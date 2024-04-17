Союзники на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть, коли рішучості достатньо, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 784 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно взяв участь у роботі Європейської ради, були всі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану Президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані Президентці Єврокомісії, та всім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України.

Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту. Звичайно, ППО та фронт – це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба всім у Європі, у вільному світі використати заради зміцнення – заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час – заради нашої спільної безпеки.

Перед засіданням Євроради я звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку ключових світових фінансистів – міністрів фінансів країн-партнерів, керівників провідних фінансових інституцій. Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтись у захисті від російської агресії. Оборона й відновлення, соціальна стабільність – усе це потребує фінансів, довгострокових програм підтримки. Та нарешті рішучих дій, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору.

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Сьогодні говорив і з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Готуємо на п’ятницю засідання Ради Україна – НАТО. Порядок денний – саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом, справді разом дати більше захисту життю – усім нашим містам і громадам.

Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть. Можуть, коли рішучості достатньо", - розповів Зеленський.