивника", - йдеться у коментарі до запису.

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Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) бойові дії (3795) тероборона (386) Луганська область (4877)


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гарно все горить, епічно..., бажаю всім кацапам того ж самого...
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17.04.2024 13:47 Відповісти
✌️👍🔥
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17.04.2024 13:47 Відповісти
Просмажили мангальщиків.
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17.04.2024 13:49 Відповісти
Тільки один раз відстрілювалися росіяни. Інші всі чи не бачили ті дрони чи думали відірватися від них.
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17.04.2024 17:09 Відповісти
І це до речі не ЗСУ. Не народжені для війни. І явно вчилися на війні тому що вміють на відео.
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17.04.2024 17:10 Відповісти
Все "блукають і блукають" ....
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17.04.2024 21:26 Відповісти
 
 