"Дикі шершні" створили FPV-дрон "Королева шершнів", який несе 6 кілограмів вибухівки. ВIДЕО
"Королева шершнів" - це платформа, яка зможе виконувати на фронті різний функціонал - камікадзе, бомбер, ретранслятор, доставка провізії, медикаментів, боєкомплекту. Головна ж перевага цього FPV-дрона - здатність нести дуже далеко 6 кілограмів бойового навантаження. При цьому ціна дрону в рази нижча, чим у виробів, які зараз застосовуються на фронті.
Очікуємо на перші відео бойового застосування. Якщо ви хочете, щоб у наших військових з'являлися такі унікальні дрони - інвестуйте в їх виробництво.
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