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Окупант намагається під рядниною сховатися від удару дрона і зникає разом із нею. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався сховатися від удару під рядниною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна, який опублікований у соцмережах, видно, що після удару дрона окупант зник зі свого місця разом із ряднинкою. Далі видно, що тіло ліквідованого окупанта відлетіло на кілька метрів від місця удару.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ліквідували шістьох окупантів, які ховалися за підбитим "намангаленим" танком. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+41
Коперфілд так не може.....
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18.04.2024 10:50
+19
там в версии с оригинальным звуком, он рядныной накрываеться и говорит - "я в домике!!!"
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18.04.2024 10:50
+19
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18.04.2024 10:53
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Коперфілд так не може.....
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18.04.2024 10:50 Відповісти
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18.04.2024 10:53 Відповісти
там в версии с оригинальным звуком, он рядныной накрываеться и говорит - "я в домике!!!"
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18.04.2024 10:50 Відповісти
Фак ир
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18.04.2024 10:51 Відповісти
Фак всех Ир
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18.04.2024 12:56 Відповісти
Москаль-чарівник. Фокуси показує )))
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18.04.2024 10:51 Відповісти
у орків була скатєрть-самобранка, ковьор-самолльот,шапка нєвідімка, а це нанотехнологія,
називається ряднина-тєлєпартина.
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18.04.2024 11:21 Відповісти
Телепортація!
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18.04.2024 10:52 Відповісти
Телепорт таки існує.
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18.04.2024 10:53 Відповісти
рознесло на шмаття та дрантя
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18.04.2024 10:53 Відповісти
Вони в лаптях бігають чи що?
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18.04.2024 10:53 Відповісти
Галоші високі у селі вкрав! Намотав на ноги онучі та взувся Їх взуванка нашої грязюки не витримує - місяць-два - і підошва відвалюється! Сусід розказував: "У квітні приїхав у село Кацапи вже втекли Пішов у сарай - одягти чоботи гумові (треба було картоплі набрать у погребі) Чобіт на місці немає Але стоять кацапські "бєрці" Я зрадів "Забулися! Буде в чому по городу ходить!" Беру в руки і піднімаю А рука в повітря злітає - вагу не розрахував Дивлюся - а там підошов нема!"
Те ж саме казали й ті що в окупації були Наша взуванка прошита і підбита А у них - просто до "верху" з шкірзамінника підошва гумова "привулканізована" Так вони по селах у людей всі чоботи гумові та валянки покрали В чоботях ходили а у валянках спали А цей мабуть чобіт не знайшов
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18.04.2024 11:07 Відповісти
Традиция такая. Кирзовый сапог то тоже на самом деле из пропитаного картона был сделан. Кацап любит страдать за роденку.
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18.04.2024 17:10 Відповісти
Помиляєшся! "Кирза" - не картон Це - брезент! З кирзи робили халяву чобота А "головка" була все-таки шкіряною Зразу видно - ти ті чоботи не носив і бачив дуже рідко

Кирза́, или ки́рзаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-1 [1] (первоначально «керза́» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kersey - грубое домотканое или техническое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%BE сукно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-4 [Комм. 1] , в России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%8F каразея ) - многослойная плотная прочная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C хлопчатобумажная ткань и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB композитный материал на основе такой ткани, обработанной плёнкообразующим составом или прорезиненнойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-5 [4] .

Существует ошибочная версия, что название «кирза» возникло в период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Великой Отечественной войны как сокращение от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B6 Кировского завода искусственных кож », где было развёрнуто массовое производство заменителя кожи на основе многослойной ткани с пропиткой из синтетического каучука. Однако ещё в начале XX века подобный материал с пропиткой из яичного желтка, канифоли и парафина изготовил российский изобретатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2 Михаил Михайлович Поморцев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-6 [5] . Под названием керза́ его изобретение получило одобрение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Артиллерийского комитета как заменитель кожи. Новый материал прошёл испытания во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Русско-японской войны , использовался для производства конской амуниции, сумок и чехлов. Демонстрировался на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1905) Всемирной выставке в Льеже в 1905 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1906) в Милане в 1906 году. Со временем буква «е» в его названии поменялась на «и»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-7 [6] .

