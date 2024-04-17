Українські захисники з ПТРК "Javelin" нищать російську БМП-1 на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО

Наші бійці показали, як з протитанкового ракетного комплексу "Javelin" їм вдалося спалити ворожу БМП-1 на Мар’їнському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікували у соцмережі.

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