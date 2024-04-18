Войовничий найманець ПВК "Вагнер" до бою і після нього: "Легкие удалили, руку ампутируют, перелом бедра". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований найманець ПВК "Вагнер" до бою з українцями і після нього.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у першій частині відео окупант стоїть на капоті "Жигулів" з автоматом і поводиться дуже войовничо. Друга частина записана вже з лікарняного ліжка - уцілілий загарбник розповідає про численні поранення та про операцію із ампутації руки.
Топ коментарі
+65 CryptoShorts
показати весь коментар18.04.2024 15:33
+50 Сергей Тарасов #110107
показати весь коментар18.04.2024 15:42
+35 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар18.04.2024 15:34
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Перец фаршированый делать, правда иногда волосы могут попадаться закрученые
Но вата схавает
Опа! Готов помочь: дай адрес - вышлю таз, оцинкованный, в хорошем состоянии, сделан по ГОСТу ссср...
І нехай такі серіали крутять цілодобово по роств.
пусть возвращается в Украину - добьем.