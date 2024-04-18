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Новини Відео Війна
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"Герой СВО" із тагільської колонії бомжує в інвалідному візку і скаржиться на життя: "Беженцам из Украины жилье дают, а мне - нет". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому "герой СВО" із тагілської колонії скаржиться на життя та розповідає, що не має ані житла, ані грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин розповідає, що пішов на війну добровольцем і воював спочатку у складі армії РФ, а потім у ПВК "Вагнер".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Держдумі РФ просять росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент". ВIДЕО

Автор: 

зеки (62) ПВК Вагнер (1540) інвалідність (267)


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Топ коментарі
+39
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18.04.2024 11:19
+31
це раптом не газманов? дуже схожа пицюра
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18.04.2024 11:07
+24
Тоді знову в колонію - там повнии сервіс
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18.04.2024 11:08
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це раптом не газманов? дуже схожа пицюра
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18.04.2024 11:07 Відповісти
маі коні - маі скакуни ... (С)
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18.04.2024 11:10 Відповісти
ахвіцери, рабсіянє )))
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18.04.2024 11:18 Відповісти
Зараз на візочку " скаче "
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18.04.2024 14:36 Відповісти
воно чучело ,не мите
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18.04.2024 11:30 Відповісти
Цьому підору треба співати "прАпАла сАбАка"
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18.04.2024 12:26 Відповісти
Слава богу, у нас такого бути не може!
Ги...
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18.04.2024 11:07 Відповісти
Тоді знову в колонію - там повнии сервіс
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18.04.2024 11:08 Відповісти
Хай не переживає - мучитиметься недовго! Якщо не здохне за літо від горілки - то доб"ють морози восени!
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18.04.2024 11:09 Відповісти
********* всегда и всюду тяжело
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18.04.2024 11:13 Відповісти
продовження серіалу: "Я бывший замкомеска, разрешите допить ваше пиво..."
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18.04.2024 11:13 Відповісти
Для чого нам Московія . В Україні на одного полоненого московита держава виділяє 10 тисяч в місяць. Питання на засипку - скільки держава виділяє на одного бійця виведеного "поза штат "?
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18.04.2024 11:14 Відповісти
Хотів квартиру в Одесі але щось пішло не так.
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18.04.2024 11:15 Відповісти
Треба було здохнуьи в степах України! Хоч якусь би користь приніс, як добриво!
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18.04.2024 11:16 Відповісти
чим більше буде таких обрубків на рассее буде вештатись, тим скоріше вона сплете лапті.
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18.04.2024 14:35 Відповісти
Тагіл руліт )
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18.04.2024 11:18 Відповісти
візок - то і є твоє житло, **** ти скаржешся, бидло? ))
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18.04.2024 11:19 Відповісти
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18.04.2024 11:19 Відповісти
Якщо хтось не знав або забув, нагадаю:
"Із півострова жінці (ватосамка на фото вище) довелося виїхати до Уренгою Ямало-Ненецького. Тепер зрозуміло чому вона так не хотіла залишати Крим.
"Холод страшний. Вітрище. Незважаючи на яскраве сонечко, ми ось як тепло одягнені. Дивіться, кучугури вищі за людину. Не знаю як в інших регіонах, але у нас жахливий холод", - розповіла росіянка про свої нинішні умови життя".
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18.04.2024 11:50 Відповісти
хто це придумав ++++++++ в орск ***** или в тагил с оренбургом ..какая разница..
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19.04.2024 09:02 Відповісти
Кацапура притирочний , не@ер було пхатися до Украіни аж
із Тагіла ( біля Єкатеринбурга) , дуже шкода , що не здох 🤬
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18.04.2024 11:21 Відповісти
Добре що не здох. Зараз він виконує важливу функцію - рекламує "есвео"
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18.04.2024 11:52 Відповісти
Я не думаю, що він насправді в СВО був. Бомж просто давить на модний тренд. У нас після перемоги теж половина циган будуть "інвалідами війни".
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18.04.2024 14:50 Відповісти
вже, і давно
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18.04.2024 22:29 Відповісти
Ну, мы от кацапов и в этом не далеко откатились.
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18.04.2024 11:22 Відповісти
ти теж бомжуєш?
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18.04.2024 11:31 Відповісти
Він просто троль кацапський, тому від того тигра на відео далеко не відійшов! У кацапів воно як, якщо повернувся покалічений, видають компа, ящик бояри і піда.р натуральний трансформується в пі.дара віртуального такого як belge
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18.04.2024 11:44 Відповісти
Тагил рулит!
Это - раша....
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18.04.2024 11:44 Відповісти
Теперь у него чвк "бомжи" а отряд "сдыхать", лиш бы тебе ******** было приятно биомусор ты конченый.
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18.04.2024 12:24 Відповісти
Подохнеш на смітнику, чмо .
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18.04.2024 12:35 Відповісти
А будку собачу чого не *******, як твої колеги це робили, жив би там зараз і не пробирався...
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18.04.2024 13:03 Відповісти
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18.04.2024 13:27 Відповісти
Не кривоногов ти,орк,а кривомозгов,і це у вас там наслєдствєнноє...
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18.04.2024 14:22 Відповісти
НА ТЕБЯ НЕ ПЛЕВАТЬ А СРАТЬ НАДО...ШВАЛЬ.
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18.04.2024 17:12 Відповісти
Дурень так езжай назад в колонию тебя там примут будешь петухом на коляске работать….
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18.04.2024 17:50 Відповісти
Ну так піди і почепись на першій же гілляці. Оце і буде для тебе найкращй вихід з подоження. Привет *****,кароч...
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18.04.2024 19:41 Відповісти
Тигр
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19.04.2024 02:33 Відповісти
 
 