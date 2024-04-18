Зараз потрібно переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення, - Зеленський на засіданні Євроради. ВIДЕО

Володимир Зеленський виступив на спеціальному засіданні Європейської ради та закликав депутатів до більшої рішучості в допомозі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео онлайн-виступу було опубліковане в телеграм-каналі президента.

Під час спеціального засідання Європейської ради Зеленський розповів про черговий удар російських терористів по нашому місту Чернігову.

"І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз - потребу в ППО. У нас тут, в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, немає такого формату захисту, який ми всі побачили днями на Близькому Сході. Наше, українське небо, небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку. І я дякую всім, хто так само сприймає нашу потребу в безпеці - як потребу в рівній безпеці для всіх, бо всі життя однаково цінні й рівні.", - підкреслив він.

Глава держави, закликав переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення.

"Я вірю в мир і впевнений у силі нашої Європи", - резюмував він.

Читайте: Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої: Окупант повинен втрачати