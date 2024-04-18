УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4597 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
28 957 63

Пуски ракет MGM-140 ATACMS у ніч з 16 на 17 квітня та їхнє влучання в аеродром окупованого Джанкоя. ВIДЕО

Генштаб ЗСУ опублікував фрагменти ракетної атаки на аеродром окупованого Джанкоя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент пуску ракет та запис із місця їх влучання.

"У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує. Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив удар по аеродрому в Джанкої: Окупант повинен втрачати

Автор: 

Джанкой (66) ракети (4022) знищення (7221) аеродром (299) ЗРК (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Зачем было трепать, пусть бы кацапье гадало.
показати весь коментар
18.04.2024 16:58
+22
А кримська владе казала що то трава на полі горить.
показати весь коментар
18.04.2024 16:57
+20
Атакамс в"ібав - а ше и не поставляли
показати весь коментар
18.04.2024 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кримська владе казала що то трава на полі горить.
показати весь коментар
18.04.2024 16:57 Відповісти
Аксенкин писал что 11 ракет из которых 7 сбили!
показати весь коментар
18.04.2024 17:11 Відповісти
навпаки. З 7 збили 11
показати весь коментар
18.04.2024 17:42 Відповісти
Та ні було 70 і всі збили собою с-400.
показати весь коментар
18.04.2024 19:41 Відповісти
👍🤝😂
показати весь коментар
18.04.2024 21:10 Відповісти
Так в отой траві і стояли 4 пускових С-400, пункт управління ППО, три РЛС, "Фундамент-М"
показати весь коментар
18.04.2024 17:22 Відповісти
То є так, висока трава заважала проїзду с-400, наші воїни вирішили допомогти та перестаралися.
показати весь коментар
18.04.2024 19:40 Відповісти
Зачем было трепать, пусть бы кацапье гадало.
показати весь коментар
18.04.2024 16:58 Відповісти
Ти їх взагалі за ТИПИЛІВ вважаєш?
Гадаєш по сигналам радарів та уламкам вони не взнають чим по ним вдарили?
Впевнений, що по багатьом видам озброєння, вони знають навіть більше, чим наші військові, що це озброєння використовують.
показати весь коментар
18.04.2024 18:57 Відповісти
звичайно взнають, великих знань не треба, - ракетами.
показати весь коментар
18.04.2024 21:20 Відповісти
"глибина думки" на рівні зе-виборця.
показати весь коментар
18.04.2024 23:01 Відповісти
я в тобі не сумнівався
показати весь коментар
19.04.2024 07:54 Відповісти
Ракетчикам ЗСУ респект.
показати весь коментар
19.04.2024 01:08 Відповісти
Красотааааа...
показати весь коментар
18.04.2024 17:00 Відповісти
я бачу, що кацаби тільки з наших новин взнають чим було завдано удару. і от питання: накуя їм про це розповідати??? самі вони по тим шматтям ще рік би встановлювали що відбулося. А тепер от ван знову почнуть лякати Байдена, і знову допомога зависне блд.
показати весь коментар
18.04.2024 17:01 Відповісти
Все они уже знают
показати весь коментар
18.04.2024 17:06 Відповісти
кацаби і знають = несумісно
показати весь коментар
18.04.2024 17:09 Відповісти
Конечно, все мы знаем, что там нету экспертов, чисто орк инженер разбирает завалы и почесывая клык, гадает, что это там бумкнуло.
показати весь коментар
18.04.2024 17:48 Відповісти
після вибуху в 300 кг вибухівки найти щось дуже важко, ще важче встановити по тому шматті, що то було. В Україні корейскі ракети дуже довго ідентифікували, навіть при допомозі західних експертів.
показати весь коментар
18.04.2024 18:56 Відповісти
Уламки корейських ракет есперти вперше в житті бачили, бо раніше вони ніде й ніким не використовувалися. У випадку повторних обстрілів їх вже будуть ідентифікувати достатньо швидко.
показати весь коментар
18.04.2024 20:07 Відповісти
і навіщо це робити????
показати весь коментар
18.04.2024 17:05 Відповісти
Атакамс в"ібав - а ше и не поставляли
показати весь коментар
18.04.2024 17:06 Відповісти
була поставка обмеженої кількості з обмеженою дальністю у минулому році.
ми їх як "зіницю ока" берегли.
показати весь коментар
18.04.2024 19:51 Відповісти
І де влучання?
показати весь коментар
18.04.2024 17:07 Відповісти
Бабки говорили шо вроде в Джанкое.
показати весь коментар
18.04.2024 17:12 Відповісти
Було ще одне відео де знімали прильоти і спроби кацапні наші ракети збивати, судячи з відео невдалі.
показати весь коментар
18.04.2024 17:29 Відповісти
посилання не завалялось ? цікаво ж ...
показати весь коментар
18.04.2024 17:57 Відповісти
...Браво
Треба повторити
показати весь коментар
18.04.2024 17:32 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
показати весь коментар
18.04.2024 17:35 Відповісти
4 С-400 защищали аэродром и асе 4 лоханулись
показати весь коментар
18.04.2024 17:36 Відповісти
все 4 лоханулись
показати весь коментар
18.04.2024 17:37 Відповісти
теперь пойдут на металлолом
показати весь коментар
18.04.2024 17:40 Відповісти
їх у них до фіга
показати весь коментар
18.04.2024 22:59 Відповісти
«Перші F-16 можуть бути в Україні ще до початку літа», - Премʼєр-міністр Бельгії Де Кроо
показати весь коментар
18.04.2024 17:38 Відповісти
🔥 Внаслідок вчорашньої атаки на аеродром у Джанкої знищено або критично пошкоджено 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».
показати весь коментар
18.04.2024 17:46 Відповісти
останні удари по ППО московитів , а особливо по станціях далекого спостереження, наводять на думку що це розчищають дорогу для літаків
показати весь коментар
18.04.2024 17:48 Відповісти
В такому разі літаки повинні прилітати відразу і бомбити те що треба негайно після ураження ,поки кацапи не оговтались
показати весь коментар
18.04.2024 21:15 Відповісти
за такою самою логікою я думав будуть продовжуватись удари по НПЗ московитів. Але щось воно не так їде
показати весь коментар
18.04.2024 22:42 Відповісти
Орківське ППО не вміє збивати балістику з керованою траекторією, мали б ми Грім-2 хоча б 10 установок і касетні **********... багато чого б в цій війні змінилось...
показати весь коментар
18.04.2024 17:50 Відповісти
ППО - Писец Подкрался Огородами
показати весь коментар
18.04.2024 17:54 Відповісти
"дякуємо" 73% зеідіотам за те що в Україні немає Грім-2, а також Вільхи, Нептунів. вони хотіли поржать от і немає наших ракет.
показати весь коментар
18.04.2024 18:46 Відповісти
Грім не тільки зе тормозив, спочатку в 15 році його розробку зупинили на 1.5 роки через бюрократію, потім не було грошей і взяли саудитів як спонсорів розробки а ті купили в корупціонерів документацію на деякі частини і здулись... на що є кримінальне провадження...

