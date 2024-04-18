Войовничий найманець ПВК "Вагнер" до бою і після нього: "Легкие удалили, руку ампутируют, перелом бедра". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований найманець ПВК "Вагнер" до бою з українцями і після нього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у першій частині відео окупант стоїть на капоті "Жигулів" з автоматом і поводиться дуже войовничо. Друга частина записана вже з лікарняного ліжка - уцілілий загарбник розповідає про численні поранення та про операцію із ампутації руки.

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