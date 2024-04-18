"Герой СВО" із тагільської колонії бомжує в інвалідному візку і скаржиться на життя: "Беженцам из Украины жилье дают, а мне - нет". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому "герой СВО" із тагілської колонії скаржиться на життя та розповідає, що не має ані житла, ані грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин розповідає, що пішов на війну добровольцем і воював спочатку у складі армії РФ, а потім у ПВК "Вагнер".

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