УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4464 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 178 23

Зараз потрібно переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення, - Зеленський на засіданні Євроради. ВIДЕО

Володимир Зеленський виступив на спеціальному засіданні Європейської ради та закликав депутатів до більшої рішучості в допомозі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео онлайн-виступу було опубліковане в телеграм-каналі президента.

Під час спеціального засідання Європейської ради Зеленський розповів про черговий удар російських терористів по нашому місту Чернігову.

"І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз - потребу в ППО. У нас тут, в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, немає такого формату захисту, який ми всі побачили днями на Близькому Сході. Наше, українське небо, небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку. І я дякую всім, хто так само сприймає нашу потребу в безпеці - як потребу в рівній безпеці для всіх, бо всі життя однаково цінні й рівні.", - підкреслив він.

Глава держави, закликав переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення.

"Я вірю в мир і впевнений у силі нашої Європи", - резюмував він.

Читайте: Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої: Окупант повинен втрачати

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Рада Європи (460)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Важко навіть уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.

показати весь коментар
18.04.2024 03:05
+10
Від такого корита відривають лише із зубами
показати весь коментар
18.04.2024 06:45
+9
Викликати Х**ла на КВН і переграти.
показати весь коментар
18.04.2024 02:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Ключница водку делала.
- Пускай будет ключница.
показати весь коментар
18.04.2024 01:37 Відповісти
Викликати Х**ла на КВН і переграти.
показати весь коментар
18.04.2024 02:00 Відповісти
Команда Клiщiвки проти Х**ла
показати весь коментар
18.04.2024 02:04 Відповісти
Грають в карти, але таким імбецилам це не пояснити.
показати весь коментар
18.04.2024 10:03 Відповісти
Війна без оголошення війни в країні.
Зе де твоя рішучість виконати норму Кончтитуції
показати весь коментар
18.04.2024 02:04 Відповісти
В травнi закiнчуються у цього комiка повноваження.
Чи воно зникне кудись нарештi??
показати весь коментар
18.04.2024 02:22 Відповісти
Від такого корита відривають лише із зубами
показати весь коментар
18.04.2024 06:45 Відповісти
Кудись? У камеру!
показати весь коментар
18.04.2024 07:03 Відповісти
краще на гіляку цього запроданця, колоборатна і тупо агента фсб кцапського, як це з такими робили мої діди Герої ОУН УПА та 1 української дивізії Січових Стрільців Галичина !!! зе-н*ркоман, він же "янелох оманьський", він же "геройбоневтік", 4-х разовий ухилянт від служби в ЗСУ 2014-19 рр. будує, за домомогою відвертих запроданців, колоборантів, тупо агентів кацапського фсб дермака, татарава, стефанчука, арахімії інших "корабельних сосен", тамадів, весільних фотографів маленьку копію паРаші )(уйло !!!



показати весь коментар
18.04.2024 08:04 Відповісти
"краще на гіляку цього запроданця"... Справедливо, але дуже легко для нього. Я б побажав цій потворі пройти через те, через що пройшли сотні тисяч батьків і дружин загиблих воїнів, бо загибли вони не тільки з вини путіна, а й його співучасника зеленського. Та й не запроданець він, він не продав своїх, бо народ український для нього не свої.
показати весь коментар
18.04.2024 17:03 Відповісти
Членом на роялі переграти не получиться,тепер той член контролюється Андрієм Борисовичем
показати весь коментар
18.04.2024 03:03 Відповісти
Важко навіть уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.

показати весь коментар
18.04.2024 03:05 Відповісти
У травні, зєля-,твої "ігри" закінчуються.
Далі гратимеш прутнем по роялю... Якщо зможеш...
показати весь коментар
18.04.2024 06:10 Відповісти
Переигрун піпіською на ролі.
показати весь коментар
18.04.2024 06:19 Відповісти
Ця мразота з його бандою тільки шкодить країні
показати весь коментар
18.04.2024 07:15 Відповісти
Іди геть, нечисть!
показати весь коментар
18.04.2024 07:22 Відповісти
Боже, дайте уже эти несчастные ППО. Что с этим Западом не так?
показати весь коментар
18.04.2024 07:36 Відповісти
Просто ППО, без зброї для наступу - це глухий кут.
Кацапи регулярно клепають нові ракети для обстрілів, грошей та ресурсів у них більш ніж достатньо. А на протязі якого часу Захід погодиться постійно надавати нам ракети для ППО/ПРО?
І навіть якщо нам будуть 3-5-10 років давати ці ракети, навіть в достатній кількості, все одно вся промисловість та енергетика у нас буде знищена. Повторюсь, це глухий кут.
показати весь коментар
18.04.2024 08:44 Відповісти
А теперь заслушаем клоунов товарищи...
показати весь коментар
18.04.2024 08:40 Відповісти
рішьімьій какой, а?
показати весь коментар
18.04.2024 09:28 Відповісти
".. десь, в Украине, в нашей части Европы, к сожалению, нет такого формата защиты .." А що ж воно безглузде робили з тим, що було в 2019 році ? Ага, так, ліквідувало, щоб поїхати в мацкву на .... очну ставку "глаза в глаза". А бюджет України в асфальт, який кацапські танки перетворили у щебень. Щоб швидко доїхати до Києва ! Миколаєва ! Дніпра ! І зараз він показує свій "акторський талант", граючи роль сердешного патріота !! Засунь свою мерзенну пику собі в ср... За загиблих дітей, жінок, стареньких, яких можна було врятувати у лютому 2022 року напередодні вторгнення, БУДЕШ ВІДПОВІДАТИ НА МАЙДАНІ.
показати весь коментар
18.04.2024 11:19 Відповісти
 
 