Яценюк - західним союзникам: Або ми разом і можемо перемогти, або ж злочинці на кшталт Путіна захоплять світ. ВIДЕО

Арсеній Яценюк закликав західних друзів і партнерів повторити приклад єдності, яка була в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це голова КБФ, прем’єр-міністр України 2014-2016 років сказав в інтерв’ю Стівену Сакуру в програмі HARDTalk на BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Партнери зробили багато за ці два роки. Це була безпрецедентна єдність, і українському народу було надано величезний обсяг військової та фінансової підтримки. Але що я бачу сьогодні? Я бачу дисфункціональну демократію в низці західних партнерів", - підкреслив він.

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Путін та загалом вісь зла, представлена росією, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм за лаштунками, – пильно слідкують за цим, підкреслив голова КБФ.

"Тож західний світ має прийняти рішення: або ми разом і можемо перемогти в цій праведній боротьбі заради демократії і свободи в світі, за збереження світового порядку, або ж воєнні злочинці на кшталт путіна переможуть і захоплять світ", - сказав він.

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"Якщо намагатися уникнути ескалації, то в кращому разі ви можете відтермінувати ескалацію. Але врешті-решт ви зіткнетеся з повномасштабною війною. Тому краще не уникати ескалації, а боротися. Не давати тиранам жодного шансу підірвати цей світ. І я вірю, що в США це розуміють", - підкреслив Арсеній Яценюк.