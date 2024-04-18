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Войовничий найманець ПВК "Вагнер" до бою і після нього: "Легкие удалили, руку ампутируют, перелом бедра". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований найманець ПВК "Вагнер" до бою з українцями і після нього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у першій частині відео окупант стоїть на капоті "Жигулів" з автоматом і поводиться дуже войовничо. Друга частина записана вже з лікарняного ліжка - уцілілий загарбник розповідає про численні поранення та про операцію із ампутації руки.

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Автор: 

армія рф (17346) бойові дії (3795) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+65
куда ты вернешься, кукла безрукая? иди лучше подмойся, маня!
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18.04.2024 15:33
+50
ни в коем случае - смерть для него будет сейчас как спасение , пусть существует , будет живой рекламой сво , а так зароют и забудут
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18.04.2024 15:42
+35
,,Легкие удалили,,- Йому шо, жабри вставили?
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18.04.2024 15:34
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куда ты вернешься, кукла безрукая? иди лучше подмойся, маня!
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18.04.2024 15:33 Відповісти
Да ладно будет передргивать правой, как там у маяковского - мы ананисты народ плечистый
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18.04.2024 15:58 Відповісти
Так подмываться нечем... Разве, что обрубок в жопу вставить кляпом)))
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18.04.2024 20:38 Відповісти
"Пішов пр вовну, а повернувся стрижений" (с).
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18.04.2024 15:34 Відповісти
,,Легкие удалили,,- Йому шо, жабри вставили?
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18.04.2024 15:34 Відповісти
Жабам нічого не вставляють. Бо їх мають ... кадирівці.
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18.04.2024 15:38 Відповісти
А він, як в'юн, кишківником дихає. Вдох -- випук.
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18.04.2024 18:36 Відповісти
в сраку
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18.04.2024 19:29 Відповісти
Як варіант.
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18.04.2024 19:30 Відповісти
ну так жабры сейчас самый ходовой товар на расее
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18.04.2024 21:04 Відповісти
Жаби шкірою дихають, можливо кацапи теж.
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19.04.2024 07:33 Відповісти
чтоб ти сдох...
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18.04.2024 15:34 Відповісти
ни в коем случае - смерть для него будет сейчас как спасение , пусть существует , будет живой рекламой сво , а так зароют и забудут
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18.04.2024 15:42 Відповісти
Вот я всегда говорю - зря дронщики иногда обрубков добивают! Такое наглядное пособие нужно беречь! Чем больше их будет по рашке на костылях и артапедах шастать по помойкам и драться с голубями и собаками за отбросы - тем лучше...
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18.04.2024 20:41 Відповісти
Легені видалили? То він дупою дихає?
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18.04.2024 15:35 Відповісти
Не тільки. Від дупою ще й думає
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18.04.2024 15:40 Відповісти
Теперь с одной то рукой дорога только в повара...
Перец фаршированый делать, правда иногда волосы могут попадаться закрученые
Но вата схавает
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18.04.2024 15:35 Відповісти
А відірвало б лише голову - всі інші частини дебіла залишилися б цілі: і легеня, і тазик, і рука. Тим паче, шо голова у цьому наборі і так зайва, бо порожня.
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18.04.2024 15:36 Відповісти
Крутяк закінчився, почнеться інвалідність. А так .... "все харашо, все харашо!" Допоки не зустрінеться з ... життям.
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18.04.2024 15:37 Відповісти
все так. але спочатку йому удалілі мозК
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18.04.2024 15:43 Відповісти
его там изначально не было - этого мозга разве что только спинной
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18.04.2024 15:47 Відповісти
Теперь будет кричать, - жизнь овоща акбар!
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18.04.2024 15:45 Відповісти
Перелом бедра, повреждён таз....
Опа! Готов помочь: дай адрес - вышлю таз, оцинкованный, в хорошем состоянии, сделан по ГОСТу ссср...
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18.04.2024 15:51 Відповісти
Шо він кричав - я баран?
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18.04.2024 15:53 Відповісти
кричав алах бабах от бабах і прилетів
