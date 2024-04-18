Окупант намагається під рядниною сховатися від удару дрона і зникає разом із нею. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався сховатися від удару під рядниною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна, який опублікований у соцмережах, видно, що після удару дрона окупант зник зі свого місця разом із ряднинкою. Далі видно, що тіло ліквідованого окупанта відлетіло на кілька метрів від місця удару.

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