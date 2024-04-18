УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4597 відвідувачів онлайн
Новини Відео Допомога Україні
3 293 48

Яценюк - західним союзникам: Або ми разом і можемо перемогти, або ж злочинці на кшталт Путіна захоплять світ. ВIДЕО

Арсеній Яценюк закликав західних друзів і партнерів повторити приклад єдності, яка була в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це голова КБФ, прем’єр-міністр України 2014-2016 років сказав в інтерв’ю Стівену Сакуру в програмі HARDTalk на BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Партнери зробили багато за ці два роки. Це була безпрецедентна єдність, і українському народу було надано величезний обсяг військової та фінансової підтримки. Але що я бачу сьогодні? Я бачу дисфункціональну демократію в низці західних партнерів", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети, щоб бити по Росії, - Яценюк

Путін та загалом вісь зла, представлена росією, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм за лаштунками, – пильно слідкують за цим, підкреслив голова КБФ.

"Тож західний світ має прийняти рішення: або ми разом і можемо перемогти в цій праведній боротьбі заради демократії і свободи в світі, за збереження світового порядку, або ж воєнні злочинці на кшталт путіна переможуть і захоплять світ", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Яценюк - спікеру Конгресу США Джонсону: Світ дивиться на вас, дайте зелене світло допомозі Україні

"Якщо намагатися уникнути ескалації, то в кращому разі ви можете відтермінувати ескалацію. Але врешті-решт ви зіткнетеся з повномасштабною війною. Тому краще не уникати ескалації, а боротися. Не давати тиранам жодного шансу підірвати цей світ. І я вірю, що в США це розуміють", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Автор: 

