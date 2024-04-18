Пуски ракет MGM-140 ATACMS у ніч з 16 на 17 квітня та їхнє влучання в аеродром окупованого Джанкоя. ВIДЕО

Генштаб ЗСУ опублікував фрагменти ракетної атаки на аеродром окупованого Джанкоя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент пуску ракет та запис із місця їх влучання.

"У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує. Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився", - йдеться у коментарі до відео.

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