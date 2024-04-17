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Союзники на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть, коли рішучості достатньо, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 784 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно взяв участь у роботі Європейської ради, були всі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану Президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані Президентці Єврокомісії, та всім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України.

Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту. Звичайно, ППО та фронт – це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба всім у Європі, у вільному світі використати заради зміцнення – заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час – заради нашої спільної безпеки.

Перед засіданням Євроради я звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку ключових світових фінансистів – міністрів фінансів країн-партнерів, керівників провідних фінансових інституцій. Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтись у захисті від російської агресії. Оборона й відновлення, соціальна стабільність – усе це потребує фінансів, довгострокових програм підтримки. Та нарешті рішучих дій, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору.

Також дивіться: Життя людей на Близькому Сході та в Україні однаково цінні, і захищати їх потрібно однаково, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні говорив і з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Готуємо на п’ятницю засідання Ради Україна – НАТО. Порядок денний – саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом, справді разом дати більше захисту життю – усім нашим містам і громадам.

Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть. Можуть, коли рішучості достатньо", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+9
прибери сирунського. Залужного поверни. вова не чуди....
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17.04.2024 22:46
+7
Влиятельная особа из мировой сотни по версии журнала Тайм - не велит...
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17.04.2024 22:52
+7
Сумбрія зелі після рейтингів Times: "Вовка, подпіши указ об увольнєніі єрмака!"
- Нє могу, он мнє ручку нє дайот!
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17.04.2024 23:01
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прибери сирунського. Залужного поверни. вова не чуди....
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17.04.2024 22:46 Відповісти
Влиятельная особа из мировой сотни по версии журнала Тайм - не велит...
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17.04.2024 22:52 Відповісти
Впливову особу просити повернути Залужного, це як просити повернути міни. Мстиве нелегетимне гівно треба прибрати разом з дєрьмаком.
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17.04.2024 23:06 Відповісти
А у Вовы подельники а не союзники!
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17.04.2024 23:03 Відповісти
саюзнічкам на БС нічого не загрожує
а в Україні їм сцикотно, бо буйний може напасти на нату, а ната до війни не готова
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17.04.2024 22:49 Відповісти
"союзничек на БС" має 5 (ПЬЯТЬ) кіль ПРО та ППО - від перехвату в космосі до ракет хасам з водопровідних труб.
а тепер покажіть на цьому плакаті де виробництво українського ППО ?
чим ЗЄльонський займався три роки війни? Крадівництвом на асвальті!
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18.04.2024 00:03 Відповісти
"збільшили " ВВП на 2% мінус триліон доларів, сотні тисяч загиблих
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18.04.2024 00:08 Відповісти
Ізраіль знає, що бува, коли країна роззброюється. Тому так. Україну знищують, а ізраіль цілий, та процвіта.
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17.04.2024 22:52 Відповісти
ВПК Ізраілю починався з підпільного виробництва автоматів Томсон, а
ВПК України закінчується виробництвом мінометних мін... за кордоном
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18.04.2024 00:11 Відповісти
Провів засідання євро Ради, дав доручення Шарлю і Урсулі …
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17.04.2024 22:54 Відповісти
Чому смотрящий за пін-понгом ще досі вечірні відосіки записує,а не його начальник,Андрій Борисович,який попав в100 найвпливовіших на планеті?
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17.04.2024 22:56 Відповісти
Сумбрія зелі після рейтингів Times: "Вовка, подпіши указ об увольнєніі єрмака!"
- Нє могу, он мнє ручку нє дайот!
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17.04.2024 23:01 Відповісти
так то ж союзники.....
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17.04.2024 23:02 Відповісти
У вовочкі черговий сеанс містечкового гвалту.
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17.04.2024 23:04 Відповісти
Вова Зеленський а чи виконав ти рекомендації які надавали Союзники? Ні, ти Вова їх не виконав. Тож й вимагати щось від союзників ти не маєш права! Не можеш домовитися з союзниками, не можеш виготовити свою зброю - вихід ОДИН, ЄДИНИЙ НАЧЕ МАРАФОН - ВІДСТАВКА! Але люди з комплексом "янєлох" самі по добрій волі чи совісті у відставку не йдуть ..... нажаль.
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17.04.2024 23:05 Відповісти
..не виключено, що завтра "зе манекен" відзначить у вечірньому "звіздослів'ї" безпосередій ключовий і вирішальний вплив расєйского агента ,із списку впливових осіб .на рішення США виділити допомогу Україні і Ізраїлю???
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17.04.2024 23:06 Відповісти
Союзники і партнери, це юридично різні статуси!!
Одні зобов'язані, а другі, можуть…
«Вчоному» правознавцю, з приблуд95, треба Щетельней матчасть знати, щоб галіматню то тєлєку, і далі наМарафонювати по вухам, тим 73%, що прибули на дільниці у 2019 році!!
До травня, вже запізднто …
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17.04.2024 23:07 Відповісти
неголений тамагочі єрмака війшов в роль "потужного" зачитувача з суфлера ...
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17.04.2024 23:17 Відповісти
або коли довіряють владі країни
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17.04.2024 23:35 Відповісти
Це читає з суфлера той, в якого діагноз прокрастинація.
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18.04.2024 00:05 Відповісти
"...Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту..." Джерело:

Невже, як у 2014-му в Горлівці "максимально хитати владу"? Чи може вже з президентського: "ми можемо збільшити фінансування армії, але як тоді будувати дороги"? Або "вимоги збільшення фінансування армії - то популізм"? Чи "захід нагнітає"?
До речі, я так і не зміг поїсти шашлики у 2022-му, хоча це падло обіцяло!
Та й кави в Ялті минулого року не пив, як обіцяло медійне проксі дєрьмака з ГУР...

А! Зрозумів! Він просив більше бітуму для "великого крадівництва"! Тоді - без питань!
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18.04.2024 00:12 Відповісти
Оман теж на Близькому Сході ? Ілі ета другое ?
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18.04.2024 03:47 Відповісти
Я взагалі рішучості там не побачив.
Ну,позбивали ракети-дрони,а де удар у відповідь?Немає там ніякої рішучості від слова зовсім.Скільки знижено пускових установок або заводів по виробництву зброї?
Утерлися,і як у бійці вуличній,сказали«ми вас запам'ятали».Пізніше здачі дамо або не дамо.
До лампочки,яка в тебе зброя,треба ще мати рішучість її застосувать.
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18.04.2024 04:57 Відповісти
Ще не вечір, плід зривають, коли достигне...
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18.04.2024 05:04 Відповісти
Який вечір,гасить треба було,коли ракети ще летіли...Вони от приготуються і ще раз гахнуть...
Безкарність породжує нахабство...
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18.04.2024 06:55 Відповісти
З таким президентом нас ніхто не вважає союзником, зеля зумів розісратися навіть з тіми хто насправді нас підтримував у перщий рік повномаштабної війни а зараз уже усіх нудить від його хамства та корупції
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18.04.2024 05:58 Відповісти
Союзники показали як вони виконують НАЯВНІ угоди.
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18.04.2024 06:39 Відповісти
спікеру Єрмака вже ніхто і нічого не дасть
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18.04.2024 08:34 Відповісти
 
 