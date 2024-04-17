Росія застосовує на війні танк, схожий на сарай, він оснащений комплексом радіоелектронної боротьби. ВIДЕО

На фронті під Красногорівкою Донецької області помітили чергове використання росіянами захисного укриття від FPV-дронів для танку, конструкції якого нагадують "сарай".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, надбудова танку російських окупантів оснащена комплексом радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у районі Красногорівки росіяни вивели на поле бою дуже дивний танк. Це був Т-72, але "новітньої" модифікації. Його башту захищали броньовані пластини, через що машина стала схожою на черепаху.

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