Потім в 19 році посли G7 тиснули щоб Україна реформувала Укроборонпром та зменшила видатки з бюджету на нього в результаті чого супер реформатор Абромавичус розвалив оборонку своїми реструктиризаціями... ще з ним прийшли 3 чудореформатори які до того працювали в західних компаніях.... фактично ліквідатори а не реформатори...
показати весь коментар
18.04.2024 19:20 Відповісти
Так то таки Атакмс? А кажуть, що не передавали...
показати весь коментар
18.04.2024 17:51 Відповісти
Байден еще в прошлом году обещал , значит выполнил
показати весь коментар
18.04.2024 17:53 Відповісти
Передавали, але ті що на 150 км і тільки касетні. То якісь старіші модифікації.
показати весь коментар
18.04.2024 17:56 Відповісти
https://t.me/voynareal/87880 ❗️Подолавши 3 тис км, новий український дрон зможе долетіти до Сибіру, - The Economist
показати весь коментар
18.04.2024 17:52 Відповісти
Молодці наші ракетники. Ех, коли вже своїми ??!
показати весь коментар
18.04.2024 17:59 Відповісти
Явно не дві ракети було запущено.
показати весь коментар
18.04.2024 18:07 Відповісти
на видео 2 ракеты , ппо запустили 4 и мимо
показати весь коментар
18.04.2024 18:11 Відповісти
Красота.
показати весь коментар
18.04.2024 18:19 Відповісти
Аж ЧОТИРИ ракети використали?
Зрозуміло, що "подвійна гарантія"...
Але, жаль, що так багато використали - їх в нас "по штучно" рахувати доводиться.
показати весь коментар
18.04.2024 18:42 Відповісти
2 ракети Атакамс, а 4 ракети ппо рашистів. дивись уважно.
показати весь коментар
18.04.2024 18:49 Відповісти
У заголовку "Пуски ракет MGM-140 ATACMS", так що вважаю, що на відео (на початку) як раз ПУСКИ ATACMS, а не робота рашистської ППО.
Чи у вас є інша інформація о характері відео?
показати весь коментар
18.04.2024 18:59 Відповісти
Двома ракетама атакамс знищили чотири пускові, три локатора, пункт управління і апаратуру на додачу? Конашенков атдихает )))
показати весь коментар
18.04.2024 20:18 Відповісти
Я нарахував сім
показати весь коментар
18.04.2024 19:27 Відповісти
Гарно летіли... Ключом.... Значить настала весна...
показати весь коментар
18.04.2024 19:26 Відповісти
повертаються з вирію )))
показати весь коментар
18.04.2024 21:33 Відповісти
Все добре. За виключенням одного - Якого х'єра цензор нет використовує ФСБ-шну помийку Павла Дурова телеграм.. Ви ж прямо берете участь у російських іпсо...?!
показати весь коментар
18.04.2024 19:33 Відповісти
"Бис! Дай каа ти ему еше пару раз... Для ума." (с)
показати весь коментар
18.04.2024 19:34 Відповісти
А город подумал
Учєнья ідут!
показати весь коментар
18.04.2024 19:36 Відповісти
то виведені в американських біолабораторіях бойові гуси!..
показати весь коментар
18.04.2024 19:47 Відповісти
Да, красиво!
показати весь коментар
18.04.2024 20:18 Відповісти
Гарно!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
18.04.2024 21:22 Відповісти
 
 