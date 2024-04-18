Пуски ракет MGM-140 ATACMS у ніч з 16 на 17 квітня та їхнє влучання в аеродром окупованого Джанкоя. ВIДЕО
Генштаб ЗСУ опублікував фрагменти ракетної атаки на аеродром окупованого Джанкоя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент пуску ракет та запис із місця їх влучання.
"У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує. Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився", - йдеться у коментарі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
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Гадаєш по сигналам радарів та уламкам вони не взнають чим по ним вдарили?
Впевнений, що по багатьом видам озброєння, вони знають навіть більше, чим наші військові, що це озброєння використовують.
ми їх як "зіницю ока" берегли.
Треба повторити
Потім в 19 році посли G7 тиснули щоб Україна реформувала Укроборонпром та зменшила видатки з бюджету на нього в результаті чого супер реформатор Абромавичус розвалив оборонку своїми реструктиризаціями... ще з ним прийшли 3 чудореформатори які до того працювали в західних компаніях.... фактично ліквідатори а не реформатори...
Зрозуміло, що "подвійна гарантія"...
Але, жаль, що так багато використали - їх в нас "по штучно" рахувати доводиться.
Чи у вас є інша інформація о характері відео?
Учєнья ідут!
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