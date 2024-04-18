"Герой СВО" із тагільської колонії бомжує в інвалідному візку і скаржиться на життя: "Беженцам из Украины жилье дают, а мне - нет". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому "герой СВО" із тагілської колонії скаржиться на життя та розповідає, що не має ані житла, ані грошей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин розповідає, що пішов на війну добровольцем і воював спочатку у складі армії РФ, а потім у ПВК "Вагнер".
Топ коментарі
+39 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.04.2024 11:19
+31 Elеnа Elena #490543
показати весь коментар18.04.2024 11:07
+24 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар18.04.2024 11:08
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Ги...
"Із півострова жінці (ватосамка на фото вище) довелося виїхати до Уренгою Ямало-Ненецького. Тепер зрозуміло чому вона так не хотіла залишати Крим.
"Холод страшний. Вітрище. Незважаючи на яскраве сонечко, ми ось як тепло одягнені. Дивіться, кучугури вищі за людину. Не знаю як в інших регіонах, але у нас жахливий холод", - розповіла росіянка про свої нинішні умови життя".
із Тагіла ( біля Єкатеринбурга) , дуже шкода , що не здох 🤬
Это - раша....