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19.04.2024 01:50 Відповісти
Тобі дурню мозок видалили ще раніше з твоєї згоди, то є першопричина, а все інше ампутоване то вже наслідки цього.
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18.04.2024 15:54 Відповісти
видно що це не той самий
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18.04.2024 15:55 Відповісти
мені теж так здалося. й акценту немає. хіба що, воно закосило під кавказця на капоті жиги
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18.04.2024 15:57 Відповісти
Без легень якось стрьомно
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18.04.2024 16:03 Відповісти
Ніякого жалю, або людського співчуття! Від слова зовсім....
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18.04.2024 16:03 Відповісти
Гандон ти безмозглий куди ти вернешся?
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18.04.2024 16:04 Відповісти
назад під шконарь аульний, додому.
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19.04.2024 01:51 Відповісти
🤣
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18.04.2024 16:20 Відповісти
Задушив би , падлюку , щоби не гавкав ,фашист недобитий 🤬
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18.04.2024 16:24 Відповісти
прислалы мами кацыка , а кацык без руки
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18.04.2024 16:31 Відповісти
Така цікава іграшка. Хі-хі, хі-хі, хі-хі...
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18.04.2024 18:38 Відповісти
Повернешся, прах до праху ..
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18.04.2024 16:38 Відповісти
Теперь этого акбара у него полный амбар!
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18.04.2024 16:43 Відповісти
поспівчувати ?
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18.04.2024 16:47 Відповісти
Надіюсь і пісюн не кращий за ту руку, бо за мозги впевнений, що точно такі як та рука на яку заслужив
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18.04.2024 16:51 Відповісти
клоун не смешной
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18.04.2024 17:03 Відповісти
скигленням свино-собаки задоволений
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18.04.2024 17:09 Відповісти
ДАЙ БОГ ВСЕМ ТАКУЮ УЧАСТЬ КАК ТЕБЕ КТО ПОЙДЕТ ЗА РЮСКИЙ МИР......
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18.04.2024 17:10 Відповісти
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18.04.2024 17:22 Відповісти
Куда ты вернешься чучмек? Как был дуремаром так им и помрешь. Да теперь только в переходе копейки на пивко с прохожих собирать.
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18.04.2024 17:37 Відповісти
Одна рука ведь осталось ? Так что ей будешь дрочить .
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18.04.2024 17:38 Відповісти
Мізки ампутували, я так зрозумів,раніше - за непотрібністю...
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18.04.2024 18:22 Відповісти
Щоб ти здох,падло кццапське!
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18.04.2024 19:19 Відповісти
Катюзі по заслузі !
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18.04.2024 19:35 Відповісти
Щось москалі страшне задумали... От попруть такі зомбі одноногі, однорукі, а то і зовсім без рук і ніг, самі "самовари" ! Будуть шкутильгати, повзти, котитися... А з них оті трубки будуть стирчати і теліпатися і смердіти... А ще вони будуть співати : "Я іду да канца-а-а ..." Ото страх....
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18.04.2024 20:03 Відповісти
Капец они клоуни🤡
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18.04.2024 20:21 Відповісти
Прямо стисняюсь спросить, ему легкие через жопу удаляли, шо даже шрама на грудине не осталось?
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18.04.2024 20:30 Відповісти
цим уїбням не руку потрібно ампутувати, а голову, і бажано б по самі яйця!
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18.04.2024 20:33 Відповісти
Parents will be disappointed - they will have to return the new Zhiguli.
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18.04.2024 22:18 Відповісти
Дебил надеется восстановиться? Это как, руку новую отращивать будет и снова в бой?! 👺
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18.04.2024 22:35 Відповісти
Цікаво подивитись продовження зйомок цього фраєрка в наступних серіях.
І нехай такі серіали крутять цілодобово по роств.
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19.04.2024 00:24 Відповісти
Мозги ему удалили еще в роддоме 🤪
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19.04.2024 03:11 Відповісти
Флаг в руки. Если полностью восстановится без руки,
пусть возвращается в Украину - добьем.
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19.04.2024 23:04 Відповісти
Такие горе ветераны СВО вернуться в Россию и поймут, что они никому не нужны. Ведь их нечеловеческая власть кинула не защищать Родину, а убивать украинцев.
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20.04.2024 07:05 Відповісти
 
 