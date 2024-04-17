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Українські захисники з ПТРК "Javelin" нищать російську БМП-1 на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО

Наші бійці показали, як з протитанкового ракетного комплексу "Javelin" їм вдалося спалити ворожу БМП-1 на Мар’їнському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікували у соцмережі.

Також дивіться: Двоє окупантів, угледівши дрон, упали з мотоцикла і кинулися навтьоки у придорожні бур’яни: "От клоуни, бл#дь! Летимо далі". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) ПТРК (94) БМП (409)


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Топ коментарі
+17
Погано що ********** встигли вискочити. Але плюс одна тарадайка мінус.
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17.04.2024 16:33
+6
«Дякують Українці, і дуже щиро», отим, єрмаку і татарову, з їх підлеглим зеленським, за велику роботу, яку вони успішно завалили з 2019 року щодо підготовки України до відбиття московської агресії!
Кров Українців, не водиця, тому проливати її привладним, не годиться!!!
За наслідки дій/бездіяльності, групи осіб, та їх вплив на рішення ПреЗЕдента, є статті ККУ!! Ст 28 ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією…
ГенПрокурор, та ДБР з СБУ, мабуть не сплять за гроші платників податків, сидячи на обов'язках …
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17.04.2024 16:46
+6
мене завжди охоплює жах і гнів коли я дивлюсь на землю по якій йде війна... викошені деревая як трава, і кругом воронки великі, маленькі, багато, все в чорних дірках... кругом смерть, це неможна прощати!
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17.04.2024 16:56
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Погано що ********** встигли вискочити. Але плюс одна тарадайка мінус.
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17.04.2024 16:33 Відповісти
Там три члена экипажа, они должны были остаться
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17.04.2024 18:12 Відповісти
ато я вже почав хвилюватись.
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18.04.2024 01:58 Відповісти
Танки детонують вщент, а це відро вціліло(
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17.04.2024 16:40 Відповісти
просто жюрi America Got Talent не натиснулo кнопку цього разу.
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18.04.2024 02:00 Відповісти
«Дякують Українці, і дуже щиро», отим, єрмаку і татарову, з їх підлеглим зеленським, за велику роботу, яку вони успішно завалили з 2019 року щодо підготовки України до відбиття московської агресії!
Кров Українців, не водиця, тому проливати її привладним, не годиться!!!
За наслідки дій/бездіяльності, групи осіб, та їх вплив на рішення ПреЗЕдента, є статті ККУ!! Ст 28 ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією…
ГенПрокурор, та ДБР з СБУ, мабуть не сплять за гроші платників податків, сидячи на обов'язках …
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17.04.2024 16:46 Відповісти
Скільки тобі платять, щоб ти в будь-яку новину всовував свою методичку? Треба драти Зеленського, пиши там де про нього йдеться! Як вже задовбали ці боти!
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17.04.2024 17:43 Відповісти
Непогано платять. Австрія країна недешева.
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17.04.2024 18:02 Відповісти
зелену шмарклю треба 3,14здить завжди і усюди ))
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18.04.2024 10:26 Відповісти
мене завжди охоплює жах і гнів коли я дивлюсь на землю по якій йде війна... викошені деревая як трава, і кругом воронки великі, маленькі, багато, все в чорних дірках... кругом смерть, це неможна прощати!
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17.04.2024 16:56 Відповісти
українці простять.. бо вже простили: і Голодомор, і репресії, і русифікацію...
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17.04.2024 19:36 Відповісти
і зеленізацію парламенту і крісла преЗЕдента!
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18.04.2024 10:30 Відповісти
Влучно.
Слава Збройним Силам України.
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17.04.2024 19:05 Відповісти
так джавеліни проти танків.. бмп мона рпг-шкою
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17.04.2024 19:30 Відповісти
Здається бмп1 дешевше за джавелін
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17.04.2024 19:31 Відповісти
на порядок
джавелін - 250 тищ баксів
бмп-1 - до 20 тищ баксів
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17.04.2024 19:40 Відповісти
Та пиши вже джавелін стоп'ятсот тищ, а бемка 19 баксів...
Тобі диван там на мозок не тисне?
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17.04.2024 20:36 Відповісти
Один джавелін колись коштував 250 тисяч доларів. Станом на 2021-й, шляхом збільшення виробництва, вдалося понизити ціну одної штуки до 178 тисяч доларів (ціна в бюджеті США на 2021 рік, ціна для України може бути вища через дорогу доставку).
https://4vlada.com/skilky-koshtuiut-dzhaveliny

В России подержанные БМП-1 продаются по цене около 1 800 000 рублей.
https://5koleso.ru/articles/obzory/********-tehnika-kotoruyu-mozhno-kupit-legalno/
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17.04.2024 20:50 Відповісти
да, мушу добавити, шо ти дурне
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17.04.2024 20:51 Відповісти
треба додати, що у тій скорлупі одночасно можуть знаходитись до 20 орків! Даже якщо троїх прожарили - теж гарно ))
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18.04.2024 10:31 Відповісти
трішки б раніше.. штурмовики пішли в бій
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17.04.2024 19:37 Відповісти
Судя по дыму он уже был обездвижен.
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17.04.2024 21:52 Відповісти
 
 