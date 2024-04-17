Українські захисники з ПТРК "Javelin" нищать російську БМП-1 на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО
Наші бійці показали, як з протитанкового ракетного комплексу "Javelin" їм вдалося спалити ворожу БМП-1 на Мар’їнському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+17 ОсвальдКоблпот #588757
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+6 Олександр ВАЛОВИЙ
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+6 Татьяна В
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Кров Українців, не водиця, тому проливати її привладним, не годиться!!!
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ГенПрокурор, та ДБР з СБУ, мабуть не сплять за гроші платників податків, сидячи на обов'язках …
Слава Збройним Силам України.
джавелін - 250 тищ баксів
бмп-1 - до 20 тищ баксів
Тобі диван там на мозок не тисне?
https://4vlada.com/skilky-koshtuiut-dzhaveliny
В России подержанные БМП-1 продаются по цене около 1 800 000 рублей.
https://5koleso.ru/articles/obzory/********-tehnika-kotoruyu-mozhno-kupit-legalno/