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"Дикі шершні" створили FPV-дрон "Королева шершнів", який несе 6 кілограмів вибухівки. ВIДЕО

"Королева шершнів" - це платформа, яка зможе виконувати на фронті різний функціонал - камікадзе, бомбер, ретранслятор, доставка провізії, медикаментів, боєкомплекту. Головна ж перевага цього FPV-дрона - здатність нести дуже далеко 6 кілограмів бойового навантаження. При цьому ціна дрону в рази нижча, чим у виробів, які зараз застосовуються на фронті.

Очікуємо на перші відео бойового застосування. Якщо ви хочете, щоб у наших військових з'являлися такі унікальні дрони - інвестуйте в їх виробництво.

Дивіться: Бійці підрозділу "Команчі" знищують російську артилерію дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк та БТР знищили бійці підрозділу "BULAVA" дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

дрони (4690) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+10
+ , хай щастить
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18.04.2024 15:59
+10
Тільки зелених до нього і близько не підпускайте бо і піаритися будуть і ціна в десятки разів зросте.
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18.04.2024 16:02
+7
Задонатив.
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18.04.2024 16:12
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18.04.2024 15:59 Відповісти
удачі пацанам!
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18.04.2024 21:10 Відповісти
Тільки зелених до нього і близько не підпускайте бо і піаритися будуть і ціна в десятки разів зросте.
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18.04.2024 16:02 Відповісти
Цікаво, коли вже з'явиться дрон-матка. Що несе на собі певну кількість ударних дронів.
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18.04.2024 16:03 Відповісти
Пошукайте в інтернеті, бачив таке чудо декілька років тому.
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18.04.2024 16:19 Відповісти
А хто зараз скидуе ТМ-62?
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19.04.2024 07:15 Відповісти
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18.04.2024 16:06 Відповісти
Задонатив.
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18.04.2024 16:12 Відповісти
Боюся уявити на що спроможна ця муха! +
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18.04.2024 16:31 Відповісти
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18.04.2024 16:40 Відповісти
З Богом!
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18.04.2024 17:57 Відповісти
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18.04.2024 19:36 Відповісти
Де-які людину підіймають... Можна було б москалів мертвими москалями бомбити ! І навіть живими ! Ну, тими, що в пекло не прийняли і назад повернули !
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18.04.2024 19:47 Відповісти
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18.04.2024 22:12 Відповісти
 
 