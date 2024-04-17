Двоє окупантів, угледівши дрон, упали з мотоцикла і кинулися навтьоки у придорожні бур’яни: "От клоуни, бл#дь! Летимо далі". ВIДЕО

Оператор українського дрона, заходячи на більш важливішу ціль, налякав двох окупантів, які їхали на мотоциклі польовою дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розмові з колегами аеророзвідниками оператор каже, що мріяв поцілити в окупантів-мотоциклістів, але зробивши кілька кіл над ними мусив скерувати дрон далі. Утім і цього було достатньо, щоб, пригальмувавши, загарбники упали з мотоцикла і кинулися навтьоки у придорожні бур'яни.

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