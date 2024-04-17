Союзники на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть, коли рішучості достатньо, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 784 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно взяв участь у роботі Європейської ради, були всі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану Президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані Президентці Єврокомісії, та всім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України.
Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту. Звичайно, ППО та фронт – це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба всім у Європі, у вільному світі використати заради зміцнення – заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час – заради нашої спільної безпеки.
Перед засіданням Євроради я звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку ключових світових фінансистів – міністрів фінансів країн-партнерів, керівників провідних фінансових інституцій. Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтись у захисті від російської агресії. Оборона й відновлення, соціальна стабільність – усе це потребує фінансів, довгострокових програм підтримки. Та нарешті рішучих дій, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору.
Сьогодні говорив і з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Готуємо на п’ятницю засідання Ради Україна – НАТО. Порядок денний – саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом, справді разом дати більше захисту життю – усім нашим містам і громадам.
Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть. Можуть, коли рішучості достатньо", - розповів Зеленський.
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а в Україні їм сцикотно, бо буйний може напасти на нату, а ната до війни не готова
а тепер покажіть на цьому плакаті де виробництво українського ППО ?
чим ЗЄльонський займався три роки війни? Крадівництвом на асвальті!
2%мінус триліон доларів, сотні тисяч загиблих
ВПК України закінчується виробництвом мінометних мін... за кордоном
- Нє могу, он мнє ручку нє дайот!
Одні зобов'язані, а другі, можуть…
«Вчоному» правознавцю, з приблуд95, треба Щетельней матчасть знати, щоб галіматню то тєлєку, і далі наМарафонювати по вухам, тим 73%, що прибули на дільниці у 2019 році!!
До травня, вже запізднто …
Невже, як у 2014-му в Горлівці "максимально хитати владу"? Чи може вже з президентського: "ми можемо збільшити фінансування армії, але як тоді будувати дороги"? Або "вимоги збільшення фінансування армії - то популізм"? Чи "захід нагнітає"?
До речі, я так і не зміг поїсти шашлики у 2022-му, хоча це падло обіцяло!
Та й кави в Ялті минулого року не пив, як обіцяло медійне проксі дєрьмака з ГУР...
А! Зрозумів! Він просив більше бітуму для "великого крадівництва"! Тоді - без питань!
Ну,позбивали ракети-дрони,а де удар у відповідь?Немає там ніякої рішучості від слова зовсім.Скільки знижено пускових установок або заводів по виробництву зброї?
Утерлися,і як у бійці вуличній,сказали«ми вас запам'ятали».Пізніше здачі дамо або не дамо.
До лампочки,яка в тебе зброя,треба ще мати рішучість її застосувать.
Безкарність породжує нахабство...