Яценюк Арсеній (2570) допомога і підтримка (1160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
З повагою відношуся до розумних та розсудливих
політиків , яким є Арсеній Яценюк !!
показати весь коментар
18.04.2024 16:29
+9
Питання: де подівалися наші екс-прем'єри - Яценюк, Гройсман, Гончарук ?
Молоді, активні, призивного віку....
ТЦК вже вручила їм повістки ???
показати весь коментар
18.04.2024 16:22
+9
Арсеній знаходиться в Києві , а не в США ,
і не потрібно брехати так нагло , це вже занадто 😠
показати весь коментар
18.04.2024 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще один із заГ+Гженою дупою та макітрою? Борщовий набір тобі день у день.
показати весь коментар
18.04.2024 16:44 Відповісти
Питання: де подівалися наші екс-прем'єри - Яценюк, Гройсман, Гончарук ?
Молоді, активні, призивного віку....
ТЦК вже вручила їм повістки ???
показати весь коментар
18.04.2024 16:22 Відповісти
де? там де й усі інші представники 'иліт' - незамінні в глибокому тилу.
показати весь коментар
18.04.2024 16:35 Відповісти
им только мешки с баблом вручили
показати весь коментар
18.04.2024 19:14 Відповісти
Арсеній Петрович - західним союзникам:
"Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо!"
показати весь коментар
18.04.2024 16:24 Відповісти
Головне тут - МИ.
показати весь коментар
18.04.2024 16:26 Відповісти
З повагою відношуся до розумних та розсудливих
політиків , яким є Арсеній Яценюк !!
показати весь коментар
18.04.2024 16:29 Відповісти
Зато як тут всіляка срань активізувалась. І кацапи і зЄбанати, цілий хор їх тут вже організувався.
показати весь коментар
18.04.2024 16:32 Відповісти
А я его стену на кордоне вспоминаю
показати весь коментар
19.04.2024 01:35 Відповісти
разом були, а потім, з 2010 і....., вирішили, що і самі.....х.з як.
показати весь коментар
18.04.2024 16:31 Відповісти
А чому куля в лоб знаходиться в США, а не на фронті?
показати весь коментар
18.04.2024 16:31 Відповісти
А ти в Польщі що робиш? Давай сюди, до нас. Тут тебе ТЦК вже зачекались.
показати весь коментар
18.04.2024 16:35 Відповісти
Арсеній знаходиться в Києві , а не в США ,
і не потрібно брехати так нагло , це вже занадто 😠
показати весь коментар
18.04.2024 17:07 Відповісти
Арсений - вільний парубок холостякує в Києві!
показати весь коментар
19.04.2024 06:55 Відповісти
Еврейских мальчики не для того мамы выращивают, чтобы он на войну шли.
показати весь коментар
18.04.2024 16:36 Відповісти
дякуємо арсенію за твого арсена, що допомагав коломойші валити Порошенка. запахло зміною влади? - от яценюк вже тут як тут.
показати весь коментар
18.04.2024 16:40 Відповісти
Може якісь докази наведете як саме допомагав валити?
показати весь коментар
18.04.2024 16:44 Відповісти
По Авакову. Він ні кого не валив, а забезпечив деократичні вибори в країні. І це визнали всі, і в нас, і за кордоном.
показати весь коментар
18.04.2024 16:46 Відповісти
лінь щось заперечувати свіжовилупленим, пам'яті як у інфузорії туфельки, щоб таку маячну впіхувати, мабуть прибутково, щоб так прогинатись
показати весь коментар
18.04.2024 16:53 Відповісти
ага, а ляшко стояв на стражі демократії грудью і іншими частинами тіла не допускаючи військового стану, аби таки вибори відбулися. І вони таки відбулися на користь раші.
показати весь коментар
18.04.2024 17:32 Відповісти
Ваші фантазіі зашкалюють з приводу того,
хто кого валив 🙁
показати весь коментар
18.04.2024 17:09 Відповісти
Сказав би, що він ганьба нації, але він не українець, тому ганьба країні з такими рулящими і за ними смотрящими. І через таких, в тому числі, до нас прийшли з війною.
показати весь коментар
18.04.2024 16:49 Відповісти
я тому так неприязно реагую на нього та йому подібних. як тільки можуть - лізуть у владу, але ж вже бачили - що вони робили раніше. до рук авакова перейшло стільки фінансування, що збройні сили і не мріяли. ті ж французькі гвинтокрили, що ніби й потрібні, але... В Україні деякі підприємства випускали невеликі гвинтокрили і вони могли бути куплені саме українською владою.
показати весь коментар
18.04.2024 17:39 Відповісти
Арсеній Яценюк постійно займався і займається допомогою обездолених владою українців після 2022 року. Не зупиняється потік допомоги, яку чернівецькі волонтери надають містам, що потерпають від повномасштабної війни проти України. Минулого тижня , фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відправив до Миколаєва вже десятий гуманітарний вантаж. НЕ видно допомоги ні Кілі азірова, ні Гончрука, ні шмигаля.
https://bukovyna.site/dopomoha-mykolaievu-vzhe-ne-vpershe/
показати весь коментар
18.04.2024 17:48 Відповісти
Ти теж винуватий поц, я ж помʼятаю яцик, як ви у твій час при владі на ВСУ великий болт клали.
показати весь коментар
18.04.2024 18:06 Відповісти
поліглот-кукурікало.
показати весь коментар
18.04.2024 18:59 Відповісти
ще один кугут-одноденка із звихненою щелепою, що не має сечі терпіти ці пекельні борошна:

показати весь коментар
18.04.2024 18:58 Відповісти
За зека і блазня голосував?
показати весь коментар
18.04.2024 19:16 Відповісти
Такі да. Україну вже практично захопили.
показати весь коментар
18.04.2024 20:42 Відповісти
Я хочу сказать людям которые комментирую: не 25% умных людей и тех" Зелёных" - Мы все Украинцы и цель у нас одна, может хватит срать друг другу на головы? Мы одна нация и только так сможем выстоять,и не важно какой президент вам больше нравится,если сохраним Украину, будет возможность менять президентов.
показати весь коментар
18.04.2024 21:30 Відповісти
Кордон Мексика-США чекає великого спеціаліста з України! Як це до сих пір, патріот США пан Джонсон не звернув на цей факт уваги?
показати весь коментар
19.04.2024 07:02 Відповісти
 
 