Окупант намагається під рядниною сховатися від удару дрона і зникає разом із нею. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який намагався сховатися від удару під рядниною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна, який опублікований у соцмережах, видно, що після удару дрона окупант зник зі свого місця разом із ряднинкою. Далі видно, що тіло ліквідованого окупанта відлетіло на кілька метрів від місця удару.
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називається ряднина-тєлєпартина.
Те ж саме казали й ті що в окупації були Наша взуванка прошита і підбита А у них - просто до "верху" з шкірзамінника підошва гумова "привулканізована" Так вони по селах у людей всі чоботи гумові та валянки покрали В чоботях ходили а у валянках спали А цей мабуть чобіт не знайшов
Кирза́, или ки́рзаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-1 [1] (первоначально «керза́» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. kersey - грубое домотканое или техническое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BD%D0%BE сукно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-4 [Комм. 1] , в России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%8F каразея ) - многослойная плотная прочная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C хлопчатобумажная ткань и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB композитный материал на основе такой ткани, обработанной плёнкообразующим составом или прорезиненнойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-5 [4] .
Существует ошибочная версия, что название «кирза» возникло в период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Великой Отечественной войны как сокращение от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B6 Кировского завода искусственных кож », где было развёрнуто массовое производство заменителя кожи на основе многослойной ткани с пропиткой из синтетического каучука. Однако ещё в начале XX века подобный материал с пропиткой из яичного желтка, канифоли и парафина изготовил российский изобретатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2 Михаил Михайлович Поморцев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-6 [5] . Под названием керза́ его изобретение получило одобрение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Артиллерийского комитета как заменитель кожи. Новый материал прошёл испытания во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Русско-японской войны , использовался для производства конской амуниции, сумок и чехлов. Демонстрировался на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1905) Всемирной выставке в Льеже в 1905 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1906) в Милане в 1906 году. Со временем буква «е» в его названии поменялась на «и»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0#cite_note-7 [6] .
Кирза применяется при изготовлении спецодежды и элементов военного снаряжения (как пример: в СССР и в РФ из кирзы шили танковые комбинезоны, зимние куртки техсостава авиации и др.). Однако термин чаще используется в отношении обувной кирзы - композитного материала, состоящего из обработанной плёнкообразующими веществами многослойной ткани (фактической кирзы). Этот материал применяется как дешёвый заменитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB) кожи . Поверхность обувной кирзы подвергают тиснению для имитации фактуры свиной кожи. Применяется в основном в производстве голенищ армейских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3 сапог , а также для изготовления прорезиненных приводных ремней, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 патронных сумок , планшетов и так далее.
Мне сверху видно всё - ты так и знай!"
Оператор беспилотника решил "нет никого, чтоб дрон не пропадал, пущу в кучу накрытую брезентом. Може шо ценное?"
Слава Україні!!
а це, тряпьйо нєвідімка.
Мені ніхєра не видно. Оця дибільна надпісь посеред екрану...хто так робить?
Ми прячємся в чьорниє дири."
https://www.youtube.com/watch?v=O003z3LsGPY