Кирза применяется при изготовлении спецодежды и элементов военного снаряжения (как пример: в СССР и в РФ из кирзы шили танковые комбинезоны, зимние куртки техсостава авиации и др.). Однако термин чаще используется в отношении обувной кирзы - композитного материала, состоящего из обработанной плёнкообразующими веществами многослойной ткани (фактической кирзы). Этот материал применяется как дешёвый заменитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB) кожи . Поверхность обувной кирзы подвергают тиснению для имитации фактуры свиной кожи. Применяется в основном в производстве голенищ армейских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3 сапог , а также для изготовления прорезиненных приводных ремней, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 патронных сумок , планшетов и так далее.
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18.04.2024 17:19 Відповісти
Приишов в Украіну фокуси показувати
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18.04.2024 10:54 Відповісти
"- Следить буду строго!
Мне сверху видно всё - ты так и знай!"
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18.04.2024 10:55 Відповісти
Судьба.
Оператор беспилотника решил "нет никого, чтоб дрон не пропадал, пущу в кучу накрытую брезентом. Може шо ценное?"
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18.04.2024 11:29 Відповісти
Ти, як завжди, "ляпнув штаньми об асфальт"! Ти ж бачиш - дрони працюють в парі! Один - розвідувальний - передав інформацію Потім оператор випустив дрон ударний Той прилетів і вдарив Оператор розвіддрона зафіксував результат
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18.04.2024 11:43 Відповісти
це дуже складно для розуміння.
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18.04.2024 16:37 Відповісти
Чийого?
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18.04.2024 16:51 Відповісти
марно сподіваєшся, що після твого пояснення він не напише чергову ***** про роботу операторів дронів. Це у нього не вперше.
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18.04.2024 17:02 Відповісти
Та я й не сумніваюся! Проблема на "Цензорі" - навала войовничих невігласів!
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18.04.2024 17:05 Відповісти
Фокусы-покусы ))
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18.04.2024 10:56 Відповісти
казап прійшол на Украіну і раптово опінівся В Украіні
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18.04.2024 10:56 Відповісти
Цивільним та екології, шкоди не нанесено!
Слава Україні!!
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18.04.2024 10:57 Відповісти
- Это «ж-ж-ж» - неспроста.- А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так.
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18.04.2024 10:59 Відповісти
"Я в доміку" не пройшло)
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18.04.2024 10:59 Відповісти
І рядно було крадене...
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18.04.2024 11:04 Відповісти
Наступний рівень:
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18.04.2024 11:14 Відповісти
он приземлился возле бревен левый верхний угол, еще и копытом успел помахать на прощание
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18.04.2024 11:16 Відповісти
Нєт тєла - нєт дєла,іспарілась бєлая Лада,увы )
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18.04.2024 11:21 Відповісти
телепортувався в інший вимір ))
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18.04.2024 11:22 Відповісти
сховався від бабайки
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18.04.2024 11:47 Відповісти
Фокус - покус, епта
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18.04.2024 12:06 Відповісти
Шифер закінчився ? Не треба було по ньому Кабами, ой не треба. Зараз лежав би і нявчав мелодію : "а нам все равно, .... не боимся ми ни волка, ни сову!"
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18.04.2024 12:08 Відповісти
у кацапів же є: скатєрть самобранка, сапогі скороходи.
а це, тряпьйо нєвідімка.
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18.04.2024 12:11 Відповісти
Треба вже ватермарк робити на весь екран та у мінімальній прозорості. Тоді відео будуть ще цікавішими
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18.04.2024 12:25 Відповісти
Так и сидит на концерте Кобзона в накидке....
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18.04.2024 12:59 Відповісти
Далі видно, що...
Мені ніхєра не видно. Оця дибільна надпісь посеред екрану...хто так робить?
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18.04.2024 14:22 Відповісти
"Когда нам становіцца страшно,
Ми прячємся в чьорниє дири."
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18.04.2024 14:28 Відповісти
Citius, altius, fortius
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18.04.2024 14:44 Відповісти
Veni, vidi, ********...
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18.04.2024 16:21 Відповісти
Дєбіл! треба як у танка - профнастіл!
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18.04.2024 15:14 Відповісти
В пух і прах, бл@дь - може, досить сюди пертись? Невже такі довбой0би?
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18.04.2024 15:18 Відповісти
був і "нету"
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18.04.2024 16:09 Відповісти
Одел плащ "невидимку"
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18.04.2024 16:11 Відповісти
В России разработали «плащ-невидимку»
https://www.youtube.com/watch?v=O003z3LsGPY
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18.04.2024 16:52 Відповісти
Ну такое, кто-то верит в деда мороза, а кто-то в плащ-невидимку
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18.04.2024 17:11 Відповісти
Хрен тут заснешь, - подумал кацап, взлетая в воздух!
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18.04.2024 17:56 Відповісти
Нефіг шастать в Україні!
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18.04.2024 22:02 Відповісти
Коперфільдів ще не було.
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18.04.2024 22:06 Відповісти
Прикинулся мешком... 🤑
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18.04.2024 22:51 Відповісти
Фокус в попус!
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19.04.2024 03:49 Відповісти
І нах цей надпис посередині екрану?
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19.04.2024 22:55 Відповісти
 
 