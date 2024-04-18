Зараз потрібно переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення, - Зеленський на засіданні Євроради. ВIДЕО
Володимир Зеленський виступив на спеціальному засіданні Європейської ради та закликав депутатів до більшої рішучості в допомозі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео онлайн-виступу було опубліковане в телеграм-каналі президента.
Під час спеціального засідання Європейської ради Зеленський розповів про черговий удар російських терористів по нашому місту Чернігову.
"І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз - потребу в ППО. У нас тут, в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, немає такого формату захисту, який ми всі побачили днями на Близькому Сході. Наше, українське небо, небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку. І я дякую всім, хто так само сприймає нашу потребу в безпеці - як потребу в рівній безпеці для всіх, бо всі життя однаково цінні й рівні.", - підкреслив він.
Глава держави, закликав переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення.
"Я вірю в мир і впевнений у силі нашої Європи", - резюмував він.
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Зе де твоя рішучість виконати норму Кончтитуції
Чи воно зникне кудись нарештi??
якби на його місці був якийсь дурачок.
Далі гратимеш прутнем по роялю... Якщо зможеш...
Кацапи регулярно клепають нові ракети для обстрілів, грошей та ресурсів у них більш ніж достатньо. А на протязі якого часу Захід погодиться постійно надавати нам ракети для ППО/ПРО?
І навіть якщо нам будуть 3-5-10 років давати ці ракети, навіть в достатній кількості, все одно вся промисловість та енергетика у нас буде знищена. Повторюсь, це глухий кут.