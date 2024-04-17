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Двоє окупантів, угледівши дрон, упали з мотоцикла і кинулися навтьоки у придорожні бур’яни: "От клоуни, бл#дь! Летимо далі". ВIДЕО

Оператор українського дрона, заходячи на більш важливішу ціль, налякав двох окупантів, які їхали на мотоциклі польовою дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові з колегами аеророзвідниками оператор каже, що мріяв поцілити в окупантів-мотоциклістів, але зробивши кілька кіл над ними мусив скерувати дрон далі. Утім і цього було достатньо, щоб, пригальмувавши, загарбники упали з мотоцикла і кинулися навтьоки у придорожні бур'яни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники тролять окупанта, який утопив свою бронемашину: "Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!". ВIДЕО

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армія рф (17346) курйоз (571) мотоцикл (81) дрони (4690)


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Їх можна буде вирахувати - "портки" будуть засцяні сушити....
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17.04.2024 15:58 Відповісти
Весело им. Отпустили двух орков, зато поигрались и время потеряли. Зато визжат что людей на фронте не хватает. Теперь чтобы етих двух орков которые зароются в землю попробуйте выбить из занятых позиций. Для етого нужно мобилизировать 2-4 мобика и потратить боеприпасов на пару лямов долларов
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17.04.2024 16:24 Відповісти
Їдь до них і покажи як тре краще робити
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17.04.2024 16:33 Відповісти
Хворий?
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17.04.2024 16:37 Відповісти
...батарея - не сІвша, цілі - копійчані, є шанс знайти цілі пожирніше, може за ними саме й летять..
якщо помітили, то на числених відео значна частина одиночних орків нищиться, коли на екрані монітора вже світиться Battery Low..
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17.04.2024 16:42 Відповісти
Ti kto iz nih , szadi katorii ? 🤔
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17.04.2024 16:44 Відповісти
Побачили попереду кращу ціль, щось броньоване.
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17.04.2024 16:42 Відповісти
Якщо бч кумулятивна то не так просто двох орків на мотику на неї нашампурити, а от броню пропалює гарно. Не знаючи всієї обстановки думаю поради наші недоречні. А можливо в цього відео буде й продовження - наступна серія
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17.04.2024 17:05 Відповісти
Одні вбивають, інщі пугають🤮
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17.04.2024 18:23 Відповісти
 
 